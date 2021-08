Todos los estrenos de series y películas de la semana en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y más (2-8 agosto)

Iniciamos el mes de agosto con la llegada de los primeros estrenos del mes en las plataformas de streaming y los canales, que presentan una nueva lista de series y películas que podréis ver en Netflix, Movistar+, Amazon Prime Video, HBO, Apple TV+ o AXN.

La semana del 2 al 8 de agosto ofrece una gran cantidad de títulos entre los que escoger, donde destacan el estreno de A la caza del amor, el regreso de la serie mexicana Control Z, la nueva ficción adolescente Cruel Summer y la comedia dramática Mr. Corman.

Lunes, 2 de agosto

'Intuición criminal' - Temporada 3 (AXN)

Ursula Strauss es Angelica Schnell en 'Intuición Criminal' AXN

Angelika Schnell, cuyo apellido significa rápido en alemán, es una detective de policía bastante caótica y decidida a partes iguales. Interpretada por Ursula Strauss, la protagonista también es una madre divorciada que tendrá que aprender a separar el mundo laboral de su vida personal, siendo capaz además de resolver todos los casos que se le presentan a una velocidad de vértigo.

'A la caza del amor' - Miniserie (Movistar+)

'A la caza del amor', entre los estrenos de la semana. Movistar+

Linda Radlett (Lily James) y Fanny Logan (Emily Beecham) son dos mujeres con un deseo irrefrenable por empezar a vivir y romper cualquier molde impuesto en los años 20, lanzándose de cabeza a cualquier nueva experiencia que la vida y el amor les depare. Adaptando la novela homónima de Nancy Mitford escrita en 1945, A la caza del amor cuenta la historia de dos mujeres con personalidades muy diferentes pero con un mismo propósito: encontrar el verdadero significado del amor en un mundo lleno de elegancia y privilegios.

Martes, 3 de agosto

'Shiny_Flakes: El cibernarco adolescente' - Película (Netflix)

'Shiny_Flakes: El cibernarco adolescente' | Tráiler VO | Netflix

La historia que inspiró a la serie Cómo vender drogas online (a toda pastilla) presenta el imperio de drogas que realmente fue capaz de construir Max S. cuando era adolescente. Conocido en la red como Shiny_Flakes, Maximilian Schmidt consiguió liderar todo un entramado internacional del narcotráfico, escondiéndose en el dormitorio en el que vive desde niño y, en este documental, decide contar cómo logró escalar tanto en el mundo del crimen.

'Así es mi vida' - Temporada 1 (Filmin)

'Así es mi vida' Filmin

Este drama romántico dirigido por Mads Mengel cuenta la historia de Vitus (Mads Reuther), un joven de 27 años cuya vida ha entrado en un bucle repetitivo del que no sabe salir. Un día, conoce a Emma (Kristine Kujath Thorp), una persona más optimista, aventurera e impulsiva que le hará ver las cosas de otro modo. Cuando ambos empiezan a quedar, nos damos cuenta de que cada uno tratará de esconderle sus secretos al otro y llegará un momento en el que la bola de nieve será demasiado grande e imposible de ocultar.

'Emitiendo desde el desierto de Nevada' - Docuserie (HBO)

'Emitiendo desde el desierto de Nevada' HBO

En esta serie documental de seis episodios, la audiencia conocerá de cerca cómo funciona la cadena de televisión privada de la pequeña y desértica ciudad de Pahrump, en Nevada. Acercándose a todos y cada uno de los trabajadores que allí trabajan delante y detrás de las cámaras, se mostrará qué es lo que hace falta para hacerla funcionar y cuáles son las diferencias con respecto a otras cadenas de televisión más tradicionales y globales.

Miércoles, 4 de agosto

'Obama: Por una América mejor' - Docuserie (HBO)

Tratando de explorar a fondo el viaje personal y político de Barack Obama, esta docuserie aprovecha para invitar al público a reflexionar sobre su identidad como nación y sobre la conquista de los derechos civiles. En estos episodios se cuentan cuáles fueron los orígenes de Obama, desde que éste era solo un niño muy risueño y hasta convertirse en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos en 2009.

'Cocaine Cowboys: Los reyes de Miami' - Temporada 1 (Netflix)

'Cocaine Cowboys: Los Reyes de Miami' Netflix

Los presuntos distribuidores de dos de los mayores cárteles del narcotráfico colombianos Augusto 'Willy' Falcon y Salvador 'Sal' Magluta fueron acusados por pasar una gran cantidad de droga durante la década de los ochenta. Poco a poco, estos dos amigos de la infancia, conocidos como 'Los Muchachos', consiguieron ser dos de las personas más famosas de Miami y la serie, a partir de las entrevistas con sus allegados, abogados y federales que les capturaron, logra contar su historia.

'Control Z' - Temporada 2 (Netflix)

'Control Z' | Temporada 2 | Netflix

Cuando un hacker amenazaba con revelar los secretos más oscuros de los estudiantes del Colegio Nacional en Ciudad de México, la observadora y misteriosa Sofía (Ana Valeria Becerril) se unirá al recién llegado Javier (Michael Ronda) para tratar de averiguar su identidad y acabar con él. En esta segunda temporada, los protagonistas seguirán con la investigación mientras esquivan las tretas del criminal cibernético.

'En la cocina con Paris Hilton' - Temporada 1 (Netflix)

'En la cocina con Paris Hilton' | Tráiler | Netflix

Paris Hilton no es la mejor cocinera del mundo, pero sí que sabe cómo revolucionar los programas de cocina tradicionales y con la ayuda de sus amigas famosas, la protagonista será capaz de ejecutar los platos más novedosos. Inspirándose en un vídeo viral de YouTube, Paris Hilton nos enseña el proceso al completo, desde que hace la compra en el supermercado hasta el momento de sentarse a la mesa.

'Del desguace a la gloria' - Temporada 3 (Netflix)

'Del desguace a la gloria' Netflix

El equipo de mecánicos de Gotham Garage se dedica a revisar los coches más variopintos y en las situaciones más desastrosas, transformándolos por completo. Tal y como ocurre en Grease, las máquinas más chatarreras posibles pueden llegar a ser verdaderos cohetes en forma de coche.

Viernes, 6 de agosto

'Cruel Summer' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

'Cruel Summer' | Estreno en Amazon Prime Video

Kate Walls (Olivia Holt) era la chica más popular del instituto allá por el año 1993. Mientras, Jeanette Turner (Chiara Aurelia), una chica más tímida e introvertida, la admiraba desde la distancia. Un año después, Kate desaparece de repente y Jeanette aprovecha la oportunidad para cambiar radicalmente su aspecto y ocupar su lugar. Cuando Kate es liberada, decide denunciar a su compañera en un programa de televisión, consiguiendo que Jeanette se convierta en la persona más odiada del país por no haber denunciado el crimen en su momento.

'Vivo' - Película (Netflix)

'Vivo' | Tráiler | Netflix

En este largometraje animado se cuenta la vida de Vivo, un kinkajú u oso de la miel de la selva tropical con un brillante talento para la música. Buscando la forma de viajar desde La Habana hasta Miami, Vivo acompañará a su dueño para entregarle una canción al antiguo amor de su vida. La película de animación de Sony es la primera colaboración de Lin-Manuel Miranda para Netflix.

'Hit & Run' - Temporada 1 (Netflix)

'Hit & Run' | Temporada 1 | Netflix

Del creador de Fauda, Hit & Run cuenta la historia de un hombre felizmente casado (Lior Raz), cuya vida se pondrá patas arriba cuando su esposa muere en un misterioso accidente de coche en Tel Aviv. Confundido y desolado, el protagonista se pondrá manos a la obra parar encontrar a los culpables, que se dieron a la fuga tras su fechoría, llegando a dar con la respuesta a muchas otras preguntas y descubriendo los secretos ocultos de la fallecida.

'Bob's Burgers' - Temporada 5 (Disney+)

'Bob's Burgers' Disney+

La serie sigue los pasos de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería que se sitúa entre un crematorio y la sede de una organización que lucha por los derechos de los animales. Louise, la hija pequeña de Bob, decide esparcir el rumor de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase, por lo que los inspectores de sanidad acudirán al lugar para investigar si eso es verdad o no.

Sábado, 7 de agosto

'Mr. Corman' - Temporada 1 (Apple TV+)

'Mr. Corman | Temporada 1 | Apple TV+

La serie sigue los pasos de Josh Corman (Joseph Gordon-Levitt), un artista de corazón pero no de oficio al que la suerte no le sonríe últimamente. Su carrera musical no salió bien y ahora se dedica a dar clase en una escuela del Valle de San Fernando. Por si fuera poco, su exprometida se ha ido de casa y su mejor amigo se ha mudado con él, por lo que John tendrá que hacer frente a toda una vorágine de sentimientos como la ansiedad o la soledad, todo ello desde el mejor humor posible.

