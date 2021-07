'La directora': Netflix deja ver el primer avance y pone fecha de estreno a la nueva serie de Sandra Oh

Sandra Oh protagoniza 'La directora'. Netflix

Mientras llega la temporada final de Killing Eve, ya sabemos dónde podemos seguir viendo a Sandra Oh. La actriz canadiense que da voz a uno de los personajes protagonistas de Invincible en su versión original, protagoniza La directora (The Chair), una nueva comedia de Netflix que llegará a la plataforma el próximo 20 de agosto, y de la que ya hemos podido ver un primer avance.

La serie sigue a la doctora Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) mientras desempeña su nuevo cargo como directora del departamento de inglés en la prestigiosa Universidad de Pembroke. Es la primera mujer en la historia del centro que dirige el departamento y es, además, uno de los pocos miembros del personal universitario que no es blanco, por lo que Ji-Yoon deberá lidiar con algunos problemas insólitos.

'La directora' | Teaser | Netflix

La directora está creada por Amanda Peet (Dirty John), que se estrena detrás de cámaras con este proyecto en el que también ejercerá como showrunner y productora ejecutiva. Este último cargo lo comparte con Sandra Oh, David Benioff y D. B. Weiss. A Oh la acompañan en el reparto Jay Duplass (Transparent), Holland Taylor (Hollywood), Bob Balaban (The Politician), Nana Mensah (Por trece razones) y David Morse (Blindspot), mientras Daniel Gray Longino (Miracle Workers) dirige los seis episodios que tendrá la temporada.

'La directora' se estrena el 20 de agosto en Netflix.

