La serie y la película recomendada para ver esta semana (en Netflix y Amazon Prime Video)

En SERIES & MÁS hemos estado buceando en los catálogos de las plataformas para recomendaros una serie y una película perfectas para ver esta semana (del 24 al 30 de mayo). En Netflix y Amazon Prime Video hemos encontrado dos joyas de catálogo, un adictivo thriller policial sobre un crimen que pone patas arriba un pueblo costero inglés (una historia que amarás si estás disfrutando de Mare of Easttown), y una dramedia inspirada en hechos reales que mejorará tu estado de ánimo si conectas más de la cuenta con nuestra recomendación.

Porque, ¿qué podría hacer que un lunes fuera un poco menos lunes? Unas recomendaciones infalibles que hagan la vuelta a la rutina menos dolorosa para todos los amantes del cine y las series.

La serie que no podrás dejar de ver: 'Broadchurch' (Netflix)

Creador: Chris Chibnall

Protagonistas: Olivia Colmal y David Tennant.

Género: Thriller policiaco

Temporadas: 3

Número de episodios: 24

Duración: 45-50 min.

De qué va: Reino Unido. A principios de julio, la localidad costera de Broadchurch se prepara para recibir a los primeros turistas. Una mañana cualquiera un hecho estremecedor lo cambia todo. Danny Lattimer, un niño de once años de edad. La aparición del cadáver del niño en la playa confirma la tragedia. Mientras, la detective Ellie vuelve al trabajo después de unas vacaciones. Para su sorpresa, descubre que su prometido ascenso no será tal: Alec Hardy, nuevo en la ciudad, se ha hecho con el puesto en su ausencia. A pesar de las diferencias en sus métodos profesionales, Ellie y Alec deberán colaborar en la investigación de la muerte del pequeño de los Lattimer, una familia en shock. El interés de los medios de comunicación hará aún más complicada una situación imposible.

Por qué tienes que verla: Reconozcámoslo, Mare of Easttown es la serie de la primavera. Si todavía no te has adentrado en la serie protagonizada por Kate Winslet, mi compañera Valentina Morillo te cuenta sin spoilers por qué deberías hacerlo. Y si ya has hecho tus deberes como seriéfilo y estás mordiéndote las uñas de cara al final de la miniserie el próximo lunes, también tenemos una extensa investigación que explora los posibles culpables del crimen sobre el que gira la serie.

Aquí compartimos la recomendación de esta joya de HBO, pero hoy queríamos destacar una obra maestra de la televisión inglesa que se ha convertido en un referente para todas aquellas series (creednos, hay muchas) sobre la desaparición o asesinato de un menor de edad en un pueblo inhóspito y la posterior investigación liderada por una pareja de detectives que, a pesar de no tener nada en común, están condenados a entenderse. Hablemos de Broadchurch.

La serie creada para la ITV británica por Chris Chibnall (actual showrunner de la eterna Doctor Who) es un ejemplo perfecto de cómo incluso una fórmula en vías de agotarse puede seguir siendo sinónimo de televisión de calidad. Broadchurch rellena todas las casillas posibles. Es, al mismo tiempo, un ejemplar dibujo de la paranoia social que provoca en un pueblo un crimen violento, un adictivo misterio que te deja en shock con su revelación final, un brillante estudio de personaje y una exploración del duelo en una familia para la que nunca nada volverá a ser igual. El nivel de la serie depende de la involucración con el caso de cada temporada, pero siempre merece la pena. Y de qué manera. Al verla, queda claro por qué es un clásico moderno de la televisión.

Antes de ganar el Oscar por La favorita y convertirse en la reina Isabel II en The Crown, Olivia Colman deslumbró con la creación de una mujer que debe hacer frente a la situación más compleja de su vida. Acostumbrados a ver otro tipo de mujeres en papeles protagonistas, la inglesa es un milagro que hace posible lo imposible en cada una de esas escenas. David Tennant es un perfecto compañero de viaje, pero cuando Colman está en pantalla, solo puedes mirarla a ella.

La película que te pondrá de buen rollo: 'Brittany corre una maratón' (Amazon Prime Video)

Director: Paul Downs Colaizzo

Protagonistas: Jillian Bell

Género: Dramedia

Duración: 103 min.

De qué va: Brittany es una divertida chica de 27 años que vive en Nueva York… o más bien sobrevive rodeada de caos y desastre. Acostumbrada a salir todas las noches de fiesta y llegar siempre tarde al trabajo, todo cambia para Brittany el día que recibe una mala noticia por parte de su médico: tiene tensión alta, una presión sanguínea muy elevada y sufre obesidad. Dispuesta a hacer todo lo posible por enmendar esta situación, Britanny se pone como objetivo correr la maratón de Nueva York. Parece que finalmente ha encontrado la dirección correcta… o no.

Por qué tienes que verla: Si la semana se complica o las desgracias de los protagonistas de Broadchurch te arrastran a un vacío emocional (algo perfectamente posible), tenemos exactamente la medicina que necesitas. La película escrita y dirigida por el debutante Paul Downs Colaizzo es la demostración de que la vida real no es solo fuente de historias deprimentes, serias o truculentas. El día a día también puede dar pie a divertidas e inspiradoras comedias que, sin embargo, no están exentas de capacidad de reflexión y crítica social. Brittany corre una maratón pasó desapercibida en su llegada a Amazon Prime Video en agosto de 2019. Casi dos años después, su fórmula de humor y exploración personal puede que te arregle el día.

La película ganó el prestigioso Premio del Público del Festival de Sundance, un reconocimiento que también recibieron películas como Yo, él y Raquel, Minari, Las sesiones o Whiplash. A pesar de su éxito en el festival de cine independiente más importante del mundo, su esencia se acerca más a la combinación de humor, drama y caos personal que ha convertido a Judd Apatow (por mucho que la parezca, no tiene nada que ver con la película) en el rey de la comedia hollywoodiense en el siglo XXI. A partir de una premisa curiosa que, afortunadamente, evita el camino de la autoayuda, Colaizzo crea una ligera, pero emocionante deconstrucción de una joven en crisis.

Después de años de papeles secundarios en La boda de mi mejor amiga, Infiltrados en la universidad o Una noche fuera de control, Jillian Bell tiene por fin la oportunidad de lucirse en primer plano que tanto merece. En sus manos, Brittany es una criatura mordaz, errática, reconocible y, sobre todo, profundamente humana. ¿Hemos dicho ya que además es muy divertida?

