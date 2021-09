Emmy 2021: guía para entender cómo y qué se vota en los premios más importantes de la TV

La entrega de los premios Emmy es el evento más esperado de la temporada televisiva y, gracias a la globalización de las plataformas, llegamos a la gala con todas las series vistas (con excepción de Hacks, que sigue sin llegar a España), por lo que todos tenemos una opinión de cuáles han sido las mejores series e interpretaciones del año. Sin embargo, en la elección de los ganadores influyen algunos factores que no solemos tener en cuenta. Y no estamos hablando solo de las maquinarias de promoción.

Para que lleguemos con toda la información y menos motivos de frustraciones al 19 de septiembre, hemos revisado el reglamento de los Emmy y os hemos preparado esta guía, en la que os contamos cómo funcionan realmente estos premios, qué se valora a la hora de nominar o quiénes votan en cada fase.

Qué series y temporadas son elegibles

La temporada de 'Ted Lasso' que compite en los Emmy de este año es la primera.

Los estrenos y nuevas temporadas emitidos en Estados Unidos entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

En el caso de los estrenos de primavera que no hayan emitido su último episodio en la fecha límite, serán elegibles si antes del 31 se ha visto el 75% de la temporada. Los episodios que no se hayan emitido para esa fecha, pueden contar si se emiten antes de que empiece la fase de nominaciones. Los episodios que queden colgando, podrán participar en edición siguiente de los premios, pero solo en algunas categorías técnicas. Este fue el caso de El cuento de la criada, que en 2019 ganó tres Emmy por los episodios finales de su segunda temporada, que se habían estrenado en el verano de 2018.

Para las series que se emiten durante el verano debemos tener en cuenta que las temporadas que se están valorando serán siempre las del año anterior a la edición en cuestión. Es el caso de Ted Lasso, serie de la que estamos viendo su segunda temporada mientras estaban en fase de votaciones, pero la temporada que se premiará será la primera.

Cómo se postula a los candidatos

Las cadenas o plataformas, las productoras, estudios y cualquier persona a título personal o a través de sus representantes pueden inscribir las candidaturas de nombres propios y programas (con la excepción de las categorías de música, que solo pueden hacerse en primera persona). Solo es necesario pagar la tasa correspondiente y adjuntar el material requerido en cada caso.

Quién decide si una serie es drama o comedia

Es la productora o plataforma el ente que decide en qué categoría inscribir una serie la primera vez que participa. Según el reglamento, las series cuyos episodios tienen una duración entre 21-40 minutos compiten en comedia, y las de duración superior en drama.

Se puede solicitar formalmente a la academia el cambio de categoría, aunque no se suele aprobar. Uno de los últimos ejemplos fue el de Orange is The New Black, que empezó compitiendo en comedia y luego, conforme avanzaron las temporadas, quiso inscribirse en drama, pero la solicitud no fue aprobada.

En los últimos años hemos visto cómo esa regla no se ajusta a la realidad y cada vez es más habitual ver dramas con episodios de media hora. Es por eso por lo que algunos están abogando por cambiar el reglamento y que en lugar de drama o comedia se clasifique las series según su duración.

'Shameless' reabre la polémica diferencia salarial entre hombres y mujeres

La categoría de la serie determina la de los actores

La categoría en la que compite la serie determina en cual competirán sus actores. En ocasiones esto disminuye las posibilidades de nominación, porque los géneros puros suelen ser una rareza.

Lo habitual, sobre todo en las últimas décadas, son los híbridos, por lo que con frecuencia vemos interpretaciones cómicas dignas de premio en una serie que ha sido inscrita como drama (o viceversa) y, por lo tanto, son ignoradas. Me gustaría pensar que esa fue la razón por la que Emmy Rossum nunca fue nominada por Shameless, porque yo sigo sin encontrar una explicación.

Miniseries, TV Movies y antologías

Según la definición del reglamento, las miniseries tienen más de dos episodios con una duración en total de, al menos, 150 minutos, que cuenten una historia autoconclusiva y completa. Este año se han incluido en la categoría las antologías que, también deben tener un mínimo de dos episodios, y cada uno de ellos ser autoconclusivo.

Las TV movies son, como su nombre indica, películas estrenadas en televisión (o streaming), deben tener un mínimo de 75 minutos y contar una historia completa. Con estas divisiones se ha buscado evitar la trampa de que series como Black Mirror vuelvan a ganar el premio a mejor TV movie por uno de sus episodios.

Tobias Menzies y Minnie Driver en 'Modern Love'.

Cómo se sabe si un actor es protagonista, secundario o invitado

Seguramente habéis oído alguna vez que los actores se presentan en la categoría en la que pueden tener más posibilidades de ganar. Y realmente es así, es pura estrategia. No hay ninguna norma en el reglamento que haga referencia al número de minutos que aparecen en pantalla o a su relevancia en la trama. Si nos dejamos guiar por las nominaciones, hay series que parece que solo tienen secundarios y ningún protagonista.

En el caso de los actores invitados si está especificado: deben aparecer en menos del 50% de los episodios elegibles y deben aparecer acreditados como tales.

Quiénes votan en los premios

Votan los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. Hay cerca de 16.000 en 2021 y están divididos en 29 grupos profesionales. Para ser miembro, además de pagar una cuota anual, es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos: demostrar que es un profesional en activo y, cuando se requiera, tener el aval de otros dos miembros de la academia.

No todos los miembros pueden votar en todas las categorías. Sí, en las de mejores series y programas (drama, comedia, miniserie, TV movie, reality...), con la excepción de mejor serie de animación y documentales, donde solo votan los profesionales del gremio correspondiente.

Lo mismo ocurre con el resto de categorías: solo los actores pueden votar en las categorías de interpretación, los directores en las de dirección, guionistas en las de guion... En el caso de un actor, por ejemplo, solo recibirá las papeletas para votar a mejores series y programas y las de interpretación. En el caso de profesionales acreditados en varios trabajos, como es el caso de actores que escriben y dirigen, pueden recibir todas las papeletas correspondientes, si así lo solicitan.

'The Crown' es la favorita para ganar el Emmy a mejor drama en 2021. Netflix

Cómo votan

En la fase de nominaciones cada persona elige un máximo de nombres en cada categoría, según las candidaturas que se hayan presentado; el voto se realiza digitalmente y los nominados no pueden votar por sí mismos. En esta edición se presentaron más de 8000 candidaturas para 119 categorías, así que cuando se dice que muchas veces votan solo lo que conocen o les suena, la triste realidad es que es así.

Para que os hagáis una idea, el documento que reciben los actores para elegir a los nominados puede tener más de 400 páginas y más de 1000 nombres. Podemos suponer entonces, que lo más probable es que elijan nombres que les suenen porque han visto la serie últimamente, porque ha hecho mucho ruido o porque trabajan en ella.

En la segunda fase de la votación, cuando se elige a los ganadores, los votantes solo tienen que marcar su elección principal en cada categoría. Gana quien tenga más votos.

Lo más importante: qué votan

• Para elegir las mejores series, los productores envían una selección de seis episodios (dos en el caso de las miniseries).

• En el caso de los actores, presentan un solo episodio de la temporada para avalar su candidatura.

• La mejor dirección de cada categoría se decide viendo una secuencia seleccionada que debe enviarse en bruto, sin postproducción y con sonido en directo.

• Cuando hablamos de mejor fotografía, lo que se ha tenido en cuenta es una escena completa de cuatro o seis minutos, dependiendo si es comedia o drama.

• Los guionistas, por su parte, envían el guion de un episodio en pdf. No tiene que ser necesariamente el guion que finalmente se vio en pantalla.

Una vez conocemos esta parte del reglamento, es más fácil (al menos en la teoría) evitar enfados y frustraciones. El resumen es que, a diferencia de nosotros, los espectadores, que valoramos una temporada completa, ese no es nunca el caso entre los votantes.

Los premios Emmy se entregan el domingo 19 de septiembre y se podrán ver en Movistar+.

