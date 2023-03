Así es el nuevo fenómeno de Netflix en 2023 que se ha convertido en el tercer mejor estreno de su historia

El agente nocturno se ha estrenado a lo grande en Netflix. En su primera semana en la plataforma, la nueva serie de Shawn Ryan, el creador de The Shield, ha entrado directamente al podio como el mejor estreno de 2023 y el tercer estreno más visto en su historia.

La serie basada en la novela homónima de Matthew Quirk se estrenó el viernes 23 de marzo y en el primer reporte semanal desde su lanzamiento ha acumulado 168,7 millones de horas vistas. También apareció en el Top 10 en 93 países. Según Netflix, es el mejor tercer dato en este período para cualquiera de sus series originales en su primera temporada.

El thriller de acción y espionaje es la serie más vista en inglés a nivel global en la plataforma en la última semana, desbancando a You, una de sus producciones más populares, que ocupaba el primer lugar con el estreno de la segunda parte de su cuarta temporada el 9 de marzo y 64,06 millones de horas vistas.

Rose y Peter en 'El agente nocturno'

Quién es 'El agente nocturno'

Peter Sutherland es un agente del FBI destinado en una oficina solitaria en el sótano de la Casa Blanca. Su trabajo consiste en atender por las noches el teléfono al que llaman los agentes que están en algún tipo de apuro. Un teléfono que prácticamente no suena nunca. Hasta que lo hace una noche.

Al otro lado no hay un agente, sino Rose, una joven experta en seguridad informática que está aterrorizada. Necesita ayuda y cree que alguien la está persiguiendo. Entre los dos intentan descubrir una conspiración que llega hasta el corazón de las altas esferas del gobierno de la Casa Blanca. Hay un topo y tienen que encontrarlo.

Según el creador de la serie, Peter no es Jason Bourne. "Es agente del FBI, así que tiene cierto entrenamiento, pero no es un asesino entrenado", dice Ryan. "Es alguien a quien se le quedan los moratones después de una pelea. No se recupera milagrosamente".

El elenco

Peter Sutherland está interpretado por Gabriel Basso (American Wrestler: Luchando por un sueño). Luciane Buchanan (Sweet Tooth: El niño ciervo) es Rose Larkin, la CEO de una importante empresa tecnológica.

Completan el reparto Fola Evans-Akingbola (Siren), D.B. Woodside (9-1-1: Lone Star, Lucifer) y la reciente nominada al Oscar por La ballena, Hong Chau.

Hong Chau en 'El agente nocturno'

Del creador de 'The Shield'

Shawn Ryan es el showrunner de S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, una de las series más vistas de CBS, que ya va por su sexta temporada en antena, pero es más conocido por la serie de culto Terriers, y sobre todo, por ser el creador The Shield: Al margen de la ley, considerada una de las mejores series policiales de la historia junto a The Wire.

Con El agente nocturno, Ryan se estrena en el streaming y también con el thriller político. Un género al que llevaba tiempo dándole vueltas con una historia sobre el Servicio Secreto a la que no terminaba de darle la forma final. Cuando en la pandemia devoró la novela de Quirk, se dio cuenta de que tenía la oportunidad perfecta para sacar adelante esa idea.

"El libro se centra en Peter y Rose, pero vi una forma de combinar las otras cosas en las que había estado trabajando de forma independiente para dar cuerpo y ampliar el mundo", cuenta Ryan a Tudum de Netflix. "Me intrigaba la idea de que cada vez que ves una historia del Servicio Secreto, normalmente, tiene que ver con gente que protege al presidente. Yo pensaba: 'Sé que hay gente del Servicio Secreto que no protege al presidente'. Esa era la idea en la que estaba trabajando".

Ryan quería que el thriller resultara convincente y verosímil. "Queremos contar historias que sean emocionantes, que sean lógicas. David Mamet, con quien trabajé durante un tiempo, siempre solía hablar de historias sorprendentes, pero inevitables. Intentamos encontrar cosas sorprendentes pero inevitables. Investigamos mucho para asegurarnos de que lo que contábamos tenía fundamento y era real".

¿Habrá segunda temporada?

La primera temporada adapta al completo la novela en la que se basa y no tiene una segunda parte, pero Ryan ha afirmado que tiene ideas para continuar la serie y estas fueron presentadas a Netflix cuando se vendió el proyecto.

En una entrevista con Deadline, el showrunner ha explicado que, de llevarse a cabo la segunda temporada, sería "completamente diferente" a la primera. "La propuesta que le vendimos a Netflix es que cada temporada contaría su propia historia, en su mayor parte autoconclusiva, con un principio, un nudo y un desenlace", explicó.

"Si tenemos el éxito suficiente para que Netflix quiera más temporadas, creo que habría todo un mundo nuevo en el que se vería a un número limitado de personajes de esta entrega. Pero eso es algo para lo que que tendría que sentarme con los guionistas". Vistos los resultados, no parece que el anuncio de la renovación tarde mucho en producirse.

