'Mythic Quest': el verdadero triunfo de sus episodios especiales es la conexión emocional con el presente

Este artículo hace referencia a tres episodios de las dos temporadas de la serie 'Mythic Quest' de Apple TV+, pero se evitan los spoilers de las tramas.

Los fans de las series siempre respondemos con especial emoción a los episodios que toman desvíos narrativos por sorpresa. No todas las series lo hacen -y no están obligadas a hacerlo-, pero cuando ocurre, no podemos evitar sentir un cosquilleo de placer que hace que automáticamente les pongamos la etiqueta de "mejor episodio del año".

Gran parte de su atractivo radica en que representan una refrescante ruptura de la rutina, de la cómoda familiaridad de lo ya conocido, pero también en que son una apuesta por la creatividad que sabemos apreciar. Por eso, si este desvío llega en forma de historia autoconclusiva, nuestro primer instinto es recomendarles a todos que vean el episodio en cuestión, aunque no sigan la serie.

Nos pasó el año pasado con Muerte silenciosa y oscura, el quinto episodio de Mythic Quest, en el que no aparecía ninguno de sus personajes y a pesar de estar aparentemente desconectado, un guiño en el final de temporada nos confirmó que todo forma parte de la misma historia. Esta segunda temporada también nos tenía reservado un episodio especial, Trasfondo (Backstory! 2x06), pero no repitieron la fórmula.

Episodio 2x06 de 'Mythic Quest'. Apple TV+

En esta ocasión, el protagonista es la versión joven de uno de los trabajadores de la compañía de desarrollo de videojuegos, pero cuando empezaba su carrera profesional en los años 70. El nexo aquí es evidente, pero lo que hace que ambos episodios funcionen como lo hacen, lo que les da valor, es que están íntimamente conectados con la narrativa central de la serie, porque conocer ese pasado, como decía ese mismo personaje en el episodio piloto, "es lo que nos hace entender el presente".

Pero la correspondencia entre pasado y presente no ha quedado en la (muy elaborada) anécdota de descubrir como ese personaje había ganado el premio que tantas veces se menciona, a modo de broma recurrente, en la serie. Esta vez fueron un paso más allá y con Peter (2x07), que se ha estrenado esta semana, Mythic Quest ha confirmado que es la serie que mejor sabe aprovechar este recurso en la actualidad.

Peter le da más valor a Trasfondo y justifica su existencia más allá del recurso y el juego metatextual. Es un episodio que solo podemos calificar como perfecto; preciso en los momentos de comedia, agudo en la exploración de los personajes y profundamente conmovedor en su progresión dramática. Para mí es uno de los mejores episodios del año. Tiene entidad propia, pero no puede apreciarse en su justa medida sin el previo, y ninguno de los dos por sí solo sin el resto. Y eso hace de Mythic Quest una de las mejores series de los últimos años.

Con su sentido del humor, enorme ingenio y su capacidad de sorprendernos, esta serie es el mejor antídoto contra los problemas de la vida real. Estos días os encontraréis muchos artículos y mensajes en redes sociales recomendando que veáis sus episodios especiales aunque no estéis viendo la serie. No os dejéis tentar. Si no tenéis tiempo ahora, esperad, y cuando llegue el momento de darle una oportunidad, vedla desde el principio y al completo. La serie lo merece. Y vosotros también.

Los nuevos episodios de 'Mythic Quest' están disponibles los viernes en Apple TV+.

