'Mentiras Pasajeras', la serie producida por Pedro Almodóvar, ya tiene fecha de estreno SkyShowtime

SkyShowtime acaba de anunciar el estreno de Mentiras Pasajeras, su tercera serie española original tras Bosé y Las invisibles. Se estrenará el próximo lunes 9 de octubre y está producida por Paramount Television International Studios junto a El Deseo, siendo esta la primera serie original de la productora de Pedro Almodóvar junto a su hermano Agustín Almodóvar y Esther García, tras Mujeres, que se emitió en La 2 entre 2005 y 2006.

Se trata de una comedia protagonizada por Lucía, que ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos. Sin embargo, después de un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial.

Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a la otra, la cosa se complica más de lo que le gustaría. Pero Lucía no es la única que engaña en este retrato irónico y contemporáneo sobre las apariencias y las mentiras del mundo actual.

La serie está protagonizada por Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez y Susi Sánchez, y cuenta también con la colaboración especial de María Botto, Pedro Casablanc y Estefanía de los Santos. Los episodios están dirigidos por Félix Sabroso y Marta Font.

Las series españolas originales

Mentiras Pasajeras será la tercera serie española original que se estrena en la plataforma, tomando el relevo del biopic Bosé y la dramedia musical Las invisibles, que se estrenaron a principios y mediados de año respectivamente en el catálogo.

La primera de ellas centra cada uno de los seis episodios en una canción de Miguel Bosé y cuenta la historia detrás de su vida en ese momento, mostrando su inspiración, composición y grabación. De ese modo, a través de flashbacks, el espectador recorre los distintos momentos de la vida del artista a partir de sus éxitos.

En segundo lugar, Las invisibles gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo, mientras intentan reestructurar sus propias vidas. La historia retrata la realidad de unas mujeres que luchan por ganarse la vida pero que siempre tienen un momento para sonreír.

Creada por Héctor Lozano (Merlí: Sapere Aude) y dirigida por Menna Fité, está protagonizada por Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta.

Está compuesta por ocho episodios, ofreciendo una gran dosis de optimismo en un mundo en el que confluyen los pequeños placeres de la vida y la capacidad de superación, la dignidad, el amor y el ensueño musical.

El estreno del año

Además del recién anunciado estreno de Mentiras Pasajeras, SkyShowtime ha confirmado que estrenará Poker Face el 15 de septiembre, la serie creada por Rian Johnson (Puñales por la espalda) y protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is The New Black, Muñeca rusa) que ha sido el estreno mejor valorado del año en Estados Unidos.

La primera temporada de 10 episodios sigue a Charlie Cale (Lyonne), una mujer que tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuando alguien está mintiendo. No tiene nada que ver con técnicas de análisis de lenguaje corporal, cuando escucha a alguien diciendo una mentira, simplemente lo sabe.

Charlie no es detective, investigadora privada ni asesora de la policía, es una mujer que viaja en su Plymouth Barracuda y en cada nueva parada se busca la vida, conoce a nuevos personajes y resuelve el crimen. Al terminar, coge carretera nuevamente, porque está huyendo del poderoso jefe de un casino que la tiene en búsqueda y captura.

