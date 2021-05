5 razones para ver 'Para toda la humanidad', la mejor serie de ciencia ficción desde 'Battlestar Galactica'

Para toda la humanidad fue una de las series con las que se lanzó Apple TV+ en noviembre de 2019. Se estrenó junto a The Morning Show y See, y las opiniones que llegaron de la crítica de Estados Unidos, que había podido ver con antelación sus primeros episodios, auguraban lo peor.

Mediocres, anticuadas y aburridas fueron algunos de los adjetivos más utilizados en los textos que las reseñaron. Esta narrativa se propagó en los medios nacionales, que casi dimos por muerta la plataforma en su primera semana. Pero conforme veíamos más episodios, las opiniones se fueron matizando.

Con See realmente no se produjo ningún cambio, pero Dickinson conquistó a todos los que la vimos, y uno de los episodios de la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon terminó en las listas de lo mejor del año. Sin embargo, Para toda la humanidad fue una de las olvidadas de esa cosecha. Sus críticas fueron tan frías al principio, que pocos se animaron a ver los diez episodios de una hora de su primera temporada. Yo decidí no hacerlo y no sabía lo que me estaba perdiendo, por eso hoy quiero contaros por qué merece que le deis una oportunidad.

Sabe explotar su premisa

Tráiler - 'Para toda la humanidad' temporada 1 - Apple TV+

En el verano de 1969 millones de personas están frente a la televisión esperando ver en directo la llegada del hombre a la luna. El alunizaje es un éxito y los héroes de la misión pronuncian las palabras que pasarán a la historia: "este es un triunfo del estilo de vida marxista leninista". Los soviéticos llegaron primero.

Este es el inicio de Para toda la humanidad y lo que nos propone esta ucronía: qué habría pasado si la carrera espacial no hubiese terminado con la llegada del primer hombre a la luna, porque ese hito histórico perteneció a la Unión Soviética y no a Estados Unidos. Parece una premisa sencilla, pero esconde un sinfín de implicaciones políticas, militares, económicas y sociales que la serie explora con gran acierto a través de sus temporadas.

Personajes memorables que evolucionan y sorprenden

Shantel VanSanten es Karen Baldwin en 'Para toda la humanidad'. Apple TV+

Una de las primeras críticas que se le hicieron a la serie es que era difícil conectar con sus personajes, especialmente, con Ed Baldwin, el astronauta interpretado por Joel Kinnaman. Para muchos era un trasunto de Don Draper sin carisma, quizá es porque Mad Men es la serie referente del Estados Unidos de la década de los 60 y la comparamos instintivamente con cualquier ficción ambientada en esa época.

Tal vez fuera porque Karen (Shantel VanSanten), la esposa de Ed, nos recuerda por momentos a Betty Draper; o por las infidelidades de (Gordo Michael Dorman), pero si los protagonistas de Para toda la humanidad llegan a ser arquetípicos en algún momento, es algo que se soluciona rápidamente. Todos los personajes de la serie nos sorprenden con su evolución, sin que las nuevas capas que nos revelan dejen de ser coherentes con lo que sabíamos de ellos. Y si hay algo que consigue la serie es, precisamente, que conectemos con todos, incluso con los que no nos resultan simpáticos, porque siempre entendemos por qué hacen lo que hacen.

La entrada de las mujeres en la carrera espacial

El tercer episodio lo cambia todo en 'Para toda la humanidad'

De entre todas esas implicaciones que explora con éxito a partir de su premisa, la entrada de las mujeres en la carrera espacial es una que cambia radicalmente el rumbo de la serie y también de la Historia dentro de la ficción. Un hecho que se produce solo porque los soviéticos eran los que marcaban el ritmo, y después de ser los primeros en llegar a la luna, volvieron a sorprender al mundo con la imagen de la primera mujer pisando la superficie lunar, algo que la NASA ni siquiera se había planteado.

El tercer episodio de la primera temporada, Las mujeres de Nixon, es un antes y un después en la serie. Es el momento en el que, si aún tenéis alguna reserva, Para toda la humanidad os conquistará por completo. Y esto no se queda en una anécdota, Molly, Ellen, Tracy y Dani son personajes decisivos en todo lo que está por venir y su influencia tendrá un impacto en la sociedad del momento.

Es la mejor serie de ciencia ficción desde 'Battlestar Galactica'

Imagen de la primera temporada de 'Para toda la humanidad'.

Ronald D. Moore, el responsable de la reimaginación de Battlestar Galactica es uno de los creadores de la serie de Apple TV+, por lo que la influencia de la serie que finalizó en 2009 es notable, se agradece y no debería sorprender a nadie. La fotografía, el sonido y los efectos especiales en las escenas en el espacio son un deleite visual constante, que se conjuga a la perfección con los diferentes subgéneros de la ciencia ficción espacial y su mezcla con otros, como el terror psicológico.

Como en Galactica, la política, los juegos de estrategia, los sacrificios personales y las situaciones límite a las que se enfrentan los protagonistas, son parte importante de su ADN. A esos ingredientes les debemos algunas de las escenas más intensas que, por momentos, y debido a que la Guerra Fría forma parte importante de la trama, también nos recuerda a otra gran serie: The Americans.

Finales de temporada de infarto

'Para toda la humanidad'.

Una de las razones por las que me animé a ver Para toda la humanidad fueron las espectaculares críticas que recibió el último episodio de su segunda temporada. Con la idea de esa recompensa en mente, estaba preparada para que gran parte de todo lo anterior fuera poco más que un peaje que necesitaba pagar para llegar a ese momento.

Afortunadamente para mí, estaba equivocada. La serie me cautivó desde el inicio, pero es justo reconocer que sabe cómo cerrar sus temporadas. Los finales de sus dos entregas son realmente espectaculares, ambos están llenos de tensión y emoción, porque cuando llegamos allí hay mucho en juego y cada paso que se ha dado para llegar allí importa. Los que alabaron la serie tenían razón, el último episodio de la segunda temporada es realmente excepcional y sin duda será uno de los mejores episodios del año.

También te puede interesar...

• Crítica: 'La costa de los mosquitos', la serie de Apple se fija más en 'Ozark' que en el clásico de Paul Theroux

• Cómo funciona la sala de guionistas de 'Mythic Quest', la serie de comedia de Apple TV+ que promueve talentos



• 'Physical': la comedia ochentera con Rose Byrne llegará a Apple TV+ este verano y ya tiene trailer