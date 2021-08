Las 10 mejores películas históricas que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+, Disney+ y Filmin

Las películas históricas son las favoritas de un buen número de cinéfilos. Por eso, os traemos este nuevo Top de SERIES & MÁS con las mejores películas del género que podéis ver bajo demanda en las plataformas de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar+ y Filmin.

Seremos capaces de empuñar la espada y portar el casco de gladiador, de pintarnos la cara de azul para defender la independencia del pueblo escocés o incluso de aprender a vocalizar si es necesario con tal de dirigir un discurso a la nación en un momento crucial. Desde los gladiadores y pueblos bárbaros de la Europa más primitiva a los conflictos bélicos internacionales y la lucha por los derechos civiles, todos ellos fueron eventos importantes que marcaron el transcurso de la historia y por los que la sociedad actual ha logrado evolucionar y aprender de sí misma hasta el día de hoy.

'12 años de esclavitud' (Amazon Prime Video, HBO, Filmin y Movistar+)

'12 años de esclavitud' Movistar+

De qué va: Basada en los hechos reales ocurridos en 1850, la película cuenta la historia de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), un músico que vivía en Nueva York con su familia. Tras pasar un rato tomándose una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. A pesar de que todos a su alrededor sucumben a la violencia y el sometimiento infrahumano, Solomon decide no rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar su libertad y regresar con su familia.

Por qué hay que verla: La película está dirigida por Steve McQueen que, haciendo honor a su nombre (que comparte con el célebre actor), ha logrado convertirse en un reconocido exponente del videoarte. Por si fuera poco, el film también está producido por Brad Pitt (El club de la lucha), que habiendo demostrado con creces su gran labor como actor, también sabe desenvolverse tras la cámara. Se trata de una hstoria bastante cruda que no escatima en mostrar la realidad de los personajes tal y como fue, dejando que el espectador palpe una parte de la historia a la que sería mejor no regresar.

'Braveheart' (Amazon Prime Video y Disney+)

'Braveheart' | Tráiler | Amazon Prime Video

De qué va: Durante el siglo XIV, los escoceses vivían oprimidos por las injustas leyes que los ingleses habían impuesto sobrer ellos. Por aquel entonces, William Wallace (Mel Gibson), había estado viviendo lejos de su hogar, teniendo que huir de Escocia por el asesinato de su familia a manos de los ingleses. Años después, Wallace regresará a Escocia dispuesto a reclamar lo que es suyo y defender a su pueblo.

Por qué hay que verla: Utilizando al personaje histórico de William Wallace como una excusa, Mel Gibson protagoniza y dirige esta historia de ficción que logra ganarse al espectador. El héroe nacional se convierte en un mártir que también protagoniza una historia de amor tan trágica como envolvente (junto a Murron, que es interpretada por Catherine McCormack) y el remate final de la banda sonora hace de Braveheart una película irrepetible que sin duda, hay que ver.

'El discurso del rey' (Amazon Prime Video, Filmin, HBO y Movistar+)

'El discurso del rey' | Tráiler | HBO

De qué va: Tras la abdicación de su hermano mayor Eduardo VIII, el duque de York se convirtió en el rey de Inglaterra. Sin embargo, el nuevo monarca Jorge VI (Colin Firth) sufre de tartamudez, un inconvenientte que realmente le condicionaba a la hora de ejercer sus funciones públicas. Por ello, tendrá que recurrir a Lionel Logue (Geoffrey Rush), un experto logopeda que a través de unas técnnicas poco usuales, trató de eliminar ese defecto en el habla del rey.

Por qué hay que verla: El largometraje de Tom Hopper no solo incluye un retrato de ciertos personajes concretos en un momento histórico determinado, sino que además, se plantean temas tan mundanos como la frustración, la superación personal o el miedo, que cualquier persona puede experimentar, incluso si no forma parte de la realeza. Inspirándose en su propia tartamudez, El discurso del rey se basa la experiencia personal del director que se vio bastante reflejado en Jorge VI y se trata de una película que además recoge dos interpretaciones sobresalientes y que hacen de la película una opción más que apetecible aprar ver.

'Gladiator' (Amazon prime Video y Netflix)

Russel Crowe protagoniza 'Gladiator' Netflix

De qué va: En el año 180, el Imperio Romano dominaba gran parte del globo terráqueo. Tras una victoria sobre los pueblos bárbaros del norte, el ya anciano emperador Marco Aurelio (Richard Harris) decidió transferir el poder a Máximo (Russell Crowe), un hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo (Joaquin Phoenix), que también aspiraba al trono, no es capaz de aceptarlo y tratará de asesinar a Máximo.

Por qué hay que verla: El director Ridley Scott es uno de los cineastas más reconocidos actualmente y, concretamente con esta película, fue capaz de rescatar un género como el histórico, que desde Espartaco (dirigida por Stanley Kubrick), no había incluido ningún título especialmente exitoso. Gladiator resulta increíble a nivel visual y logra atrapar al espectador con su narrativa de romanos y gladiadores, enfrascados en un mundo que empezaba a recibir con los brazos abiertos el gran potencial de los efectos visuales y que también incluye una banda sonora emblemática compuesta por Hans Zimmer.

'La gran apuesta' (Amazon Prime Video)

'La gran apuesta' | Tráiler | Amazon Prime Video

De qué va: Tres años después de la crisis económica mundial que tuvo lugar en 2008 y que hundió prácticamente al completo el sistema financiero global, se descubre que cuatro personas ajenas al mercado hipotecario ya sabían que toda la estructura iba a quebrar. Será entonces cuando decidan apostar a la baja contra el mercado de la vivienda, nadando a contracorriente de cualquier lógica posible en aquella época.

Por qué hay que verla: Basada en el libro de Michael Lewis, La gran apuesta llegó a alcanzar una gran trascendencia por los hechos que narra y la película de McKay, director y también guionista junto a Charles Randolph, es capaz de estar a la altura. Todas y cada una de las interpretaciones son destacables, desde la narración de Ryan Gosling (La La Land) a los personajes de Steve Carell (The Office), Christian Bale (El caballero oscuro) y Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood), recalcando lo acertado que fue el modo de contar la historia, que será recordada por el efecto causado y el impacto que generó en países tales como España o Grecia, entre otros.

'Hasta el último hombre' (Amazon Prime Video y Movistar+)

'Hasta el último hombre' | Tráiler | Movistar+

De qué va: La película cuenta la historia de Desmond Doss (Andrew Garfield), un joven médico militar que participó en la sangrienta batalla de Okinawa, en el Pacífico durante la II Guerra Mundial, y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. Desde muy pequeño, Doss se prometió a sí mismo no coger jamás ningún arma y así lo hizo, participando en el conflicto con todo lo que ello conlleva, pero sin utilizar rifle alguno.

Por qué hay que verla: Otro de los éxitos de Mel Gibson, que a pesar de acumular polémicas y rechazo, también logró cosechar cierto éxito en su carrera con producciones como esta. En Hasta el último hombre, se unifica perfectamente la violencia y los hechos sangrientos basados en una historia real con el romanticismo y lo sentimental, dos elementos igual de necesarios. En este largometraje, el protagonista se convierte en un verdadero peso pesado, siendo capaz de servir a su patria y hacer historia por su coraje y valentía al ser fiel a su conciencia y no hacer uso de ningún arma.

'El juicio de los 7 de Chicago' (Netflix)

'El juicio a los 7 de Chicago' | Tráiler | Netflix

De qué va: Uno de los juicios más populares de la Historia de Estados Unidos tuvo lugar en 1969, donde siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Por culpa de unos disturbios contra la policía, estas personas fueron arrestadas y el juicio se convirtió en algo político, dando lugar a toda una serie de manifestaciones y conflictos sociales que termiinaron pasando a la posteridad en una época de grandes cambios para el país.

Por qué hay que verla: Esta película llega a retratar a la perfección una época con aroma a revolucón que debate y cuestiona las mismas injusticias que se siguen repitiendo hoy en día. Contando con un elenco de grandes actores como Eddie Redmayne (La teoría del todo), Sacha Baron Cohen (Borat: lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán), Jeremy Strong (Succession), Joseph Gordon-Leavitt (Origen), Frank Langhella (Masters of the Universe) y Mark Rylance (El puente de los espías), Aaron Sorkin pone a prueba de nuevo su talento como guionista en una historia basada en hechos reales donde los diálogos no tienen ningún tipo de desperdiciio.

'La lista de Schindler' (Netflix)

Fotograma de 'La lista de Schindler'.

De qué va: Oskar Schindler (Liam Neeson) era un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas que buscaba ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal. Cuando los alemanes invaden Polonia en 1939, Schindler consigue hacerse con la propiedad de una fábrica de Cracovia gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis y será allí donde empleará a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente, especialmente gracias a su gerente Itzhak Stern (Ben Kingsley), también judío. Sin embargo, a medida que avanza la guerra, Schindler y Stern comienzan ser conscientes de que a los judíos que contratan se les garantiza la salvación de una muerte casi segura en el campo de concentración de Plaszow, liderado por el Comandante nazi Amon Goeth (Ralph Fiennes).

Por qué hay que verla: La historia de Schindler es una de las miles que protagonizaron el Holocausto y, con sus luces y sus sombras, el protagonista es la excusa perfecta para mostrar lo que hasta cierto punto llega a parecer un documental por estar rodado en blanco y negro. Bajo la armoniosa y lacrimógena banda sonora del célebre John Williams, Spielberg no hizo "otra peli de nazis", sino que se apropió de un hecho real para homenajear a unas personas que por muchos años que hayan pasado, fueron reales. Además, la icónica presencia del único elemento a color de la película y las intepretaciones tanto de Ralph Fiennes como de Liam Neeson han contribuido al éxito del largometraje que ya forma parte de la historia del cine. Porque la Segunda Guerra Mundial no sucedió porque sí, y porque es necesario echar la vista atrás y recordar lo ocurrido aunque sea a través de la ficción, para no volver a repetir ese horror nunca más.

'Malcolm X' (Filmin)

Denzel Washington en el papel de 'Malcolm X' Filmin

De qué va: Malcolm Little (interpretado por Denzel Washington) nació en Omaha (Nebraska) en 1925. Su padre, ministro baptista, murió cuando él era aún muy pequeño y su madre, acabó en un psiquiátrico cuando su casa fue incenciada por el Ku Klux Klan. Por si fuera poco, Malcolm fue rechazado por el ejército, y terminó por caer en la delincuencia y la mala vida hasta su encarcelamiento, donde cambió su actitud radicalmente, se convirtió al Islam y poco a poco fue convirtiéndose en lo que un día llegó a ser el líder del movimiento de liberación de la comunidad negra norteamericana.

Por qué hay que verla: El reivindicativo cineasta Spike Lee (también conocido por Do the right thing) siempre ha hecho uso de su talento para el cine y protestar por los derechos civiles de la comunidad negra. En este caso, se presenta al personaje de Malcolm X, un activista miembro del histórico movimiento de los Black Panthers y que pudo haber cambiado el curso de la historia en Estados Unidos. Encarnando el papel protagonista está un sobresaliente Denzel Washington que consigue hacer que olvidemos si está actuando o si estamos ante el verdaderro Malcolm a través del mimético estudio de cada uno de los movimientos que hacía el verdadero personaje histórico.

'El renacido' (Amazon Prime Video)

Leonardo DiCaprio logró la estatuilla con 'El renacido' Amazon Prime Video

De qué va: Corría el año 1823 cuando el explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) se encontraba en las gélidas profundidades de la América salvaje junto a su hijo mestizo Hawk. Durante una expediición de tramperos que recolectan pieles, Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald (Tom Hardy). En lugar de rendirse, Glass hace acopio de la fuerza de voluntad suficiente como para salir adelante y tratar de vengarse, aunque antes deberá enfrentarse a un territorio hostil sumerrgido en un brutal invierno mientras esquiva los enfrentamientos constantes entre las tribus de nativos americanos.

Por qué hay que verla: Tras hacer honor al nombre de la película (The Revenant en inglés se refiere a "aquel que regresó de la muerte"), Leonardo DiCaprio encarna a la perfección al protagonista, siendo capaz de llegar al extremo con tal de hacer bien su papel. Fue tal su esfuerzo y dedicación que al fin logró ser reconocido con el Oscar a Mejor Actor. Además del valor que se le añade a la película con semejante interpretación, el film también sirve para implicar al espectador en la historia, haciéndole partícipe de una manera tan cercana que le permite palpar las impactantes escenas.

Iremos actualizando periodicamente esta publicación de las mejores películas históricas, a medida que los dferentes títulos vayan entrando y saliendo de los catálogos de las plataformas de streaming.

