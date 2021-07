'Loki': las 5 claves del final de la primera temporada y cómo afecta al universo cinematográfico de Marvel

Las aventuras de Loki a través del tiempo y el espacio han llegado al final de su primera temporada. La serie de Disney+ se ha despedido con un episodio que marca una nueva etapa en el viaje de su protagonista y presenta al que parece será el gran villano de la Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel.

Aquí repasaremos los detalles más importantes del último episodio de Loki, de quién es el conquistador milenario que encuentran en el Fin de los tiempos a qué ocurrió realmente en la última escena y cómo se conectan los hechos desencadenados con Bruja Escarlata y Visión y el Multiverso de la Locura de la próxima película de Doctor Extraño.

A partir de aquí, seguid bajo vuestra propia responsabilidad porque habrá spoilers.

¿Puede cambiar el Dios del engaño?

Sylvie y Loki a punto de entrar en el Fin de los tiempos.

Si tenemos en cuenta los temas principales que identificamos en el estreno de esta entrega, los seis episodios cumplieron lo prometido explorando conceptos como la identidad o el libre albedrío y respondiendo a esa gran pregunta. La respuesta seguramente sorprendió al mismo Loki, porque era algo que nunca se había preguntado.

Parecía complicado que la versión de Loki que seguimos en la serie pudiera redimirse como lo hizo la que murió a manos de Thanos al inicio de Vengadores: Endgame, pero gracias a su química con Sylvie, a su capacidad de pensar en algo que no fuera él mismo y su deseo infantil de dominar el mundo, y al uso del libre albedrío, Loki descubrió que, efectivamente, puede ser alguien diferente a lo que creía que se esperaba de él, una vez decide que quiere hacerlo.

Quién es el gran villano de la temporada

Loki y Sylvie junto al villano de la temporada.

Loki y Sylvie se enfrentaron, por fin, al mago de Oz de esta historia, el hombre detrás de la cortina. Habitando la Ciudadela del Fin de los tiempos encuentran al creador de la AVT y guardián de la Sagrada Línea Temporal, un conquistador del siglo XXXI, que aquí se hace llamar "El Que Permanece" (He Who Remains).

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft), el actor que lo interpreta, ya fue confirmado como parte del reparto de la próxima película de Ant-Man en el papel de Kang El Conquistador, y la versión que vemos en Loki es una de sus variantes. Al parecer, de acuerdo con la historia que cuenta, y a pesar de haber anulado el libre albedrío en esta línea temporal, él es el mal menor entre todas sus variantes.

Qué ocurre cuando Sylvie asesina a El Que Permanece

Hola, multiversos (episodio 1x06 de 'Loki')

Tal como les advirtió al proponerles que se hicieran cargo de la AVT, para seguir manteniendo una línea temporal única, con su muerte, Sylvie abrió las puertas del multiverso.

Ahora, hay múltiples líneas temporales alternativas, y en cada una de ellas hay una variante igualmente poderosa de El Que Permanece, los que causaron la Guerra Multiversal en el futuro, el caos que amenaza con destruirlo absolutamente todo.

Qué ha ocurrido en la AVT en la última escena

La AVT al final de la primera temporada de 'Loki'.

Cuando Loki se encuentra con Mobius y B-15 en el momento en el que se ramifica de forma incontrolable la línea temporal, estos no lo reconocen. No es porque hayan sido reiniciados como los agentes desechables que son para la AVT, sino porque ellos son sus variantes de una línea temporal diferente, tal como lo confirma la estatua a imagen y semejanza de El Que Permanece que preside las instalaciones.

Las versiones de Mobius y B-15 que sabe que son variantes están en otra línea temporal y su reencuentro con Loki queda abierto para la segunda temporada de la serie.

Qué representa este giro en el universo cinematográfico de Marvel

Wanda en la última escena poscréditos de 'Bruja Escarlata y Visión'.

Aunque en la escena poscréditos de Bruja Escarlata y Visión asumimos que era Wanda quien había abierto la puerta a los multiversos, después del final de Loki parece quedar claro que la responsable fue Sylvie, y que el hecho de que Wanda escuchara las voces de sus hijos era una consecuencia directa de este momento.

El caos que trae consigo la entrada de los multiversos es lo que va a marcar la Fase 4 del universo de series y películas que estrenará Marvel a partir de ahora. La principlal función de Loki, la serie, en todo esto ha sido la presentación de Kang como el posible Thanos de esta nueva etapa, aunque la versión que hayamos conocido en este último episodio sea una diferente.

'Loki' está disponible en Disney+.

