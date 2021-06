'Ser padre': así es la nueva película de Netflix con Kevin Hart, una dramedia sobre la paternidad

Netflix nos trae una nueva historia sobre la paternidad a través de los ojos de Kevin Hart con la película Ser padre, que estrena el 18 de junio en su plataforma. La cinta promete aportar una visión positiva de lo que supone ser un padre soltero, con todos los retos vitales que implica, desde la seriedad que requiere el tema pero con ciertos toques de humor.

El largometraje está dirigido por Paul Weitz, quien adapta junto a Dana Stevens el libro autobiográfico de Matthew Logelin Dos besos para Maddy: Una memoria sobre la pérdida y el amor, intentando trasladar desde las páginas a la pantalla el mismo viaje emocional que vivió el autor tras fallecer inesperadamente su mujer tan solo 27 horas después del nacimiento de su primera hija. Barack y Michelle Obama son los productores detrás de este proyecto del estudio Sony Pictures.

Kevin Hart, un cómico que se volverá un poco más serio

Una escena con kevin Hart de la película de Netflix 'Ser padre'. Netflix

Tras su participación en proyectos como Jumanji: Welcome to the Jungle, el cómico y actor Kevin Hart mostrará su lado más serio en Ser padre, una producción de Netflix que aprovechará el día del padre en Estados Unidos para estrenarla en todo el mundo.

La película llega a la plataforma de Netflix con un año de retraso. Su estreno estaba inicialmente previsto para la primavera de 2020, pero por un accidente sufrido por el cómico, la película de Sony tuvo que retrasarse.

El reparto lo completan Melody Hurd (Them) Alfre Woodard (Clemency), Lil Rel Howery (Bad Trip), DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), Anthony Carriganan (Barry, Bill & Ted salvando el universo), y Paul Reiser (El método Kominsky).

'Dos besos para Maddy'

'Ser padre' | Película | Netflix

La historia está basada en el best-seller de Matthew Logelin Dos besos para Maddy: Una memoria sobre la pérdida y el amor, donde el autor redactó sus experiencias personales como padre tras la repentina muerte de su mujer, que ocurrió apenas transcurridas 24 horas después de que su primera hija viniera al mundo.

Matt (encarnado por el actor y cómico Kevin Hart) tendrá que emprender el largo camino de la paternidad en solitario lo emprende, haciendo frente a todos los obstáculos que se presenten para educar a su hija Maddy (Melody Hurd) de la mejor manera posible y sacarla adelante, mientras intenta afrontar el dolor que trae consigo la pérdida del amor de su vida.

Veremos a Matt en reuniones de padres protagonizadas por los prejuicios, recibir consejos que no ha pedido por parte de algunos miembros de su familia o desesperarse mientras busca la mejor respuesta a las preguntas que le plantea su hija con curiosidad, a la que despedirá cada noche con dos besos, uno por él y otro por su madre, que seguirá presente en sus vidas, aunque no la veamos.

Ser padre en la realidad... Y en la ficción

'Ser padre' Netflix

La paternidad será uno de los nuevos retos a los que se enfrentará en la ficción el cómico Kevin Hart, que confiesa ser nuevo en la seriedad que requiere el género dramático, pero que al mismo tiempo se encuentra cómodo en una historia que se ve capaz de contar. Además, para él supone utilizar un mensaje serio y contundente para provocar cierta emotividad en la audiencia mientras añade ciertos toques de humor, una combinación que puede contribuir al buen fluir de la historia.

Kevin Hart afirma que él mismo pasó por momentos muy complicados como padre, empatizando con los problemas a los que se enfrenta su personaje porque "nunca se está lo suficientemente preparado para las curvas y los baches que se van a presentar en el camino", pero que aún así "la belleza de la paternidad consiste en adentrarse en lo desconocido y aprender a convivir con la posibilidad de que salga mal".

El actor también destaca la elección de contar la historia desde la perspectiva de un hombre negro, algo que también llamó la atención a los productores principales Barack y Michelle Obama, que vieron esta historia como una oportunidad más que propicia para cambiar una narrativa a la que el público ya está acostumbrado.

