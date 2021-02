Globos de Oro 2021: cómo será la gala en una edición marcada por el coronavirus

El próximo domingo, 28 de febrero, se hará realidad una de las grandes máximas de la industria del entretenimiento con la celebración de la 78 edición de los Globos de Oro. El espectáculo debe continuar. Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se convertirán en el primer gran evento público de una temporada de premios marcada por la crisis mundial que ha dejado a su paso el coronavirus. Seis años después de presentar la gala más desenfadada de todas las que forman la carrera al Oscar, las amigas, actrices y humoristas Amy Poehler (Parks and Recreation) y Tina Fey (30 Rock) volverán a ejercer de maestras de ceremonias en una edición marcada por el cierre de miles de cines en Estados Unidos y el retraso de todas las grandes producciones a 2021.

Joe Biden se ha propuesto llegar al verano con los más de 300 millones de habitantes de Estados Unidos vacunados. El país va por el buen camino: más del 12% de la población ha recibido ya al menos una dosis contra la COVID-19, alcanzando así un ritmo de vacunación mucho más rápido que en las principales potencias del mundo. Sin embargo, eso no será suficiente para que los Globos de Oro, los Grammy o los Oscar se desarrollen con normalidad en los próximos meses.

Por el momento, una de las grandes incógnitas es si habrá alfombra roja aunque sea con algún tipo de capacidad, pero sí que conocemos el resto de detalles de la ceremonia que emitirá NBC en Estados Unidos y Movistar+ en España.

Presentadoras separadas

Por primera vez en la historia de los premios, las dos presentadoras conducirán la gala desde dos localizaciones diferentes. Fey estará en la Rainbow Room situada dentro del histórico Rockefeller Center de Nueva York, mientras que Poehler dirigirá la retransmisión desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, escenario habitual de los premios.

Zendaya recibiendo su Emmy en casa.

Los Globos de Oro se recibirán en casa

La retransmisión seguirá un modelo mixto como el que usaron los Emmy en septiembre. A pesar de que los presentadores anunciarán los nominados y los ganadores desde Nueva York y Los Ángeles, los ganadores agradecerán los premios desde la seguridad de sus casas.

Presentadores confirmados

El 17 de febrero fueron confirmados para entregar premios Awkwafina (The Farewell), Cynthia Erivo (Harriet - En busca de la libertad), Annie Mumolo y Kristen Wiig (Barb and Star go to Vista del Mar, pendiente de estreno en España) y los últimos ganadores del Globo de Oro a los mejores intérpretes protagonistas en drama: Joaquin Phoenix (Joker) y Renee Zellweger (Judy). Dos días después llegaron las confirmaciones de Sterling K. Brown y Susan Kelechi Watson (marido y mujer en This is Us) y dos de los matrimonios más veteranos de Hollywood: Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, y Kyra Sedgwick y Kevin Bacon.

Un premio garantizado: Jane Fonda

'Grace y Frankie' es la serie más longeva de Netflix. Netflix

Dos veces ganadora del Oscar. Icono de la contracultura en los años 70. Hija de una leyenda del cine. Estrella del fitness y protagonista del VHS más vendido de la historia. Azote del cambio climático en la tercera edad. Son muchísimas las etiquetas que acompañan a la flamante ganadora del Cecil B. DeMille, el premio honorífico que entregan cada año a una leyenda del cine en reconocimiento a sus aportaciones a la industria de Hollywood y la cultura pop. Jane Fonda tiene pendiente de estreno la temporada final de Grace & Frankie, la comedia que protagoniza junto a su amiga Lily Tomlin y que se despedirá en 2021 como la serie con más episodios de Netflix. La actriz de Klute y El regreso sigue los pasos de Tom Hanks, Meryl Streep, Jeff Bridges y Oprah Winfrey en el palmarés.

Movistar+ vuelve a ser la casa de los Globos de Oro

Las presentadoras Cristina Teva y Laia Portaceli serán las encargadas de retransmitir la gala desde los estudios de Movistar+, acompañadas por Alberto Rey y Elena Neira. La cita con los premios tendrá lugar en la noche del domingo al lunes a partir de las 00:00h con La noche de los Globos de Oro 2021 en Movistar CineDoc&Roll (dial 31), Movistar Seriesmanía (dial 12) y #0 (dial 7).

Los favoritos… aunque no siempre puedas fiarte de los números

Dos propuestas de Netflix, Mank y El juicio de los 7 de Chicago, lideran las nominaciones en las categorías de cine. En televisión, el drama The Crown, la comedia Schitt’s Creek y la serie limitada Gambito de Dama partirán como favoritas. Sobre el papel. Anque a los Globos de Oro les gustan las sorpresas.

