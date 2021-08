Las 4 mejores series que nos deja agosto de 2021: estrenos en Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+

El mes de agosto ha sido un buen momento para recuperar algunas de las mejores series o dejarse seducir por sorpresas como The White Lotus y Schmigadoon!, pero también ha habido estrenos más que rescatables en el octavo mes del año. En este listado encontraréis un culebrón que sorprende por su efectividad, una serie argentina que recupera a un director al que echábamos de menos, una dramedia producida por los creadores de Juego de tronos y una popular comedia que ha sido cuestionada en su segunda temporada. Podéis encontrarlas en Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+.

Aviso: por el camino queda la prometedora Nine Perfect Strangers, de la que todavía tenemos que ver su segunda mitad para emitir un juicio final, y la segunda temporada de Modern Love, algo decepcionante respecto a su primera entrega pero una recomendación fiable para los fans de las historias de amor de todo tipo.

Como sabéis, en este artículo mensual también incluímos las mejores películas que estrenan las plataformas, pero agosto no ha sido uno especialmente destacado en lo que a estrenos de cine se refiere, por lo que no ha entrado ningún título.

'El Reino' (Netflix)

'El Reino' | Temporada 1 | Netflix

El desaparecido durante años Marcelo Pyñeiro (Kamchatka) es el máximo responsable de una serie de ocho episodios llenos de suspense, giros, asesinatos, corruptelas y traiciones donde nada es lo que parece. Tiene todos los elementos claves para un buen thriller, proporcionando la información justa al espectador, que va descubriendo cada nueva revelación en el momento oportuno, dejando siempre ganas de más y más.

Lo mejor de El Reino es su capacidad de trenzar un thriller sólido, con todas las claves para enganchar a millones de espectadores, con una lectura política no sólo de Argentina, sino del mundo actual. Una serie más que notable, actual, con ritmo, y que es el mejor enganche veraniego para una temporada de secarral de ficciones potentes. (Javier Zurro)

• Crítica: ‘El Reino’, la serie argentina de Netflix es una de sus mejores propuestas recientes

• Así es 'El Reino', la serie criminal argentina de Netflix sobre política y religión con Diego Peretti

'Cruel Summer' (Amazon Prime Video)

'Cruel Summer' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

El eficaz juego narrativo que plantea Cruel Summer ha convertido al thriller noventero en una de las sorpresas del verano. En cada episodio seguimos los hechos transcurridos un mismo día de tres veranos diferentes, y desde diferentes puntos de vista. Así, la serie nos va mostrando poco a poco las piezas de un puzle que nos hará cambiar de opinión varias veces sobre la gran pregunta que se nos plantea desde el principio: ¿cuál de las dos protagonistas está mintiendo?

Tal como descubriremos a lo largo de diez episodios, toda moneda tiene dos caras, y la verdad puede ser más compleja de lo que parece. Hay espacio para la reflexión, y en sus últimos episodios debería abrir debates interesantes sobre la culpabilización de las víctimas, pero la serie nunca pierde su vocación de entretener. El resultado, es un thriller apasionante que nos mantiene teorizando hasta el final, y cuya resolución es satisfactoria y también sorprendente. (Valentina Morillo)

• Crítica: 'Cruel Summer', una adictiva serie que mantiene la intriga hasta el final y resuelve bien su misterio

• El final de 'Cruel Summer' explicado por la showrunner de la serie

'Ted Lasso' T2 (Apple TV+)

'Ted Lasso' | Así será la temporada 2

Lo sentimos. Por mucho que algunos críticos estadounidenses lo intenten, no pudimos subirnos al barco de los que dicen que Ted Lasso ha perdido su magia en la segunda temporada. Por el momento es cierto que se echa de menos algo de claridad en los conflictos de los personajes este año (más allá de la previsible apertura emocional a la que tendrá que enfrentarse el personaje titular antes de que acabe la temporada), pero la serie de Apple TV+ sigue siendo el lugar más feliz de la televisión.

Su decisión de estrenar un episodio navideño en agosto, sus constantes guiños a la comedia romántica en el quinto episodio o el hilarante arco de Roy Kent son razones más que suficientes para seguir adorando la comedia de Jason Sudeikis.

• Crítica: 'Ted Lasso' vuelve en su temporada 2 dispuesta a revalidar el título de mejor comedia del año

• Hannah Waddingham ('Ted Lasso'): "Estaba preocupada, creía que el público no iba a empatizar con Rebecca"

• Cristo Fernández ('Ted Lasso'): "Durante años no quise volver a tocar la pelota y ahora ¡Fútbol es vida!"

• Phil Dunster: "'Ted Lasso' es una serie optimista, pero los personajes también pasan malos momentos"

• 'Ted Lasso': la amistad entre Rebecca y Keeley enamora, y existe detrás de cámaras, nos lo cuentan las actrices

'La directora' (Netflix)

'La directora' | Tráiler | Netflix

La directora se ha estrenado casi de tapadillo a pesar de ser la primera producción de los creadores de Juego de tronos después de firmar un millonario acuerdo con Netflix. No lo merecía. Sandra Oh es la gran estrella de una comedia que sigue los pasos de la nueva directora del departamento de inglés en la prestigiosa Universidad de Pembroke. Ji-Yoon Kim es la primera mujer en la historia del centro que dirige el departamento, además de uno de escasos trabajadores del centro que no es blanco.

En su primera serie como creadora (junto a la debutante Annie Wyman), la actriz Amanda Peet (Falsas apariencias) sorprende con una sútil, certera y mordaz mirada a la vida en las altas esferas de la vida académica, la dificultad para renovar viejas instituciones que funcionan como viejos dinosaurios y a la pasiva corrupción que lastra el día a día en las universidades. Atención a Holland Taylor, una secundaria espectacular que está a punto de robarle la serie a una, una vez más, fantástica Sandra Oh.

También te puede interesar...

• Por qué 'The Good Fight' es la serie que mejor entiende (y muestra) el mundo actual



• Crítica: ‘Cruella’, la mejor película de acción real de Disney con una Emma Stone que derrocha carisma



• ‘All eyes off me’, la película de Filmin de la que todos hablan (y todavía puedes ver)



Sigue los temas que te interesan