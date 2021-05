Los 9 estrenos de series y películas en mayo 2021 más esperados: Netflix, Amazon, Movistar+, Disney+ y HBO

Comienza mayo de 2021, y con él una nueva batería de series y películas con las que las plataformas de steraming quieren seguir enganchando a sus usuarios. El ritmo no para y si en abril hemos vivido llegadas tan esperadas como la de Mare of Easttown, la serie de Kate Winslet para HBO, o la miniserie El inocente, en Netflix, en mayo lo harán muchísimas nuevas propuestas atractivas y que esperamos con ganas. Dentro del tsunami de estrenos que nos traen Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+, HBO y Apple TV+, os seleccionamos los nueve que deberían estar en la agenda de todos.

'La remesa mala' (Disney+)

'La remesa mala'.

Tras el éxito de The Madalorian llega la nueva serie del universo Star Wars. Esta vez en clave de animación, pero con la mano de Dave Feloni detrás. La serie cuenta la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que conocimos por primera vez en The Clone Wars y que se convierten en mercenarios al no seguir las órdenes que se les mandan. En esta ocasión, se internarán en una galaxia que cambiará rápidamente justo después de la Guerras Clon. Una serie que explorará los acontecimientos después de los episodios I, II y III, con el imperio gobernando y los jedis mermados tras la orden 66.

Fecha de estreno: 4 de mayo

'Jupiters Legacy' (Netflix)

Tráiler - 'Jupiter's Legacy' - Netflix

Netflix fichó a Mark Millar, uno de los creadores de cómics más importantes de la historia, para adaptar sus creaciones y tener su propio universo de superhéroes. La primera serie en llegar es Jupiter’s legacy, que cuenta la historia de la primera generación de superhéroes en el momento en el que deben pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos.

Fecha de estreno: 7 de mayo

'Mythic Quest' T2 (Apple TV+)

'Mythic Quest' temporada 2

La segunda temporada de la comedia original de Apple TV+ aclamada por la crítica Mythic Quest, es una creación de Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz. Tras un capítulo independiente titulado 'Everlight', que se puede ver desde el 16 de abril en Apple TV+, la segunda temporada contará con nueve episodios. El premiado reparto coral de Mythic Quest regresa al completo esta temporada, en la que se les unirán nuevas estrellas invitadas incluyendo al multipremiado artista Snoop Dogg y al actor, cómico y creador de Drunk History Derek Waters, entre muchos otros.

Fecha de estreno: 7 de mayo

'Reyes de la Noche' (Movistar+)

Javier Gutiérrez y Miki Esparbé son 'Los reyes de la noche'. Movistar+

Movistar+ estrena una nueva serie original. Los reyes de la Noche, la comedia creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor (Lo dejo cuando quiera, Cuerpo de élite, Promoción fantasma), está inspirada en las batallas radiofónicas que tuvieron lugar dentro del periodismo deportivo en la España de los 90 con su lucha de egos, poder y ambición. Javier Gutiérrez y Miki Esparbé como unos nada disimulados Jose María García y José Ramón de la Morena, son los grandes protagonistas de un reparto muy coral con Alberto San Juan, Carlos Blanco o Omar Banana.

Fecha de estreno: 14 de mayo

'The Underground Railroad' (Amazon Prime Video)

'The undergroand railroad'.

Barry Jenkins aterriza en su primera serie tras triunfar con Moonlight y El Blues de Beale Street con esta serie sobre esclavitu que adapta la novela de Colson Whitehead. Tras escapar de una plantación de Georgia siguiendo los rumores sobre un Ferrocarril Subterráneo, Cora no descubre una mera metáfora, sino un ferrocarril real lleno de ingenieros y conductores, y una red secreta de vías y túneles bajo el suelo sureño. En el transcurso de su viaje, Cora es perseguida por Ridgeway, un cazador de recompensas que está obsesionado con llevarla de vuelta a la plantación de la que escapó.

Fecha de estreno: 14 de mayo

'Ejército de los muertos' (Netflix)

Dave Batista en 'Ejército de los muertos'. Netflix

Zack Snyder salta de HBO, donde estrenó su comentado montaje del director de La liga de la justicia, a Netflix con su regreso al cine en El ejército de los muertos. Una película que promete ser un despiporre de acción y efectos visuales como a él le gusta. La película nos sitúa en Las Vegas donde, tras un brote zombi, la ciudad ha quedado en ruinas y aislada del resto del mundo, pero un grupo intentará recuperar 200 millones de dólares que se encuentran en una cámara acorazada antes de que la ciudad sea bombardeada por el gobierno en 32 horas.

Fecha de estreno: 21 de mayo

'Master of none' (Netflix)

Lena Waithe es la nueva protagonista de 'Master of None'. Netflix

Una de las mejores series de Netflix ha anunciado su regreso de forma sorpresa. Se trata de Master of None, la comedia generacional creada por Aziz Ansari, que escribe los guiones pero que cede el protagonismo a Lena Waithe, que hasta ahora era era secundaria de la ficción. Junto a ella escribió uno de los mejores guiones de la serie, el de acción de gracias que se llevó el Emmy. Ahora han creado estos seis episodios a cuatro manos.

Fecha de estreno: 23 de mayo

'En terapia' (HBO)

Uzo Aduba protagoniza la nueva 'En terapia'. HBO

La serie de culto que se estrenó en HBO en 2008 con Gabriel Byrne y Dianne Wiest como protagonistas, regresa ahora con Uzo Aduba (Mrs. América, Orange is the new black) como protagonista. La actriz da vida a la Dra. Brooke Taylor, que se enfrentará desde Los Ángeles a un trío de pacientes desde el que se abordarán temas como las consecuencias de la pandemia en la salud mental o los cambios sociales y culturales de EEUU. La temporada consta de 24 episodios de media hora que se estrenarán cada lunes y martes.

Fecha de estreno: 24 de mayo

'Oslo' (HBO)

'Oslo'.

Una de las apuestas más potentes de HBO este mes es esta película original que protagonizan Andrew Scott (el cura de la segunda temporada de Fleabag) y Ruth Wilson (The affaire). Una adaptación de la obra de teatro homónima ganadora del premio Tony, que se basa en una historia real de negociaciones entre enemigos implacables: las conversaciones secretas, amistades insólitas y actos heroicos secretos de un pequeño pero comprometido grupo de israelíes, palestinos y una pareja noruega que condujo a los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993.

Fecha de estreno: 30 de mayo

También te puede interesar...

• Netflix: Todos los estrenos en mayo 2021 de series, películas y documentales



• HBO: todos los estrenos en mayo de 2021 de series, películas y documentales