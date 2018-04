Un hombre apuesta su esposa a favor del Manchester City y pierde

Nada es seguro en esta vida, por eso cualquier apuesta que parezca dinero fácil puede girarse en tu contra y convertirse en un ridículo espantoso. Hace una semana parecía imposible que la Roma eliminase al Barça. Eso debió pensar el chaval que apostó 2500€ a favor de la tropa de Valverde. Hubiera ganado 350€, lo perdió todo por culpa de 11 millonarios que tuvieron a bien hacer el ridículo en público.

También parecía inevitable que el Manchester City eliminase al Liverpool, viendo que los de Guardiola iban como un avión a lo largo de todo el año, sin embargo apenas duraron media hora en Anfield. El Dalai Lama -como Rosell y su tropa de bartomeus se refería despectivamente al entonces entrenador del Barça- ha tenido una semana complicado ya que el pasado sábado vio como el Manchester United de su archienemigo Mourinho le levantaba un 2-0 al descanso, perdía 2-3 y se retrasaba una semana el alirón.

Antes del partido, el City parecía claro favorito, llegando al partido con 16 puntos de ventaja. Eso debió pensar el tanzano Amani Stanley que apostó a su mujer frente a Shilla Tony. El documento de la apuesta ha corrido como la pólvora en redes sociales, si bien su veracidad no ha podido ser verificada por medios africanos como el Narobi News.

"Por la presente prometo entregar a mi mujer durante una semana a mi hermano Tony Shilla si el Manchester City no gana el título contra el Manchester United. Estoy en mi sano juicio y no me han coaccionado para llegar a este acuerdo", escribía. A continuación el ganador de la apuesta hacía una declaración similar.

Sea cierto o no, el hecho de que algo así se haya viralizado y haya quien contemple que sea real es una evidencia del lamentable trato que muchas mujeres reciben en determinados países.