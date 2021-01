‘The Tourist’: las claves de la miniserie de HBO Max con Jamie Dornan y los productores de 'Fleabag'

Jamie Dornan firmó su mejor interpretación en 'La caza' BBC Two

HBO Max acaba de sumarse a la coproducción internacional de The Tourist, una miniserie de seis episodios de la que ya formaban parte la alemana ZBF, la británica BBC One y la australiana Stan. El país oceánico será, de hecho, el escenario de rodaje de una serie que supondrá el regreso a la televisión de Jamie Dornan, un actor conocido mundialmente por la saga Cincuenta sombras de Grey, pero que nunca ha estado mejor que en La caza, el psychothriller de la BBC que protagonizó junto a Gillian Anderson durante tres temporadas. Los guionistas Harry y Jack Williams, ganadores del Emmy como productores gracias a Fleabag, están detrás de un thriller que promete ser adrenalínico.

The Tourist es la historia de un hombre británico que se encuentra en el brillante corazón rojo del desierto de Australia cuando empieza a ser perseguido por un enorme camión cisterna que intenta echarlo de la carretera. A partir de ahí empezará una persecución digna de un ratón y un gato. Tiempo después, el hombre se despierta en un hospital, herido pero vivo y con un nuevo problema por delante: no tiene ni idea de quién es. Con figuras despiadadas de su pasado yendo tras él, su búsqueda de respuestas lo impulsa a través del vasto e implacable escenario australiano.

“Sus guiones son de los más emocionantes que he leído. Estoy deseando ir a Australia con ese grupo de personas tan talentoso ”, dijo Dornan en la presentación del proyecto. El actor nacido en Belfast no estará solo. Danielle Macdonald (Creedme) como una agente novata, Shalom Brune-Franklin (Line of Duty) en el papel de una camarera que se ve envuelta en la búsqueda de respuestas del protagonista y Hugo Weaving (El señor de los anillos) como el jefe de la investigación policial que intentan esclarecer lo que está pasando completan el reparto protagonista de este sugerente thriller.

Aquellos que recuerden la película de mismo nombre que convirtió a Johnny Depp y Angelina Jolie en objetivo de despiadados chistes a cargo de Ricky Gervais en una de sus icónicas presentaciones de los Globos de Oro habrán quedado aliviados al comprobar que esta nueva miniserie no es una revisitación de esa cinta de espionaje. Aunque compartan nombre, este proyecto no tiene nada que ver con la película que estuvo a punto de acabar con la carrera del director alemán Florian Henckel von Donnersmarck, que venía de ganar el Oscar a la mejor película internacional con La vida de los otros cuando se encontró con esta película. Esperemos que la nueva The Tourist sea mejor.