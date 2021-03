'Falcon y el Soldado de Invierno': todas las claves del estreno más esperado de Marvel en Disney+

Disney+ va a por todas. Después del éxito de The Mandalorian y, más recientemente, Bruja escarlata y Visión (Wandavision), llega la gran apuesta de la plataforma en la que seguirá expandiendo y explotando el universo de Marvel en forma de series. Hay muchas por venir, pero Falcon y el Soldado de Invierno es una de las más esperadas, ya que continúa de forma directa la trama de la última fase vista en las películas y pone nuevos mimbres para lo que será el futuro de la saga.

SERIES & MÁS estuvo en una rueda de prensa virtual con los protagonistas de la serie Anthony Mackie (Falcon) y Sebastian Stan (Soldado de Invierno), además de la mente pensante de todo este entramado, Kevin Feige; la directora de la serie Kari Skogland y su guionista Malcolm Spellman. Entre todos dieron algunas pistas de lo que está por venir y se estrena este viernes 19 de marzo en Disney+.

¿Dónde empieza la serie?

Falcon heredará el escudo del Capitán América. Disney+

La serie comienza tras los sucesos con los que termina Endgame. El Capitán América entrega su escudo a su amigo Falcon. ¿Cómo vivirán todos sin un héroe, se buscará uno nuevo? Falcon y Soldado de Invierno tienen que enfrentarse a las heridas de todo lo ocurrido tras el ‘blip’ de Thanos, la batalla final y todos los amigos perdidos. Por eso la serie se centrará en sus traumas mientras pone en la mesa nuevos retos, villanos y sorpresas.

Villanos y sorpresas

Por lo que se sabe de la serie habrá tres villanos. A uno ya le conocemos, es el Barón Zemo al que da vida Daniel Brühl y que retoma su personaje de terrorista que ya intentó engañar a todos y hacerles creer que Bucky era el asesino del padre de T'Challa para enfrentar a los Vengadores. La última vez que le vimos estaba bajo custodia de la CIA y todavía no había usado su nombre de villano de Marvel.

También veremos a Flag-Smasher, una terrorista, pero la presencia más engimática y la más esperada es la de U.S. Agent, al que interpreta Wyatt Russell. Un conocido para los fans de los cómics. Para los que no sepan quién es, digamos que es el reverso del Capitán América, un ‘héroe’ que lleva el patriotismo hasta sus últimas consecuencias. Kevin Feige no quiso dar muchas pistas sobre su papel. “Ciertamente, ese personaje y ese nombre... a veces un nombre solo un nombre, pero otras veces obtenemos el material de su linaje y de su historia en los cómics… Estad atentos a lo largo de la serie”, dijo misterioso.

Anthony Mackie dejó claro que “habrá muchas sorpresas”. “No podemos decir quiénes son, pero habrá muchas”, dijo sobre los posibles cameos del MCU que harán acto de presencia en los seis episodios de Falcon y el Soldado de Invierno.

La serie promete grandes dosis de acción. Disney+

Una película de seis horas

Parece que el tópico de que una serie es una película larga no sólo se estila en España, sino que en EEUU también está de moda. La directora de la serie, Kari Skogland, explicó en la rueda de prensa que se “enfrentó al proyecto como si fuera una película”. “Desde el principio estábamos haciendo una película de seis horas y simplemente averiguamos dónde recortarla en ciertos momentos”, dijo sin ningún problema.

Si pudiéramos hacer otra la haremos, ciertamente hay ideas, pero hay una diferencia... a veces habrá una temporada 2, pero a veces la continuación estará en una película

Marcada por el coronavirus

La serie debería haber sido la primera de Marvel en estrenarse, pero el coronovaris les pilló de lleno, lo que ha hecho que Bruja Escarlata y Visión se estrenara antes, un éxito que los responsables esperan repetir. Pero creen que este encierro les vino bien para centrarse en esta serie.

“Una vez nos confinaron y paramos por el covid no nos detuvimos ni un segundo y pasamos rápidamente a posproducir y nos centramos en el motnaje y creo que también afilamos el lapiz. Mientras el mundo estaba cambiando, realmente pudimos agudizar nuestro enfoque. Cuando volvimos a rodar, realmente sabíamos lo que estábamos buscando, lo que estábamos filmando para finalizar la serie. No cambió nada de la historia, pero creo que realmente nos ayudó a concentrarnos”, contó la directora.

El estrés postraumático

'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Uno de los centros de la serie será las consecuencias que han tenido todos los sucesos en la mente de nuestros héroes. Algo que ya estaba en el caso de Bucky y que se seguirá incidiendo en ello. Vemos a un soldado de invierno que va a terapia y que trata de lidiar con su estrés postraumático, algo que Feige dijo que era algo que le gusta de los héroes de Marvel, que lo que ocurre les afecta y algo en lo que el propio actor, Sebastian Stan incidió: “Sí, todo el tema del trastorno de estrés postraumático y la experiencia que ambos comparten como soldados, como hombres que han servido, es una de las cosas que los une y hay una especie de código de honor entre ellos a pesar de que provienen de diferentes países, tienen ideas u opiniones sobre las cosas, pero hay un respeto mutuo".

“Como todo el mundo sabe, el trastorno de estrés postraumático no es algo que termine en algún momento, sino que en realidad es algo con lo que uno tiene que seguir creciendo y mejorar. Obviamente, esto es una parte importante de nuestra serie y fundamenta a ambos personajes de una manera realista", zanjó.

¿Habrá temporada 2?

La pregunta que siempre ronda cualquier serie, y más si es de Marvel. Kevin Feige tuvo que responderla: "Es una pregunta divertida y es una que obviamente nos preguntan mucho más en la televisión porque la gente espera que lo sepamos desde antes. Realmente lo hemos abordado como en las películas ... si pudiéramos hacer otra la haremos, ciertamente hay ideas, pero hay una diferencia, como con WandaVision, porque realmente irán de un lado a otro entre la serie de Disney +, las películas... a veces habrá una temporada 2, pero a veces la continuación estará en una película".

