El miedo del protagonista de 'El juego del calamar': "Es preocupante que haya resonado en todo el mundo"

El pasado mes de septiembre se cumplía un año del fenómeno El juego del calamar, la serie surcoreana que llegó a Netflix y pulverizó el récord de audiencias. Desde entonces, la ficción creada por Hwang Dong-hyuk sigue en lo más alto del podio y ninguna otra producción ha conseguido arrebatarle el primer puesto como la serie más vista de la plataforma.

La distopía se centra en un grupo de personas con serios problemas económicos que, sin nada que perder, aceptan una misteriosa invitación para participar en un juego. Todos ellos competirán en varios juegos aparentemente infantiles para llevarse 45.600 millones de wones.

El juego del calamar rápidamente se convirtió en lo más visto y aunque sus valores de producción fueran altos y la interpretación estuviera a la altura, su componente adictivo hizo que la audiencia subiera y sintiera interés por la forma en la que se exploran los límites del ser humano y se llevan al extremo.

De hecho, el actor protagonista de la serie Lee Jung-jae ha encontrado el lado oscuro que se esconde detrás del éxito de la producción.

Juegos infantiles y letales

'El juego del calamar'. Netflix

"Teníamos que expresar las experiencias de estos personajes y cómo les presionaban hasta llevarlos a esos extremos", explica Lee en una entrevista con The Guardian. "Fue terrible. Cuanto más hermoso era el escenario del juego y cuanto más infantil y divertido parecía, más horrible era para los personajes y también para nosotros como actores".

El juego del calamar cambió su vida en un sentido profesional, pero también le marcó al actor de una manera personal. "Pienso en lo que ocurre en la serie. Es imposible no hacerlo. Y me hizo pensar en lo que no estoy haciendo. Muchos de nosotros vivimos sin pensar en ello. Me hizo reflexionar sobre la manera en la que veo el mundo. No podía no hacerlo", expresó.

"Estoy feliz por el éxito, por supuesto", dijo Lee sobre el éxito de la serie, "pero es un sentimiento agridulce. Sí, es genial que la audiencia consuma contenido coreano en todo el mundo. Y que lo aprecien. Pero si piensas en los temas de El juego del calamar: hasta dónde estamos dispuestos a llegar para acumular riqueza personal y los extremos a los que las personas se ven obligadas a llegar... Te das cuenta de que el hecho de que haya resonado en tantos lugares de todo el mundo es preocupante. Da la sensación de que esta es la realidad para muchas personas en todo el mundo. Y eso me hace sentir muy triste".

En lo más alto y sin rival

Desde que se estrenó en septiembre de 2021, El juego del calamar se ha mantenido en lo más alto de la clasificación de las producciones más vistas en la plataforma y durante sus 28 primeros días de disponibilidad, llegó a alcanzar 1650 millones de horas vistas en total. Supera en casi 300 millones de horas vistas lo que registró la cuarta temporada de Stranger Things y las 656 millones de horas de la segunda temporada de Los Bridgerton.

