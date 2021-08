Las 3 series que tienes que ver este fin de semana bajo demanda en Netflix, Amazon Prime Video y HBO

Como cada viernes, os traemos recomendaciones variadas para que sepáis qué series tenéis que ver este fin de semana del 6 al 8 de agosto de 2021. Una serie de misterio llena de giros e intriga, una comedia divertida para amantes de las historias de instituto y la adaptación de unas novelas muy conocidas, para los que buscan un drama intenso. Todas disponibles bajo demanda en los catálogos de Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

El calor del verano hace que ver series en la comodidad de nuestro sofá sea mejor plan que nunca. Y para que sea del todo perfecto, os ahorramos el proceso de entrar en cada plataforma para decidir cuál ver con esta lista de títulos recomendados.

El estreno que no te debes perder: 'Cruel Summer' (Amazon)

'Cruel Summer' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

De qué va

En el verano de 1993, una adolescente desaparece, y una compañera de su instituto, con la que no tiene relación, pasa de ser una chica dulce y tímida a la más popular de la ciudad, para finalmente convertirse en la persona más odiada de EE. UU.

Por qué debes verla

Esta serie de misterio narra su historia siguiendo un mismo día en tres años diferentes (1993, 1994 y 1995), desde la perspectiva de una de sus protagonistas, mostrando cómo han cambiado sus vidas y las consecuencias de las decisiones que tomaron en cada momento. Un juego narrativo que mantiene su efecto durante varios episodios, hasta que la historia confluye en el presente para una muy satisfactoria y sorprendente resolución.

Perfecta para maratonear: 'Yo nunca' (Netflix)

'Yo nunca' | Temporada 2 | Netflix

De qué va

Después de un año difícil, Devi Vishwakumar está decidida a cambiar su estatus social, pero los amigos, su familia y su forma de gestionar sus propios sentimientos y el duelo por la muerte de su padre no le harán fácil la misión.

Por qué debes verla

Yo nunca está creada por Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project) y basada en sus experiencias personales como adolescente india de primera generación en Estados Unidos. El resultado, es una serie de instituto con los triángulos amorosos, los bailes de fin de curso y todas las convenciones del género, que se siente totalmente fresca gracias a una perspectiva que no habíamos visto nunca. Lo mejor, es que Kaling y su equipo no han puesto sobre Devi la presión de representar modélicamente a todas las mujeres indias por ser la primera en protagonizar una serie, sino que le permiten cometer errores y ser muchas veces la peor persona posible. Es una serie divertidísima.

Para descubrir: 'La amiga estupenda' (HBO)

Tráiler - 'La amiga estupenda' temporada 1 - HBO España

De qué va

Después de la desaparición de Lila, Elena decide escribir la historia de amistad entre ellas. Un relato que empieza en el Nápoles de la posguerra y abarca seis décadas, en el que intentará desvelar el misterio de su amiga estupenda que, de alguna forma, es también su peor enemiga.

Por qué debes verla

La adaptación de la saga Dos amigas de Elena Ferrante retrata la fascinante historia de una amistad marcada por una paradoja: querer a la otra con locura y al mismo tiempo sentir celos enfermizos por todos sus logros. La historia, ambientada en un Nápoles violento, miserable, misógino y con marcadas diferencias de clase, es la cultura que sentó las bases de obras como El padrino, pero desde un punto de vista femenino, para mostrarnos cómo se adaptan esas mujeres, usando las pocas herramientas que tienen a su alcance para intentar escapar a su destino.

