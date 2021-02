Amazon Prime Video: todas las películas originales que se podrán ver en 2021 bajo demanda en la plataforma

Amazon Prime Video seguirá ampliando su oferta de películas originales después de que un cambio de estrategia les llevara a abandonar su decisión de estrenar en cines películas como Manchester frente al mar o Late Night antes de que llegaran a su plataforma. Después de un 2020 en el que han brillado Sound of Metal, Mi tío Frank, The Vast of Nigh y Borat película film secuela, la plataforma de Amazon estrenará documentales, thrillers, películas de terror e incluso se adentrará por primera vez en 2021 en el cine francés.

'Le Bal Des Folles'

La primera película francesa de Amazon es un drama de época del siglo XIX que cuenta la historia de una mujer joven, radiante y apasionada, Eugénie, que descubre que tiene el poder especial de escuchar a los muertos. Después de que su familia descubre su secreto, la llevan al Hospital La Pitié Salpétrière sin ninguna forma de escapar de su destino. El hospital es una clínica de neurología en París dirigida por el célebre profesor y pionero de la neurología Dr. Charcot, donde se interna a mujeres diagnosticadas con histeria, “locura”, egomanía, epilepsia y otro tipo de enfermedades mentales o físicas. Esta película está dirigida y protagonizada por Mélanie Laurent (Malditos bastardos) y Lou de Lâage.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Birds of Paradise'

La novela Bright Burning Star, del autor A.K. Small, es el material de partida de esta historia ambientada en una prestigiosa escuela de ballet de París, donde la chica nueva se hace amiga de un prodigio de la danza, mientras los bailarines compiten por el máximo premio de la escuela: recibir un contrato para unirse a la compañía de ballet de la Ópera de París. A medida que aumenta la presión y las chicas son empujadas hasta llegar a sus límites físicos y emocionales, su vínculo se pone a prueba y se ven obligadas a preguntarse hasta dónde están dispuestas a llegar para ganar. Kristine Froseth (El apóstol) y Diana Silvers (Ava) son sus protagonistas.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Bliss'

'Bliss'. Amazon Prime Video

Bliss es una historia de amor alucinante que sigue la historia de Greg, recientemente divorciado y cuya vida se está desmoronando, quien conoce a la encantadora Isabel, una mujer que vive en las calles y está convencida de que el contaminado y destruido mundo que les rodea no es real. Ella cree que están viviendo en un mundo simulado, feo y áspero dentro del hermoso y pacífico mundo "real". Dudoso al principio, Greg descubre eventualmente que puede haber algo de verdad en la salvaje teoría de la conspiración de Isabel. Mike Cahill (Otra Tierra, Orígenes) está detrás de las cámaras de esta propuesta sci-fi protagonizada por Salma Hayek y Owen Wilson.

Fecha de estreno: 5 de febrero.

'The Boy from Medellin'

J Balvin Amazon Prime Video

The Boy from Medellín brinda un acceso sin precedentes a la superestrella internacional J Balvin en la época previa al concierto más grande de su vida: una actuación con entradas agotadas en su ciudad natal de Medellín, Colombia. Esta película profundamente inmersiva e impulsada por los personajes, fue realizada con un equipo internacional en Colombia y Nueva York y ofrece una mirada al momento más crucial y cargado de emociones de una de las estrellas más grandes del mundo. Matthew Heineman (nominado al Oscar por Tierra de cárteles) dirige este documental estrenado con éxito en la última edición del Festival de Toronto.

Fecha de estreno: por confirmar.

Documental de Mary J. Blige sin título

Hace veinticinco años, Mary J. Blige lanzó su icónico álbum My Life. En ese momento, estaba lidiando con muchas luchas personales que pudo canalizar en una obra maestra que es singularmente querida y universalmente celebrada. Ahora, Mary J. Blige revisita esta música y reflexiona sobre la mujer que era entonces ... y la mujer en la que se ha convertido. Dirige Vanessa Roth.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Invasion'

Michael Pearce (Beast) dirige esta historia sobre dos hermanos que huyen con su padre, un Marine condecorado que trata de protegerlos de una amenaza no humana. A medida que el viaje los lleva a direcciones peligrosas e inesperadas, los chicos tendrán que enfrentarse a duras verdades y dejar atrás su infancia. La película se rodará en Estados Unidos este año con Riz Ahmed (Sound of Metal) y Octavia Spencer (Criadas y señoras) como nombres más destacados del elenco.

Fecha de estreno: por confirmar.

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas'

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas'. Amazon Prime Video

Un adolescente que vive feliz el mismo día en un bucle sin fin, pone su mundo patas arriba cuando conoce a una chica que también está atrapada en el túnel del tiempo. Lo que sigue es una historia de amor con un giro fantástico, mientras los dos luchan por descubrir cómo, y si podrán, escapar de su día sin fin. Kathryn Newton (Big Little Lies) y Kyle Allen (American Horror Story) protagonizan la emocionante adaptación al cine de la novela de Lev Grossman. Ian Samuels (Sierra Burgess es una perdedora) es el director de esta encantadora y emocionante nueva exploración de los bucles temporales que apadrinó en el cine Atrapado en el tiempo y que este mismo año ha sido también la razón de ser de una propuesta más amarga y existencialista como Palm Springs.

Fecha de estreno: 10 de febrero.

'Una noche en Miami'

La ópera prima de Regina King. Amazon Prime Video

En una noche increíble de 1964, cuatro íconos del deporte, la música y el activismo se reunieron para celebrar una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Cuando el subestimado Cassius Clay, que pronto sería conocido como Muhammad Ali, (Eli Goree), derrota al campeón de peso pesado Sonny Liston en el Miami Convention Hall, Clay conmemora el evento con tres de sus amigos: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) y Jim Brown (Aldis Hodge). Basada en la obra premiada del mismo nombre y dirigida por Regina King, One Night In Miami… es un relato ficticio inspirado en la noche histórica que estos cuatro formidables personajes pasaron juntos. Analiza las luchas que estos hombres enfrentaron y el papel vital que cada uno desempeñó en el movimiento de derechos civiles y la agitación cultural de la década de 1960. Más de 40 años después, sus conversaciones sobre la injusticia racial, la religión y la responsabilidad personal aún resuenan.

Fecha de estreno: 15 de enero.

• 'One Night in Miami', la estupenda reflexión de Regina King sobre el racismo y la fama

'El rey de Zamunda'

La tardía secuela de El príncipe de Zamunda, la película que consagró como estrella mundial a Eddie Murphy, iba a llegar a los cines las pasadas navidades. Ante la incertidumbre provocada por la COVID-19 Paramount vendió los derechos de explotación de El rey de Zamunda a Amazon a cambio de 125 millones de dólares. La película reúne a Murphy con Craig Brewster, el director de Yo soy Dolemite, la comedia de Netflix que puso en marcha el regreso a las grandes ligas del legendario humorista. Ambientada en el exuberante país de Zamunda, el recién coronado Rey Akeem y su fiel amigo Semmi se embarcan en una nueva aventura en busca del heredero perdido de la dinastía. Wesley Snipes (compañero de batallas de Murphy en Yo soy Dolemite), Leslie Jones (Saturday Night Live) y Tracy Morgan (30 Rock) se incorporan a la secuela del clásico de 1988, aunque la verdadera revelación de la función es el humorista y actor Jermaine Fowler, encargado de dar vida al hijo secreto de Eddie Murphy.

Fecha de estreno: 5 de marzo.

'Run Sweetheart Run'

Una cita a ciegas se vuelve violenta y la mujer tiene que llegar a casa a pie a través de Los Ángeles mientras es perseguida por su cita. Shana Feste (Dirty Diana) escribe y dirige la nueva producción de Jason Blum. Ella Balinska (Los Ángeles de Charlie), Pilou Asbæk (Juego de tronos, Borgen), Clark Gregg (Vengadores) y Shohreh Aghdashloo (Casa de arena y niebla) son algunos de sus protagonistas.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Sin remordimientos'

Michael B. Jordan Amazon Prime Video

John Clark, un ex marine de los Navy Seal reconvertido en agente encubierto operativo de la CIA, busca vengar la muerte de su mujer, destapando de manera involuntaria un complot de inimaginable alcance Sin remordimientos es una adaptación del best seller de Tom Clancy ambientado en el universo de Jack Ryan, un personaje que tiene su propia serie en Amazon Prime Video con John Krasinski como protagonista. Michael B. Jordan (Creed) es el gran reclamo de una producción que iba a estrenarse en cines hasta que la pandemia retrasó indefinidamente su llegada a los cines. La plataforma de streaming decidió hacerse con los derechos de este producto complementaria a la serie del actor de The Office. Jodie Smith-Turner (Queen & Slim) y Jamie Bell (Billy Elliot) completan el reparto protagonista del thriller dirigido por Stefano Sollima (Sicario: El día del soldado) a partir de un guion de Taylor Sheridan (nominado al Oscar por Comanchería).

Fecha de estreno: 30 de abril.

'The Voyeurs'

Cuando Pippa y Thomas se mudan al apartamento de sus sueños, notan que sus ventanas dan directamente al apartamento de enfrente, invitándoles a ser testigos de la volátil relación de la atractiva pareja al otro lado de la calle. Pero cuando intentan interceder de forma anónima en sus vidas, sin saberlo, ponen en marcha una cadena de eventos que conducirán al desastre. Sydney Sweeney (Euphoria), Ben Hardy (Bohemian Rhapsody), Justice Smith (Jurassic World: El reino caído) y Natasha Liu Bordizzo (The Society) son sus protagonistas. Michael Mohan, creador de la reivindicable serie cancelada por Netflix Todo es una mierda, es su director y guionista.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Welcome to the Blumhouse 2021'

El pasado otoño se estrenó la primera ronda de producciones del sello Blumhouse en la plataforma de Amazon. The Lie, Evil Eye, Black Box y Nocturne pasaron sin pena ni gloria por Amazon Prime Video. Ya están pendientes de estreno otras cuatro películas del género presentadas por el rey del terror actual.

• Bingo. En el barrio de Oak Springs vive un grupo fuerte y testarudo de amigos de edad avanzada que se niegan a ser desplazados. Su líder, Lupita, los mantiene unidos como comunidad, como familia. Pero no sabían que su querido salón de Bingo sería vendido a una fuerza más poderosa que el propio dinero. Gigi Saul Guerrero (La quinceañera) dirige su propio guion escrito en colaboración con Perry Blackshear y Shane McKenzie.

• Black as Night. Una chica adolescente con problemas de autoestima encuentra confianza de la manera más poco probable al pasar el verano luchando contra vampiros que atacan a los más desfavorecidos en Nueva Orleans con la ayuda de su mejor amigo, el chico que le gusta y una chica rica muy peculiar. Dirige la cortometrajista Maritte Lee Go a partir de un guion de Sherman Payne.

• Madres. Una pareja mexicana-americana que espera a su primer hijo, se muda a una comunidad de migrantes granjeros en California en la década de 1970. Cuando la mujer comienza a experimentar síntomas extraños y visiones aterradoras, ella intenta determinar si están relacionados con una legendaria maldición o con algo más infame. Tenoch Huerta y Ariana Guerra protagonizan el thriller de Ryan Zaragoza (Bebé).

• The Manor. Después de sufrir un derrame cerebral, Judith Albright se muda a una histórica residencia donde comenzará a sospechar que algo sobrenatural está acechando a los residentes del lugar. Para poder escapar, tendrá que convencer a todos a su alrededor de que ella realmente no pertenece a ese lugar. Dirigida y escrita por Axelle Carolyn (responsable del penúltimo episodio de la miniserie La maldición de Bly Manor). Barbara Hershey (Cisne negro, Retrato de una dama) es su protagonista.

Fecha de estreno: todas por confirmar.

