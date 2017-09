Netflix retira un capítulo de La Abeja Maya porque sale un pene en un árbol

La Abeja Maya es un clasicazo de nuestras infancias. En 2012 se realizó una versión moderna -en 3D- de la serie de 1975, que es la que podemos encontrar en plataformas como Netflix. Sin embargo, parece que cuenta con algunas sorpresas dejadas ahí por algún animador aburrido.

La sorpresa es ni más ni menos que un gran pene -en 2D, eso sí- tallado en uno de los árboles que aparecen en el escenario. Motivo suficiente para que la plataforma de streaming haya eliminado de un plumazo el episodio 35 de la serie en todo el mundo, incluida de su versión española

Abeja Maya

El secreto ha pasado desapercibido durante cinco años, hasta que una madre ha dislumbrado la peculiar pintura rupestre que adornaba el tronco y ha subido el vídeo a Facebook, aunque más tarde ha sido eliminado.

"¡Por favor, sed conscientes de qué están viendo nuestros hijos!" dijo Chey Robinson en el estado de Facebook eliminado. "No he editado ninguna imagen, esto es La Abeja Maya, temporada 1 capítulo 35". Por si alguien no ve el pene, aclara dónde está "Está ahí, en el tronco, detrás de las plantas".

Studio 100 también realizó las nuevas versiones de Heidi y Viki el Vikingo

Basado en un cómic alemán de Waldemar Bonsels publicado en 2012 (sin falos, que se sepa), ya había protagonizado una película muda en 1924, pero no fue hasta la adaptación a anime de 1975.

La última versión fue realizada por Studio 100, un estudio de animación que también ha participado en las nuevas versiones de Heidi y de Viki el Vikingo. Ahora habrá que analizar detenidamente a ver si encontramos dibujos genitales en esas series.