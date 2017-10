Trata de escapar de un hotel sin pagar colgándose de los cables telefónicos

Pagar la cuenta en un hotel puede ser doloroso. Especialmente si has asaltado el minibar, has vuelto locos al servicio de habitaciones o si has querido ver esa peli porno de pago hasta el final para ver si se casaban. Hay veces que dan ganas de salir corriendo a ver si con un poco de suerte no te pillan. Y, en China, un hombre ha tenido una brillante idea.

Mucho miedo debía tener a cómo de cargada llegaría la cuenta, ya que no tuvo mejor ocurrencia que agarrarse a un cable telefónico del exterior de su ventana y tratar de llegar al edificio de enfrente. Pero ¿quién lo hubiera dicho? La maniobra era más difícil de lo que parecía en las películas.

Colgado a una altura de casi 20 pisos, avanzó poco a poco y quedó atrapado a medio camino entre dos cables que se cruzaban, para estupor de los ciudadanos de Guizhou, que no dudaron en sacar sus teléfonos móviles e inmortalizar la escena, como haría cualquier hombre sensato del S. XXI. Una escena que recuerda a las de Philippe Petit caminando entre las Torres Gemelas, pero versión de Hacendado.

Finalmente el hombre fue rescatado por los bomberos y detenido por la policía. Por desgracia, no sabemos a cuanto ascendía la factura.