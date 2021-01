Las mejores series y películas de enero 2021: Estrenos en Netflix, HBO, Disney, Filmin y más

Sólo ha pasado un mes desde que comenzara este 2021 y ya parece que llevemos medio año. En sólo 31 días hemos vivido un temporal, el repunte de la tercera ola, un intento de golpe de estado en EEUU… y entre medias la llegada de series y películas maravillosas. Aunque sólo haya pasado enero, las plataformas han demostrado que tenían un buen arsenal de propuestas como estas que os recopilamos ahora y que son las imprescindibles de este mes que termina.

'Small Axe' (Movistar+)

El episodio 'Lovers Rock' de 'Small Axe'. Movistar+

Steve McQueen, el director de Shame o 12 años de esclavitud, se pasa a la televisión para realizar esta serie antológica formada por cinco películas independientes que intentan crear una radiografía del racismo contra la comunidad jamaicana en Reino Unido. Es uno de los proyectos más importantes de los últimos meses, y una apuesta de BBC por la calidad. Aquí la ha emitido Movistar+.

Cinco obras que tratan casos judiciales, biopics, el problema de la educación que segrega, y que contienen una de las obras más potentes vistas en mucho tiempo en televisión, el maravilloso Lovers Rock, donde en sólo una hora, McQueen demuestra cómo se ruedan los cuerpos y cómo convertir una fiesta en una defensa de la identidad, la cultura y la música, y cómo todo ello es político y fundamental para cualquier comunidad.

'Fragmentos de una mujer' (Netflix)

'Fragmentos de una mujer'. Netflix

Tras su paso por el Festival de Venecia, donde ganó el premio a la Mejor actriz para Vanessa Kirby -la princesa Margarita de las primeras temporadas de The Crown-, Netflix compró los derechos para todo el mundo de este drama sobre el duelo de una madre que pierde a su hijo recién nacido en un parto natural en su casa. La película conmocionó, precisamente, por la escena del parto, rodada en un plano secuencia por el director Kornél Mundruczó en su primera aventura en inglés.

Desde entonces se habla de Vanessa Kirby como una de las principales favoritas al Oscar por su sobrecogedora interpretación de una madre que no sabe cómo afrontar el dolor, y a la que todos le dicen cómo debe hacerlo, también esa madre a la que da vida la emblemática Ellen Burstyn, que también debería optar al premio de la Academia.

'Lupin' (Netflix)

'Lupin'. Netflix

Las plataformas han derribado las fronteras, y cualquier serie es un potencial éxito en todo el mundo. Lo demostró La casa de papel en España, y ahora lo ha hecho Lupin, la serie francesa basada en el mítico personaje y protagonizada por Omar Sy, el carismático protagonista de Intocable. Aquí da vida a a Assane Diop, un ladrón de guante blanco aficionado a las aventuras de Arsene Lupin que busca vengar la muerte de su padre.

Sus cinco episodios ya han sido calificados por la plataforma como uno de sus mayores éxitos, y desde su estreno estiman que ya se han dejado seducir por la serie más de 70 millones de usuarios, por lo que nadie duda de que tendremos aventuras de Lupin para largo.

'Bruja escarlata y Visión' (Disney)

'Bruja Escarlata y Visión'. Disney+

Puede que fuera una de las series más esperadas del año, ya que supone la primera aventura de Marvel en Disney+ y la primera serie salida de su universo. Su llegada ha sido recibida con vítores por la crítica y por los fans, ya que no se ha limitado a extender las aventuras de los personajes que ya conocemos, sino a plantear una original ficción que homenajea a las comedias clásicas de la historia de la televisión mientras va dejando pistas para resolver el principal misterio: cómo han llegado Wanda y Visión a ese universo de telecomedia y qué tiene que ver todo esto con la nueva fase del universo Marvel. Pistas con cuentagotas y muchas teorías es lo que de momento plantea esta serie.

'Luimelia' (Atresplayer)

'Luimelia'. Atresplayer Premium

Luimelia llegó como un soplo de aire fresco a Atresplayer Premium, y se ha convertido en una de sus apuestas más sólidas y refrescantes. La historia de Luisita y Amelia, que comenzó en Amar es para siempre, se ganó una ficción autónoma. El carisma de sus protagonistas y la gran cantidad de fans lo pedían a gritos. La sorpresa llegó con sus capítulos cortos que tratan sin tapujos y con mucho descaro temas actuales. Paula Usero y Carol Rovira han creado dos personajes que siguen evolucionando, que tienen mucho carril por delante, y que se han convertido en dos referentes LGTB con esta historia de amor moderna.

'22 de julio' (Filmin)

'22 de julio'. Filmin

Los atentados terroristas cometidos en la isla de Utoya, en Noruega, el 22 de julio de 2011, dejaron conmocionado al mundo. La ficción rápidamente puso sus ojos sobre ella desde distintos puntos de vista. El desasosegante plano secuencia que planteó Erik Poppe en Utoya. 22 de julio. La fórmula más convencional de Paul Greengrass, y ahora el formato de serie poliédrica que presenta 22 de julio y que es la visión más compleja y profunda. La serie creada por Sara Johnsen (Occupied) y su marido Pål Sletaune. no se centra sólo en el atentado, sino en analizar qué falló en el sistema para que no pudieran anticipar el atentado ni responder con la rapidez que un caso así hubiera necesitado. Algo que consigue desde las múltiples perspectivas y puntos de vista que ofrece el punto de vista elegido que da voz a periodistas, policías, profesionales médicos y civiles.

'It’s a sin' (HBO)

'It's a sin'. HBO España

Lo nuevo de Russell T. Davies siempre se espera como agua de mayo por los seriéfilos. No es para menos. Él es el responsable de ficciones imprescindibles como el primer Queer as folk o guionista de Doctor Who. Además, realizó una serie que se anticipó a la locura del mundo y los políticos como Years and Years. Con su nueva serie se abre en canal y cuenta la llegada del sida en los años 80 a Reino Unido y cómo lo sufrió el colectivo gay, que fue estigmatizado y señalado. Una serie que alterna lo brillante de la época y de la libertad sexual de un grupo de jóvenes, con el drama por aquellos que lo padecieron sin que nadie hiciera nada por ellos.

También te puede interesar...

• Las series y películas que tienes que ver este fin de semana: ‘Palm Springs’, ‘A Teacher’ y ‘Other People’

• ‘Los Bridgerton’ arrasa con todo y ya es la serie más vista de la historia de Netflix