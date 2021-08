5 razones para ver 'The Thick of It', la magnífica sátira política británica que dio origen a 'Veep'

'The Thick of It', la serie de Armando Ianucci de la que salió 'Veep'. Filmin

Antes de ser conocido a nivel internacional por la multipremiada Veep, Armando Iannuci ya había deslumbrado al público británico con The Thick of It. La serie ha llegado hoy al catálogo de Filmin y esta es una gran oportunidad de disfrutar de la sátira política original que luego fue adaptada para HBO con Julia Louis-Dreyfuss como protagonista.

Descrita como "una versión del siglo XXI de la clásica Sí, Ministro", esta serie se desarrolla en el Ministerio (ficticio) de asuntos sociales y ciudadanía, donde muestra los conflictos que surgen entre políticos, funcionarios, encargados de relaciones públicas y los medios de comunicación, lo que da lugar a un sinfín de situaciones en las que la incompetencia de los gobernantes y sus asesores queda al descubierto. Tanto si os interesa la política como si no, esta comedia os resultará divertida y dolorosamente realista. Os damos cinco razones para verla.

Peter Capaldi como Malcom Tucker

Aunque a Capaldi muchos seguidores de las series lo conocieron como una de las últimas encarnaciones de Doctor Who, para muchos de nosotros siempre será el inolvidable Malcom Tucker. Los ministros van y vienen en las cuatro temporadas de The Thick of It, pero la verdadera estrella de la función es su glorioso personaje.

Tucker es el consejero del primer ministro, coordinador de varios departamentos y encargado de garantizar la imagen del gobierno de cara a la opinión pública y los medios. Una tarea que, como hemos de suponer, entre tanta incompetencia es profundamente complicada, mucho más si tenemos en cuenta su carácter irascible y que su nivel de paciencia siempre está bajo mínimos.

Es exquisitamente soez

Si habéis visto Veep, sabréis que una de las marcas de la casa es su afición por los elaborados y groserísimos insultos. La libertad que da un canal de cable premium como HBO es alta, pero en comparación con lo que es capaz de hacer la ficción británica, la versión estadounidense queda reducida al nivel de un programa para todos los públicos.

The Thick of It es una fuente inagotable de improperios ingeniosos a una velocidad de casi uno por segundo. A veces es difícil seguirlos todos, porque no hemos terminado de reírnos de uno y ya han soltado dos más. Eran una parte importante del ADN de la serie y contaban con una figura llamada "consultor de insultos", encargada de darle color a las obscenidades. Nadie insulta mejor que Malcom Tucker y verlo escupir soeces en cadena es un verdadero placer.

Imagen de la tercera temporada de 'The Thick of It'. Filmin

Situaciones dolorosamente reconocibles

Aunque el funcionamiento y estructura del gobierno británico sea distinto al nuestro, y la serie ya tiene unos años (la primera temporada se estrenó en 2005), todas las situaciones que se plantean son reconocibles y nos hacen sentirnos identificados. El flagrante nivel de incompetencia y las órdenes inútiles, capaces de desdecir al mediodía lo que se ha dicho al desayuno, son una gran fuente de humor, hasta que recordamos que así es como se manejan nuestros destinos a gran escala.

Supo anticiparse a varios titulares

Todo lo que vemos es ficción pero, como también pasó con Veep, la realidad siempre la supera. Algunas de las tramas de la serie encontraron eco y protagonizaron titulares en hechos que ocurrieron durante la emisión o unos meses después, lo que hacía parecer que la realidad política copiaba a los guionistas y no al revés.

Tiene pocos episodios, es un maratón veraniego perfecto

Como toda serie británica que se precie, la emisión de The Thick of It estuvo muy espaciada en el tiempo (desde su estreno en 2005 hasta su final en 2012), pero fueron cuatro temporadas más dos especiales, en total son solo 23 episodios. Al finalizar, podéis ver In The Loop (disponible en Filmin y Movistar+), una película spin-off de la serie, que fue nominada a mejor guion en los Óscar de 2009, y tiene entre sus protagonistas a James Gandolfini, Steve Coogan, Zachary Woods y Anna Chlumsky.

'The Thick of It' está disponible al completo en Filmin.

