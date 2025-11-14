Toledo es la capital de provincia con la tasa de basura más barata de España en 2025: la cuota media por hogar es de 57 euros

Toledo se ha situado en 2025 como la capital de provincia de España con la tasa de residuos domiciliarios más baja, con una cuota media por hogar de solo 56,87 euros al año. Este dato, extraído del informe 'Las Tasas de Residuos en España 2025' del Observatorio de la fiscalidad de la Fundación ENT, contrasta drásticamente con la media nacional, que asciende a 116,32 euros.

El informe, que analiza las cuotas para un "hogar tipo" con criterios estandarizados (vivienda de 75 metros cuadrados, dos residentes, con unos 964 kilos de residuos anuales), revela la enorme disparidad fiscal en el país. El bajo coste en Toledo choca con el extremo opuesto, toda vez que en Valencia la tasa se dispara hasta los 287,56 euros de media.

Otras ciudades en la parte alta de la tabla son Girona (238 euros), Tarragona (236,29) y Palma (209,72), que superan ampliamente los 200 euros.

En el contexto regional, todas las capitales de Castilla-La Mancha se benefician de unas tasas significativamente más bajas que el promedio español, situado en 116,32 euros. Solo Guadalajara se sitúa ligeramente por encima, con una cuota de 118,40 euros, siendo la más cara de la región. Le siguen Albacete (93,25), Ciudad Real (88,61) y Cuenca (78), todas con importes inferiores a los tres dígitos.

El mantenimiento de la baja cuota toledana se produce a pesar de que el Ayuntamiento aprobó una subida de la tasa para 2025. Esta modificación se realizó para cumplir con la Ley 7/2022 de Residuos, que exige a las entidades locales establecer, antes del 10 de abril de 2025, una tasa específica y no deficitaria que refleje el coste real del servicio, e impulse sistemas de pago por generación.

La adecuación a esta normativa permitió a Toledo recaudar un total de 4,49 millones de euros en 2024 por este concepto, una cifra que superó en 681.582,43 euros los ingresos de 2023.

A nivel global, el informe de la Fundación ENT señala que los presupuestos de 2025 indican que las tasas de residuos cubren un 65,5 % del gasto total en la materia, un notable avance respecto al 53,2 % de 2024, aunque aún lejos del 100 % de cobertura que exige la Ley.

Impuestos congelados en 2026

De cara al próximo ejercicio fiscal, el Ayuntamiento de Toledo ya ha confirmado que congelará los impuestos y tasas municipales para 2026. El concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, aseguró que la decisión busca dar un "respiro fiscal" a los ciudadanos. Esto implica que la tasa de basuras, así como el IBI, el impuesto de circulación y las tasas de agua y alcantarillado, no sufrirán incremento.