Un presentador egipcio expulsa a un ateo y le recomienda ir a un psiquiatra

Defender ciertas ideas en ciertos lugares donde la intransigencia es algo común es algo que puede ser realmente muy complicado, tal y como ha podido comprobar Mohammad Hashem, quien acudió a un debate en la televisión egipcia Alhadath Alyoum, de propiedad privada.

Supuestamente debía haber sido un debate con el iman Mahmoud Ashour, pero Mohammad apenas pudo comenzar a explicar su punto de vista antes de ser agresivamente interrumpido por el presentador Mahmoud Abd Al-Halim. "Soy ateo, lo cual quiere decir que no creo en la existencia de Dios", empieza, ante la incredulidad del iman. "No necesito una religión para tener valores morales ni para ser un miembro productivo de la sociedad", continuó, y poco más allá llegó el discurso que le permitieron dar después de asegurar que no hay evidencia científica de la existencia de Dios.

Entonces, imán y presentador le preguntan, con un tono poco conciliador, cómo cree que llegó a existir si no hay un dios para crarlo. Mohammad intentó entonces proponer la teoría del Big Bang como una alternativa, pero eso no hizo mas que enfadar aún más al presentador, que le recriminó el uso de palabras en inglés. "Estás en Egipto, habla en árabe, no uses palabras grandes sin motivo, te estás dirigiendo a gente simple".

A continuación, el presentador asegura que está confundido y que no se puede confiar en él. "Has venido a hablar de una determinada idea pero no ofreces nada, ofreces ateísmo, ofreces herejía".

El presentador se disculpa ante sus televidentes "por invitar a un egipcio así al programa", asegurando que sus ideas son destructivas y que no las deben promover. "Querido Mohammad" dice el imán, "creo que necesitas ayuda psiquiátrica", a lo que el presentador se suma rápidamente: "te aconsejo que dejes rápidamente el programa y te vayas directamente a un hospital psiquiátrico".

"Desgraciadamente no te puedo permitir seguir aquí, por favor márchate y seguiremos el programa con el imán Mahmoud. Tus ideas son destructivas para la juventud egipcia". El joven intenta protestar. "No me dejan expresar mis ideas", intenta decir antes de ser interrumpido por el presentador: "No, y disculpas de nuevo por tener a una persona así en el programa. Le he invitado para discutir de ideas pero no tiene nada convincente, nada de sustancia que ofrecer". El programa se emitió el 11 de febrero, y el clip ha sido recogido y traducido por el Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio.

Esto ha ocurrido en pleno debate en el país sobre si el ateísmo debe ser prohibido. Amro Hamroush, el Presidente del Comité de Religión del Parlamento, aseguró que "debe ser criminalizado porque los ateos no tienen doctrina y tratan de insultar a las religiones abrahámicas".