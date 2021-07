Disney+: Todos los estrenos en agosto de 2021 de series y películas, de 'Cruella' a 'Solo asesinatos en el edificio'

Disney+ le da la bienvenida al mes de agosto de la mejor manera posible y nos presenta cuáles serán los estrenos de series y películas que llegarán a su catálogo.

A lo largo de las próximas semanas, la plataforma incluirá el acceso para todos los suscriptores de Cruella y Viuda Negra, el estreno de la ucronía de Marvel ¿Qué pasaría si...?, la divertida comedia Solo asesinatos en el edificio y el regreso de Diario de una futura presidenta.

Las series de Disney+ en agosto de 2021

El estreno destacado del mes: '¿Qué pasaría si...?' Temporada 1 (11 de agosto)

'¿Qué pasaría si...?' | Temporada 1 | Disney+

Viajando a través de un condicional y basándose en suposiciones, ¿Qué pasaría si...? explora lo que sucedería si los eventos más importantes del Universo cinematográfico de Marvel ocurrieran de manera diferente. Los episodios animados de la serie están producidos por Marvel Studios y la historia será contada desde la perspectiva del personaje Uatu el Vigilante, interpretado por Jeffrey Wright (Westworld).

Otros estrenos destacado del mes

'Diario de una futura presidenta' Temporada 2 (18 de agosto)

'Diario de una futura presidenta' Disney+

A través de su diario, la serie narra la historia de Elena, una niña cubanoamericana de 13 años que vive muchas aventuras y experiencias diferentes durante la educación secundaria, que la llevarán a convertirse en la futura presidenta de los Estados Unidos. En esta segunda temporada volveremos a ver a nuestra protagonista, que cuenta las cosas que le ocurren en esta comedia familiar.

'Solo asesinatos en el edificio' Temporada 1 (31 de agosto)

'Solo asesinatos en el edificio', la serie para obsesionados con el true crime. Disney+

La cómica serie sigue los pasos de tres desconocidos que comparten una obsesión: su afición por el mundo del crimen. Cuando tiene lugar un escalofriante asesinato en un apartamento del Upper West Side, los protagonistas sentirán la motivación suficiente para resolverlo, documentándolo en un pódcast y viéndose envueltos en todo un entramado de misterios que se esconden en el edificio Arconia.

Solo asesinatos en el edificio parte de una idea original de Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) y Dan Fogelman, creador de This is Us, es uno de los productores ejecutivos. Además, cuenta con un reparto protagonizado por el propio Steve Martin (en el papel de Charles), Selena Gomez (Mabel) y Martin Short (Oliver).

Todos los estrenos del mes

• 'Corto Circuito' T2 (4/08)

• 'Encuéntrame en París' T1-T2 (4/08)

• 'Bob's Burger' T5 (6/08)

• 'Grandes héroes: La serie' T3 (11/08)

• 'Bizaardvark' T1-T3 (11/08)

• 'Familia de animales' T1 (18/08)

• 'Dinosaurios' T1-T4 (18/08)

• 'Nat Geo Lab' T2 (18/08)

• 'Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos?' (20/08)

• 'And Mack' T3 (25/08)

• 'Star Wars Vintage: Droids' T1-T2 (25/08)

• 'Asombrosamente' T2 (25/08)

Las películas de Disney+ en agosto de 2021

El estreno destacado del mes: 'Viuda Negra' Disponible para todos los suscriptores (25 de agosto)

'Viuda Negra' | Tráiler | Disney+

Después de Vengadores: Endgame, nos reencontramos con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en este thriller de espías. También conocida como Viuda Negra, la protagonista tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para acabar con la conspiración que ha surgido contra ella. Natasha tendrá que huir de la poderosa fuerza que la persigue mientras retoma su historia como espía y recupera algunas relaciones que dio por perdidas cuando se convirtió en Vengadora.

Dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige, se trata de la primera película de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico Marvel y cuenta también con Florence Pugh en el papel de Yelena, David Harbour como El Guardián Rojo y Rachel Weisz como Melina, que completan el reparto junto a la actriz protagonista.

Viuda Negra ya se estrenó en cines y se podía ver con Acceso Premium, pero a partir del próximo 25 de agosto estará disponible para todos los suscriptores.

Otros estrenos destacado del mes

'Cruella', disponible para todos los suscriptores (27 de agosto)

'Cruella' | Tráiler | Disney+

Dispuesta a convertirse en una exitosa diseñadora de moda en el Londres de los años setenta, la joven estafadora Estella (Emma Stone) decidirá asociarse con un par de ladrones para sobrevivir en las calles de la capital. Su talento para la moda termina llamando la atención de la Baronesa von Hellman (Emma Thompson) y Estella tendrá que cambiar el rumbo de su vida por completo. Sin embargo, una serie de tragedias le harán escoger su lado malvado, convirtiéndose en la malvada y excéntrica villana Cruella.

Todos los estrenos del mes

• 'Muppet Babies Hora del Show' Corto (4/08)



• 'Most Wanted Sharks' (6/08)



• 'Sharkcano' (6/08)

• 'What the shark?' (6/08)

• 'Soy Greta' (6/08)

• 'Star Wars Vintage: La historia del wookiee fiel' (13/08)

• 'Star Wars Vintage: Caravana del valor' (13/08)

• 'Star Wars Vintage: Los Ewoks - La Batalla de Endor' (13/08)

• 'Cesar Millan: The real story' (13/08)

• 'La fuente del amor' (20/08)

• 'Playa de tiburones' (27/08)

