Disney+ desarrolla un spin-off de 'Hawkeye' para Disney+ sobre una heroína sorda y nativo americana

La maquinaria de Marvel y Disney+ nunca se detiene. Horas después de publicar que Falcon y el Soldado de Invierno se había convertido en el mejor estreno de la corta historia de la plataforma de Disney, Deadline ha confirmado que ya está en marcha un spin-off de otro de los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. Echo, alter ego en el mundo de los superhéroes de Maya Lopez, tendrá su propia serie en Disney+ después de ser presentada en Hawkeye. Alaqua Cox será la protagonista.

Echo es un adolescente sorda y nativo americana que tiene el poder de imitar el estilo de lucha de cualquiera de sus rivales. En la vida real, Cox también tiene la misma diversidad funcional que la heroína que interpreta. El personaje, un viejo conocido de los cómics de Marvel, ya se ha cruzado en el pasado con los Vengadores, Daredevil o Moon Knight. Este último tendrá su propia serie con Oscar Isaac (Ex Machina) en el papel protagonista.

Hawkeye se encuentra en pleno rodaje, pero su estreno está previsto para antes de que acabe el año. Jeremy Renner recuperará el personaje del arquero más mortífero de los cómics, mientras que Hailee Steinfeld (Dickinson) será Kate Bishop, su aprendiz. Vera Farmiga (Up in the air) como la madre de la adolescente y Florence Pugh en el personaje que estrenará en Viuda negra completan el reparto protagonista de una serie escrita y producida por Jonathan Igla (Mad Men).

