Muere Marcia de Rousse, la inolvidable Doctora Ludwig de 'True Blood', a los 70 años

Marcia de Rousse, conocida por interpretar a la Doctora Ludwig en la serie True Blood, ha fallecido a los 70 años. La noticia fue confirmada a Variety por la agencia de la actriz, revelando que murió tras una larga enfermedad.

Nacida en Doniphan, Missouri, en la década de los 50, de Rousse hizo su debut en pantalla en la comedia dirigida por Steve Nash Under the Rainbow (1981), donde compartió pantalla con Carrie Fisher, Chevy Chase y Eve Arden. Se basaba libremente en el proceso de audición para los Munchkins del largometraje original El mago de Oz de 1938.

En los años siguientes, de Rousse apareció en episodios de series como The Fall Guy, St. Elsewhere y Schoooled, pero dejó de lado la profesión para dedicarle más tiempo al cuidado de su madre enferma. Su regreso a la pantalla fue en 2003 en el papel de Kathleen, la madre de los personajes de Matthew McConaughey y Gary Oldman, en la película Tiptoes.

Sin embargo, el papel más emblemático de su carrera fue el de la Doctora Patricia Ludwig en la serie de HBO True Blood (2008-2014). En esta ficción, la camarera telépata Sookie Stackhouse se encuentra en un extraño mundo sobrenatural al conocer al misterioso Bill, un caballero, y un vampiro del sur de Luisiana.

En este contexto, de Rousse interpretó a Patricia Ludwig, que era capaz de tratar una gran cantidad de enfermedades sobrenaturales. Después de debutar en la segunda temporada de True Blood, de Rousse siguió siendo uno de personajes favoritos de los fans de la serie, a pesar de aparecer en apenas tres episodios.

Marcia de Rousse en un episodio de 'True Blood'.

"Una cosa que realmente me llama la atención es que aborda muchos de los prejuicios que tiene este mundo y que se centran en los vampiros", dijo de Rousse en una entrevista con TrueBloodNet.com.

"Y muestran lo doloroso que es ser menospreciado y apartado. Están trayendo a todas estas criaturas que yo, desde que era una niña con mucha imaginación, siempre creí que eran reales. Así que, verlos en la serie... Me encantan estos personajes. Me gustan, así que no les tendría miedo... ¡excepto quizás a Eric! ¡Pero a la Dra. Ludwig no!".

"Creo que muestran la humanidad de estos personajes y creo que eso es hermoso", agregaba de Rousse.

"Para mí, alguien que es diferente y se muestra como tal... Lo sé, el lunes, cuando salga, seré reconocida porque cada vez que salgo en la televisión o en una película, me reconocen", continuó De Rousse. "Pero de todos modos soy reconocida también porque soy bastante diferente. Y eso está bien. Lo adoro y lo disfruto y está bien para mí".

"True Blood muestra la humanidad y que el hecho de que ser apartado y ser molestado no está bien. Y eso me encanta. Son personajes simpáticos. Esos seres, los vampiros, los cambiaformas... Me sentaría con ellos. Iría a una fiesta con ellos", agregó.

Después de True Blood, el último trabajo de Rousse en pantalla en la película de terror de 2016 The Disappointments Room, donde interpretaba a la Sra. Judith.

