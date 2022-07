'Desparejado', el regreso a la televisión de Neil Patrick Harris en la serie LGTBIQ+ de Netflix

Ocho años después de que se emitiera el último episodio de Cómo conocí a vuestra madre, Patrick Harris regresa por fin a la pantalla. Lo hará para protagonizar Desparejado, una serie que se estrena el 29 de julio en Netflix y en la que interpreta a un personaje abiertamente gay con dificultades en su vida amorosa.

Más concretamente, Harris interpreta a Michael, un corredor de bienes de alta gama al que Colin (Tuc Watkins), que había sido su pareja durante 17 años, abandona sin una explicación aparente.

Patrick Harris confiesa que es su personaje al que más se parece

A lo largo de sus ocho episodios, Desparejado nos sitúa en la aparente vida perfecta de Michael, al que le abandona su pareja de toda la vida y el que hasta ahora había pensado que era su alma gemela.

Michael atravesará las distintas etapas del duelo y se enfrentará a dos pesadillas: haber perdido al amor de su vida y pasar a ser un hombre gay soltero de unos 40 años.

El mismo Patrick Harris ha reconocido que su personaje comparte ciertos rasgos comunes con su personalidad, explicando que "fue como estar en una versión suya de Dos vidas en un instante -en la que el personaje de Gwyneth Paltrow se mueve a través de futuros alternativos- y que no ha habido antes un papel tan cercano a la versión adulta de sí mismo".

Tras las cámaras de la serie

Desparejado es una serie escrita y dirigida por Jeffrey Richman (Paper Dolls, La seducción), y producida por Darren Star (And Just Like That...), Jax Media y MTV.

Además de estar protagonizada por Patrick Harris y Tuc Watkins, la serie cuenta en el reparto con Marcia Gay Harden, Tisha Campbell-Martin, Emerson Brooks y Brooks Ashmanskas, entre otros.

