Amazon Prime Video: Todas las series que estrenará en su catálogo en 2021

Amazon Prime Video seguirá perfilando su identidad como creadora de contenidos en 2021 después de un año en el que han explotado con su primer gran fenómeno de público, The Boys, y estrenado su primera apuesta de ficción original española desarrollada internamente, El Cid. Lo nuevo de Barry Jenkins (Moonlight) y Lena Waithe (Master of None), el regreso de la marca El internado y los estrenos de Brasil, España y Francia parecen ser sus principales cartas mientras llega el proyecto más esperado en la historia de Prime Video: la serie de El señor de los anillos, aunque no parece que esta vaya a llegar antes de 2022.

'3 caminos'

'3 caminos' fue uno de los primeros estrenos de 2021. Amazon Prime Video

Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee son los protagonistas de esta historia sobre cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago. El Camino actúa de catalizador y excusa para reunir a los personajes en cada una de las épocas en las que nos asomamos a sus vidas. El paso del tiempo, el final del amor, la muerte de los sueños y el miedo a envejecer son solo algunos de los temas que abordará la producción. La ficción, de ocho episodios, está coproducida por varias televisiones regionales colindantes al Camino de Santiago.

Fecha de estreno: 22 de enero.

'Dom'

Desde Brasil llegará Dom, una una serie dramática de 8 episodios basada en una historia real. Víctor es un joven buceador que, por un giro del destino, se convierte en agente de inteligencia militar y acepta la guerra contra las drogas como su misión de vida. Con el paso de los años, se enfrenta a la desilusión de una guerra sin fin y ve a su propio hijo, Pedro, sucumbir ante el enemigo contra el que luchó incansablemente: la cocaína. Pedro se convierte en adicto y en uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom. Gabriel Leone y Flávio Tolezani serán el criminal y el padre que debe capturarle, respectivamente.

Fecha de estreno: 30 de abril.

'El internado: Las cumbres'

El reparto de 'El Internado: Las cumbres'. Amazon Prime Video

En un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas, los alumnos son chicos problemáticos y rebeldes que vivirán bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro para reinsertarlos a la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas. Buendía Estudios y The Mediapro Studio recupera el espíritu de El Internado, uno de los grandes clásicos de la ficción nacional, con una continuación independiente supervisada por la showrunner de la serie original: Laura Belloso. Un grupo de actores adolescentes (liderado por Albert Salazar, ganador del Max teatral por el monólogo A.K.A.) intentará recoger el relevo generacional de Ana de Armas, Martiño Rivas y Yon González. Su estreno en primera ventana llegará en Amazon Prime Video antes de pasar a Antena 3.

Fecha de estreno: 19 de febrero.

'Invincible'

'Invincible'. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video será la casa de la nueva serie del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman. A partir del cómic homónimo de Skybound/Image creado por Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, Invincible es una serie de superheroes animada para adultos que gira en torno a Mark Grayson, un adolescente de diecisiete años que sería como cualquier otro chico de su edad si no fuera porque su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man. A medida que Mark desarrolla sus propios poderes, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece. Steven Yeun (The Walking Dead, Minari) y J.K. Simmons (Oscar por Whiplash) lideran un reparto vocal en el que también participan Sandra Oh (Killing Eve), Zazie Beetz (Atlanta), Gillian Jacobs (Community), Zachary Quinto (Héroes), Andrew Rannells (Girls) ,Mark Hamill (Star Wars), Seth Rogen (Freaks & Geeks) y Walton Goggins (Justified).

Fecha de estreno: 25 de marzo.

'Manhãs de Setembro'

Desde Brasil también llegará esta historia sobre Cassandra (Liniker), una mujer que dejó atrás su ciudad natal cuando decidió no hacer más concesiones y convertirse en quien siempre quiso ser: una mujer transgénero libre e independiente. Después de años de sufrimiento en silencio, las cosas finalmente comienzan a encaminarse en su vida. Cassandra tiene una casa propia por primera vez, así como un novio a quien ama (Thomas Aquino) y un trabajo como mensajera en el centro de São Paulo. Su vida da un giro inesperado cuando su ex reaparece con un niño que dice ser de Cassandra.

Fecha de estreno: 28 de julio.

'Maradona, sueño bendito'

El esperado proyecto sigue la vida del famoso futbolista argentino Diego Armando Maradona en diferentes etapas de su vida, comenzando por los inicios de su carrera en Villa Fiorito y en Argentinos Juniors. Seguidamente, narrará su etapa de gloria con la selección argentina en la Copa Mundial en México '86 y en su paso por el Nápoles. Luego la historia se centrará en su tormentosa etapa adulta, contando su homenaje en La Bombonera en 2001, su dirección técnica en el Mundial Sudáfrica 2010 y sus escándalos mediáticos. Juan Palomino, Nazareno Casero y Nicolás Goldschmidt interpretarán al legendario jugador en diferentes momentos de la historia.

Fecha de estreno: por concretar.

'Los niños de la estación del Zoo'

Los protagonistas de 'Los niños de la estación del zoo'. Amazon Prime Video

La nueva serie alemana de Amazon Prime Video sigue la historia de seis adolescentes que luchan por alcanzar su sueño de felicidad y libertad, dejando atrás a sus familias, profesores y todo aquel que no les entienda. Christiane, Stella, Babsi, Benno, Axel y Michi se adentran en las trepidantes noches berlinesas, sin límites ni reglas, para celebrar la vida, el amor y las tentaciones, hasta que se ven obligados a reconocer que ese éxtasis no solo destruirá su amistad, sino que les condenará al abismo. La serie adapta el libro escrito por Christiane Felscherinow, Kai Hermann y Horst Rieck. Philipp Kadelbach (El perfume) es el director del proyecto.

Fecha de estreno: 9 de abril.

'Operations Totems'

Ambientada en 1964 en medio de la Guerra Fría, la serie sigue los pasos de un héroe francés, Francis Morizet, que dedicó su vida a ser un agente secreto que lucha por llevar su leyenda del manto de un padre mientras se dirige al campo por primera vez y se topa con Lyudmila, recientemente KGB. En medio de continuas operaciones ilegales de inteligencia entre la SDECE y la CIA, lucharán por sus países y contra el amor que sienten el uno por el otro. Niels Schneider (Diamant Noir) es el único miembro del reparto anunciado por el momento.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Panic'

Panic es una nueva apuesta dramática de Amazon desarrollada por Lauren Oliver a partir de su propio best seller. La historia de Panic transcurre en una pequeña ciudad moribunda de Texas, donde cada verano los estudiantes de último año compiten en una serie de desafíos con un único ganador. Sus participantes lo ven como la única oportunidad de escapar de sus circunstancias y mejorar sus vidas. Este año, las reglas han cambiado: el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso. Los jugadores se enfrentarán cara a cara con sus miedos más profundos y oscuros, y se verán obligados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para ganar.

Fecha de estreno: 28 de mayo.

'Parot'

Adriana Ugarte en 'Parot'. Amazon Prime Video

Adriana Ugarte protagoniza este thriller de ficción ambientado en España en el año 2013. Tras la derogación de la doctrina judicial Parot por el Tribunal Europeo de Estrasburgo, decenas de presos han sido puestos en libertad. Pocos días después, algunos excarcelados empiezan a aparecer asesinados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas. Isabel Mora es una policía íntegra y perseverante que tendrá que asumir la investigación de los asesinatos mientras se enfrenta al intento de venganza por parte de uno de los excarcelados. Javier Albalá, Ivan Massagué, Blanca Portillo, Patricia Vico, Michel Brown y Antonio Dechent completan el reparto de la serie.

Fecha de estreno: 28 de mayo

Serie sin título de Tracy Oliver

Tracy Oliver, guionista del bombazo (Plan de chicas) que lanzó la carrera de Tiffany Haddish, es creadora y showrunner de una comedia que sigue la vida de cuatro mujeres, amigas de sus días universitarios en la Universidad de Nueva York, mientras navegan por el sexo, las relaciones y persiguen sus sueños. Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson, Shoniqua Shandai y Tyler Lepley lideran el reparto de esta repuesta en clave afroamericana a las Girls de Lena Dunham. Amy Poehler (creadora y protagonista de Parks & Recreation) es su productora ejecutiva.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'Star Trek: Lower Decks'

'Star Trek: Lower Decks'. Amazon Prime Video

La tripulación de apoyo que sirve en una de las naves menos importantes de la Flota Estelar, la U.S.S. Cerritos, tienen que cumplir con sus tareas de mantenimiento, a menudo mientras la nave está siendo sacudida por una multitud de anomalías sin explicación. Mike McMahan es su creador y productor ejecutivo, con Jack Quaid (The Boys) poniendo voz a uno de sus protagonistas. Star Trek: Lower Decks forma parte de los planes de expansión de la franquicia de Star Trek que empezó Alex Kurtzman con Star Trek: Discovery.

Fecha de estreno: 22 de enero

'La templanza'

Leonor Watling es la heroína de ''La templanza'. Amazon Prime Video

Leonor Watling seguirá en nuestras televisiones como la gran protagonista de la adaptación del best seller de María Dueñas. Ambientada en 1860, la producción histórica seguirá los pasos de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, un hombre y una mujer hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger en un lugar y un tiempo fascinantes. México, Cuba, Londres y España son algunas de las múltiples localizaciones por las que ha pasado la producción de Boomerang TV. La coordinadora creativa del proyecto es Susana López Rubio, responsable de adaptar ya el primer gran éxito de Dueñas: El tiempo entre costuras.

Fecha de estreno: 26 de marzo.

'Them'

Lucky y Henry rumbo a su nuevo destino en 'Them'. Amazon Prime Video

Lena Waite (la primera guionista negra en ganar un Emmy gracias su icónico episodio para Master of None, en la que también participa como actriz) es la productora ejecutiva de la nueva serie del guionista debutante Little Marvin. Them se centra en Henry y Lucky Emory, quienes deciden mudarse con su familia de Carolina del Norte a un vecindario de Los Ángeles de gente blanca. La casa, situada en una calle arbolada aparentemente idílica, se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas, tanto reales como sobrenaturales, amenazan con burlarse de ellos, aplastarlos y destruirlos. Esta especie de actualización de Déjame salir contará con Deborah Ayorinde (Luke Cage), Ashley Thomas (Top Boy), Shahadi Wright Joseph (Nosotros), Melody Hurd (Trick) y Alison Pill (The Newsroom) en su reparto.

Fecha de estreno: 9 de abril.

'The Underground Railroad'

La nueva serie de Barry Jenkins. Amazon Prime Video

Barry Jenkins, el oscarizado director de Moonlight se estrena en la televisión con una adaptación del último ganador del premio Pulitzer de Literatura, Colson Whitehead. La primera novela del autor afroamericano se convierte en una esperada miniserie de 11 episodios protagonizada por Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre y Joel Edgerton. La serie cuenta la historia de la joven Cora (Mbedu) quien hace una apuesta desesperada por la libertad en el sur del país antes de la guerra. Después de huir de suplantación en Georgia hacia un supuesto ferrocarril subterráneo, Cora descubre no una mera metáfora, sino un ferrocarril real lleno de ingenieros y conductores, y una red secreta de vías y túneles bajo el suelo del sur.

Fecha de estreno: 14 de mayo.

'Voltaire: Mixte'

Pierre Deladonchamps en 'El hijo de Jean'. France 3 Cinéma

La producción original de Amazon Francia es un drama de época ambientado en la década de 1960 que cuenta la vida dentro de una escuela secundaria que abre sus puertas a ambos sexos por primera vez. La historia estará contado desde la mirada de los adolescentes y sus maestros, incluyendo desde las relaciones improvisadas entre mujeres y hombres hasta los fuegos artificiales hormonales vinculados a este vibrante período de la vida. La serie de ocho episodios está creada por Marie Roussin (responsable de la adaptación francesa de Pulseras rojas) y su protagonista es Pierre Deladonchamps, una de las grandes estrellas del cine francés actual gracias a películas como El hijo de Jean y El desconocido del lago.

Fecha de estreno: por determinar.

