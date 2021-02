Más allá de 'Los Bridgerton': todas las series que prepara Shonda Rhimes en Netflix

Los más de 82 millones de personas que han visto en Netflix (al menos dos minutos, el estándar de medición de audiencias de la compañía) Los Bridgerton en su primer mes, confirmaron por fin que sacar la chequera para hacerse en exclusiva con las nuevas creaciones de Shonda Rhimes fue un acierto. El estreno de la serie inspirada en las novelas de Julia Quinn llegó a nuestras pantallas más de tres años después de la firma de un histórico contrato valorado en más de 300 millones de dólares y cuyos frutos se han hecho esperar. Por suerte, no pasará tanto tiempo hasta ver una nueva historia surgida de la productora de la creadora de Anatomía de Grey, Scandal y Cómo defender a un asesino.

Además de la confirmación de una previsible segunda temporada del romance de época (si siguen las pautas del libro, debería estar protagonizado por el hermano mayor de la familia, interpretado por Jonathan Bailey), hay más proyectos de la factoría de ficción Shondaland en marcha. Esto es lo que se sabe de ellos por el momento.

‘Inventing Anna’

Julia Garner rodó 'Inventing Anna' en el descanso entre temporadas de 'Ozark'. Netflix

El próximo estreno de Shondland debería ser esta miniserie inspirada en el artículo How Anna Delvey Tricked New York’s Party People (Cómo Anna Delvey engañó a la gente fiestera de Nueva York), que Jessica Pressler escribió para el New York Magazine. Inventing Anna seguirá los pasos de una periodista con mucho por demostrar investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón a la élite social de Nueva York... y también su dinero.

El primer proyecto firmado y desarrollado personalmente por Shonda Rhimes desde Scandal se planteará si Delvey es la mayor estafadora de la ciudad o tan solo una nueva representación del sueño americano. Entre Anna y la periodista va surgiendo una peculiar relación de amor/odio mientras Anna aguarda su juicio y la reportera lucha contrarreloj por responder la gran pregunta que flota sobre Nueva York: ¿Quién es Anna Delvey? David Frankel (El diablo viste de Prada) dirigirá los dos primeros capítulos de un proyecto protagonizado por Anna Chlumsky (Veep) y Julia Garner (ganadora de dos premios Emmy a la mejor secundaria dramática de la televisión por su personaje en Ozark). Inventing Anna no tiene fecha de estreno, pero ya ha finalizado su rodaje.

‘Pico & Sepulveda’

Ambientada en la década de 1840, con el surrealista y sensual telón de fondo del entonces estado mexicano de California, Pico & Sepulveda explorará el final de una era idílica mientras las fuerzas estadounidenses amenazan con la brutalidad y la guerra en la frontera para reclamar esta impresionante tierra por su propio. Se desconoce quién estará detrás o delante de las cámaras del proyecto, confirmado por Netflix en verano de 2018. Creada por Janet Leahy, guionista de Mad Men, Boston Legal o La hora de Bill Cosby.

‘Notes on love’

Steve Martin en una ceremonia de los Emmy.

Shondaland abrazará por primera vez el formato de antología firmadas por escritores de renombre como Steve Martin (el actor de El padre de la novia tiene una larga trayectoria como escritor de novelas, relatos cortos y obras de teatro), Diane Warren (compositora y letrista diez veces nominada al Oscar), Jenny Han (escritora de la saga juvenil A todos los chicos de los que me enamoré), Lindy West (showrunner de la serie de Hulu Shrill, inédita en España), Ahamefule J. Oluo (compositor, guionista y monologuista de títulos como Thin Skin), la propia Shonda Rhimes y la pareja profesional formada Norman Lear (el legendario guionista de, entre muchísimos títulos clave de la comedia estadounidense, Todo en familia) y Aaron Shure (The Office).

Los diferentes episodios abordarán diversos géneros para explorar los inesperados, trascendentales, eufóricos, graciosos, surrealistas y absorbentes momentos y lugares en los que el amor y la vida se entrecruzan. La primera temporada presentará historias sobre la intersección entre amor y matrimonio, donde se analiza lo que es el matrimonio, qué significa y cómo está cambiando.

‘Reset’

Shondaland se hizo con los derechos de adaptación de Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change (Reset: Mi lucha por la inclusión y el cambio duradero, sería la traducción), las memorias de Ellen Pao, una informática, abogada y directiva estadounidense, activista y litigante contra la discriminación de género en las empresas de Estados Unidos y una de las fundadoras de la organización sin ánimo de lucro Project Include. Pao también ha ejercido como directora ejecutiva interina de la empresa de tecnología de medios sociales Reddit. En 2015, algunas decisiones impopulares entre los usuarios (como prohibir el porno vengativo en Reddit) provocaron una ola de controversia que terminó en su renuncia. Por el momento, no se conocen más detalles del proyecto.

‘Sunshine Scouts’

Jill E. Alexander. Amazon Prime Video

Sunshine Scouts, la primera producción de media hora por capítulo en los casi 20 años de historia de Shondaland, promete ser comedia negra que mostrará lo que sucede cuando un desastre apocalíptico perdona la vida a un grupo de adolescentes que estaban en un campamento. Para sobrevivir, deberán poner en común sus habilidades y capacidades para sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Creada por Jill E. Alexander, actriz de Silicon Valley que se enfrenta aquí a su primer gran proyecto como guionista después de escribir un episodio de la serie The Donors en 2019.

‘The Residence’

Otro de los proyectos es la adaptación de The Residence: Inside the Private World of the White House (La residencia: dentro del privado mundo de la Casa Blanca), el libro de no ficción de Kate Anderson Brower que muestra las entrañas de las vidas de los empleados de la residencia de la Casa Blanca y vecinos con acceso exclusivo a las Primeras Familias del gobierno estadounidense. The Residence marcará así el regreso de Shondaland al lugar del que surgían casi todas las tramas de la serie Scandal.

‘The Warmth of Other Suns’

Anna Deavere Smith.

La actriz y dramaturga Anna Deavere Smith (los seriéfilos la recordarán por su papel como Nancy McNally, la asesora de Seguridad Nacional de Bartlet en El ala oeste de la Casa Blanca) supervisará la miniserie inspirada en The Warmth of Other Suns, el libro de ensayo de Isabel Wilkerson ganador del premio Pulitzer de 2010. Por el momento, no se ha anunciado ningún miembro del reparto.

The Warmth of Other Suns cuenta la historia de la Gran Migración, el movimiento de afroamericanos desde el sur de los Estados Unidos hacia el medio oeste, noreste y oeste entre 1915 y 1970. A lo largo del siglo XX, se produjo un éxodo de casi seis millones de personas que cambió la geografía de Estados Unidos. Wilkerson entrevistó a más de mil personas para explicar cómo cambió la sociedad estadounidense.

‘Sueños de danza: El cascanueces de chocolate’ (ya disponible)

'Sueños de danza: El cascanueces de chocolate' sigue el legado de Debbie Allen. Netflix

Este documental estrenado el 27 de noviembre del pasado año fue en realidad el primer título de Shondaland que vio la luz en Netflix. Sueños de danza: El cascanueces de chocolate es un repaso a la obra de la pionera Debbie Allen, protagonista de la versión original de Fama en los años 80 y vieja conocida de la productora de Rhimes después de dirigir episodios de Cómo defender a un asesino, The Catch, Scandal y Anatomía de Grey, en la que interpreta a la doctora y filántropa millonaria Catherine Fox desde 2011. El documental se concentra principalmente en su original versión del ballet clásico, que interpretan todos los años los brillantes alumnos de la Debbie Allen Dance Academy y que se ha convertido en un clásico navideño en Los Ángeles y en el mayor evento del calendario escolar para recaudar fondos. A lo largo de sus 80 minutos vemos entrevistas con Allen, su familia, los prestigiosos profesores de danza de la academia y sus alumnos, ofreciendo una visión fascinante de su trayectoria personal en busca de una forma de arte en cuyo imaginario no siempre se vio reflejada.

‘Los Bridgerton’ (ya disponible)

Anuncio de la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

En la primera entrega de la adaptación de las nueve novelas de Julia Quinn con los Bridgerton como protagonista s somos testigos de la apasionada historia de amor entre Daphne y Simon, una pareja condenada a entenderse y que debe hacer frente a numerosos obstáculos si quieren que el amor triunfó. El imposible (y adictivo) cruce entre Jane Austen y Gossip Girl se ha convertido en un fenómeno cultural, creando polémicas varias, enfrentando a los espectadores y hasta lanzando la reflexión de si el duque de Hastings, Regé-Jean Page, debería ser el próximo James Bond en el cine. La “Bridgertomanía” ya se ha hecho realidad.

