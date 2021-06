3 series en Netflix, Movistar+ y Starzplay recomendadas para ver este fin de semana bajo demanda

'The Good Fight', 'Special' y 'The Great' son las 3 series que recomendamos ver y maratonear este fin de semana en Netflix, Movistar+ y Starzplay.

Os traemos una selección de tres series recomendadas para saber qué ver el fin de semana del 26 al 27 de junio, que podéis encontrar disponibles bajo demanda en los catálogos de Netflix, Movistar+ y Starzplay.

Tomad nota: esta vez os traemos una temporada de estreno de un clásico, una revolucionaria comedia que es ideal para maratonear y una joya que debéis descubrir antes del estreno de sus nuevos episodios.

Esperamos que las disfrutéis.

El estreno que no te debes perder: 'The Good Fight' (Movistar+)

'The Good Fight' | Teaser temporada 5 | Movistar+

De qué va

En la quinta temporada del spin-off de The Good Wife, el bufete Reddick, Boseman & Lockhart se enfrenta a una reestructuración total cuando Adrian y Lucca anuncian su inminente salida de la firma. Sin ellos dos, y con Diane y Liz como socias al cargo, la idea inicial de ser un bufete mayoritariamente afroamericano queda desdibujada, lo que las obligará a replantearse algunas cosas. Por su parte, Marissa se verá involucrada en un conflicto de intereses con un ciudadano de Chicago sin experiencia legal que abre su propio tribunal en la parte de atrás de una copistería

Por qué debes verla

El coronavirus nos robó tres episodios de la cuarta temporada, que acabó sin cerrar las tramas y con un impactante capítulo centrado en el caso de Jeffrey Epstein. Por si no fuera suficiente tener de vuelta a Diane Lockhart y su contagiosa risa, The Good Fight contará a su manera la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. ¿Alguien espera que una serie que arrancó su primera temporada con la inauguración del presidente republicano no haya preparado un bombazo para retratar su derrota en las últimas presidenciales de Estados Unidos? Si es así, es que no conoces a Michelle y Robert King.

Además de descubrir cómo se abordan algunos de los eventos políticos y sociales clave del último año (como el asalto al Capitolio del pasado mes de enero), también tenemos ganas de saber en qué desemboca la intrigante trama del Memo 618 que tanto dio que hablar en la temporada anterior.

Perfecta para maratonear: 'Special' (Netflix)

De qué va

Ryan es un joven gay con una leve parálisis cerebral que decide reescribir su identidad y perseguir la vida que quiere cuando un accidente de tráfico le permite ocultarle al mundo una diversidad funcional que siempre le ha marcado. Después de años sin preguntarse cómo sería su futuro y pegado a una madre que se ha desvivido por y para él, Ryan se prepara para enfrentarse de una vez a la vida adulta.

Por qué debes verla

No podemos culparte si no te has enterado de que Netflix ha estrenado ya dos temporadas de esta comedia con tintes autobiográficos protagonizada y escrita por Ryan O’Connell. En los últimos años hemos visto un aumento exponencial de relatos que exploran la diversidad sexual y racial, pero la diversidad funcional sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la ficción. Special hizo historia con una primera temporada que tiene un concepto interesante (la doble salida del armario, como homosexual y como persona con diversidad funcional) en el que la comedia se resintió en gran parte por la apuesta ya desterrada de Netflix de hacer series en formato de píldoras de 12-15 minutos.

En su segunda y última temporada, Special recupera la duración habitual del género para desarrollar en mayor profundidad el viaje de sus protagonistas y recordarnos que las personas con discapacidad no son seres de luz, sino series humanos que cometen errores y tienen defectos. Como el resto del mundo, vaya. La autenticidad de la propuesta (esa exploración de la fetichización de la discapacidad), la reivindicación de su sexualidad y sus constantes frases memorables contrarrestan cierta tendencia al lugar común en sus tramas. Si entras en el universo de Ryan, te durará dos sentadas.

Para descubrir: 'The Great' (Starzplay)

De qué va

The Great es la revisitación histórica de la vida de Catalina la Grande, una princesa alemana de rango menor que acabó convirtiéndose en la emperatriz de Rusia tras un explosivo matrimonio con el impredecible Pedro III, al que no tuvo problema en llevarse por delante con tal de hacerse cargo de la madre Rusia.

Por qué debes verla

¿Quién dijo que las series históricas no podían ser divertidas? The Great es la prueba de que no hay una única forma de contar una historia, incluso si estamos hablando de una revisitación de un personaje histórico tan icónico como Catalina la Grande. La sátira de Tony McNamara, el guionista de La favorita, ya avisa en sus títulos de crédito de apertura con un elocuente asterisco: “una serie inspirada ocasionalmente en hechos reales”. A diferencia de sus sibilinos personajes, la producción de Starzplay va de cara.

La comedia protagonizada por unos fantásticos Elle Fanning y Nicholas Hoult retrata a Catalina en su juventud, cuando acaba de empezar su complicado matrimonio con un líder con traumas familiares, que no entiende cómo funciona el mundo y que es involuntariamente cómico en cada escena. La segunda temporada debería llegar antes de que acabe el año, así que el verano es un perfecto momento para ponerse al día con una serie que te hará gritar ¡Hazzah! durante semanas.

