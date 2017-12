Las meteduras de pata más épicas en las Campanadas de Nochevieja

Aunque el de las Campanadas de Año Viejo sea uno de los rituales más repetidos, siempre nos asaltan las dudas de última hora. Que si el sonido del carrillón, que si ahora van los cuartos, que si ahora sí que ya toca la primera uva...

La tensión se palpa ya durante la cena, mucho más apurada que la de Nochebuena, porque hay que llegar por lo menos con el postre a medio digerir antes de enchufarnos a la tele del salón y empezar a repartir las doce uvas de rigor.

Algunos les quitan las pepitas durante esos minutos previos, otros las recuentan a ver si es que les han puesto once o trece, y los abuelos suelen decir aquello de que “puede ser el último año que las tome”. Con todo, si los que nos tienen que servir de guía meten la pata, estamos perdidos.

Fin de Año 1989: la voz en off de Marisa Naranjo

No siempre las Campanadas nos las dieron en directo desde la Puerta del Sol dos presentadores congelados intentando hacer las gracietas típicas y lidiar con la tensión del momento. De hecho, hasta la irrupción de las teles privadas solamente oíamos una voz en off radiándonos la jugada.

La última vez que esto sucedió, en el paso a 1990, fue Marisa Naranjo quien se ocupó de ello en TVE, pero más bien contribuyó a que toda España se quedase con las uvas a medio tomar porque confundió las campanadas con los cuartos: “fíjense que el sonido es totalmente diferente”. Ya, Marisa, ya.

Fin de Año 1993: Carrascal y su vuelta a los sesenta

Carrascal con una de sus míticas corbatas dando en la Puerta del Sol

El gran José María Carrascal tampoco se libró de meter la pata en la retransmisión de las Campanadas. Con una de sus llamativas corbatas, el periodista que nos esperaba cada día al filo de la medianoche para contarnos las novedades informativas, nos deseó aquel 1993 un “muy feliz 1963”.

Fin de Año 1994: ración doble de pifias

Telecinco nos esperaba en la Puerta del Sol de la mano de dos históricos de la televisión: José María Íñigo y Carmen Sevilla. Ella, entrañable como siempre, dispuesta a contarnos su vida cuando los cuartos estaban a punto de comenzar, nos iba dejando sus mejores deseos con cada campanada.

Y claro, los dos veteranísimos profesionales, se dejaron llevar hasta tal punto que en vez de desearnos lo mejor en 1994, se marcaron un Carrascal y también nos devolvieron a los años 60.

Pero esa entrada en 1994 también la recordará la pobre Irma Soriano, que daba las Campanadas en Antena 3. No se percató de que empezaban los cuartos, así que nos estuvo hablando de lo divino y lo humano, para que cuando empezó la primera, dijo que era el primer cuarto. Y así todo. La retransmisión finalizaba con la pobre mujer diciéndole a su equipo: “no he oído carrillón, no he oído los cuartos...”.

Fin de Año 1996: el esprint en las uvas más rápidas

Ya solo por la capa que lucía el cantante Raphael esta retransmisión merecería haber pasado a la historia. Aunque lo hizo por algo mucho más inesperado. Un error técnico de los relojeros de la Puerta del Sol provocó que llegásemos 17 segundos antes a 1997.

No se programó el habitual retardo entre campanada y campanada, así que los 34 segundos que duran normalmente se quedaron en la mitad. Los españoles que consiguieron tomarse todas las uvas a tiempo ese año, merecen una mención honorífica.

Fin de Año 2002: Milá desde Galicia por el desastre del Prestige

Mercedes Milá con el gaitero Carlos Núñez durante esa Nochevieja en Muxía

Todo parecía idílico cuando a Telecinco se le ocurrió que la catástrofe medioambiental que se sufrió en las costas gallegas tras el vertido del Prestige bien merecía despedir ese año desde Muxía, una de las localidades más afectadas de Galicia, de la mano de Mercedes Milá.

Doce barcos dispuestos en círculo como un reloj darían un toque de luz y de sirena en sustitución de las campanadas. Preciosísimo. El problema llegó cuando el mal tiempo, que no suele ser improbable un 31 de diciembre en Galicia, impidió que los buques se hiciesen a la mar y hubo que tirar de la grabación que habían realizado como ensayo, con un ritmo más rápido del habitual.

Fin de Año 2005: Ramontxu Returns

Televisión Española volvía a confiar en Ramón García y Ana García Obregón, una de las parejas televisivas con más éxito, para entrar en el año 2005. Además de la famosa capa de Ramontxu -que la Obregón acabó tirando por el balcón-, en los tiempos en los que no había WhatsApp, los españoles viralizaron a través de los SMS una bienvenida diferente al nuevo año.

Así, un mensaje de texto que se propagó como la pólvora, instaba a los que habían ido hasta la Puerta del Sol a que cuando los presentadores gritasen “feliz 2005” les respondiesen “por el culo te la hinco”. Todo muy nuestro.

Fin de Año 2010: Belén Esteban la campechana

Hubo un año en el que alguien decidió que Belén Esteban presentase las Campanadas con Jorge Javier. Lo cierto es que la princesa del pueblo aprovechó el momento, más que para felicitar a los españoles, para desearles un feliz año a su familia y a su “amiga Mariví”.

Fin de Año 2013: el tirante de Paula Vázquez

Paula Vázquez y Carlos Sobera, quizás una de las parejas más naturales con las que hemos recibido el año, tuvieron que lidiar con un pequeño problema de vestuario de la gallega. Un tirante del vestido le jugó una mala pasada y tuvo que entrar en escena la modista para arreglárselo sin que la retransmisión pudiera pararse.

Fin de Año 2015: el epic fail de Canal Sur

Los espectadores que habían sintonizado Canal Sur en la Nochevieja de 2014 empezaron el Año Nuevo con bastante mala leche. No sabemos si fue cosa de los efectos del champán en la sala de realización, pero lo cierto es que cuando iban a empezar los cuartos la cadena emitió dos anuncios publicitarios, así que las familias andaluzas se quedaron sin tomarse las uvas.

Tendremos que estar bien atentos este año a ver si es que sumamos alguna metedura de pata más a la lista. Eso sí, con pifia o sin ella, que 2018 sea mucho mejor que los anteriores.