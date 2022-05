Crítica: ‘Cómo conocí a tu padre’, la secuela con Hilary Duff es irregular, pero tiene potencial para crecer

Los diez episodios que forman la primera temporada de la serie Cómo conocí a tu padre ya están disponibles en España a través de Disney+. Han tenido que pasar ocho años para que la secuela espiritual de Cómo conocí a vuestra madre (la más clara sucesora de Friends para la generación milenial y un éxito de audiencia desde 2005 hasta 2014) vea por fin la luz. Los resultados son tan simpáticos como irregulares, pero hay algunos indicios para creer en el potencial de una sitcom que, a simple vista, podría llegar demasiado tarde.

A pesar de que el mundo es un lugar muy diferente al que dejó el desenlace de la historia de Ted Mosby (el personaje de Barney jamás podría existir en este momento cultural), la premisa de su continuación es prácticamente idéntica a la serie original. En esta ocasión Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, una simple excusa para revisitar viejas batallitas con los amigos con los que se enfrentó al trascendental salto a la treintena.

Hilary Duff es una elección con carisma y vulnerabilidad (que evita además lo cargante y en ocasiones tóxico que podía resultar el personaje interpretado por Josh Radnor) para liderar esta comedia sobre treintañeros. Su presencia en la serie sirve también para compensar el regreso frustrado de Lizzie McGuire a una Disney que tuvo miedo a jugar con la versión adulta de uno de sus iconos infantiles más populares en los primeros 2000.

El primer episodio introduce dos de los elementos diferenciales fundamentales respecto a la sitcom creada por Carter Bays y Craig Thomas (vinculados al proyecto únicamente en calidad de productores ejecutivos): la nueva pandilla abraza la diversidad sexual y racial de la que huyeron las series hasta la revolución iniciada por Shonda Rhimes y la aparición de las apps de ligar han cambiado para siempre la forma de relacionarse sentimentalmente.

Cómo conocí a tu padre' ya está renovada por una segunda temporada de 20 episodios.

Solo la primera idea funciona en los primeros episodios. La presencia del personaje de Tien Tran, lesbiana, adoptada y asiático-americana, hace saltar las alarmas en una primera instancia, pero con el paso de los episodios la comedia deja clara su intención de no limitarse a ser una colección de cromos de la diversidad. Hay muchas formas de ser diferente en el Nueva York de 2022, como le pasa a ese aristócrata inglés caído en desgracia por amor. Charlie funciona al mismo tiempo como guiño a las fantasías estadounidenses con la realeza británica y como fuente de conflicto y humor en su relación con Valentina, la rebelde mejor amiga de la protagonista.

La aproximación al amor de Sophie (una mujer a punto de cumplir los 30 que no renuncia a creer en los cuentos de hadas a pesar del truculento pasado sentimental de su madre, con la que tiene asuntos por resolver) y sus amigos parece ignorar la evolución del romance en televisión en la última década. Más que una serie coetánea de Fleabag, Insecure y Girls, Cómo conocí a tu padre parece por momentos rodada directamente en 2014 en lugar del complicado y a menudo hostil presente.

Su necesidad de parecerse (aunque no demasiado) a Cómo conocí a vuestra madre y respetar las estrictas reglas de la sitcom juega en contra del ejercicio de actualización que quiere hacer la propuesta. Escuchar risas enlatadas en una comedia en 2022 resulta una experiencia extraña y que invita a preguntas: ¿cómo las han conseguido cuando la serie se ha grabado durante el auge del coronavirus?

Hilary Duff es la protagonista de 'Cómo conocí a tu padre'.

Contar con Pamela Fryman para dirigir cinco de los diez episodios de su primera temporada es una decisión comprensible y eficaz, pero si realmente la serie quiere encontrar su propio tono y personalidad quizás debería alejarse de la realizadora de 192 de los 206 episodios de la ficción de CBS. Los guiones aciertan al dejar espacio a los inevitables guiños pensados en los fanáticos de la original (desde los obvios, como que Sid y Jesse vivan en el viejo apartamento de Lily y Marshall, a los que cazarán solo los más atentos) mientras se centran en los nuevos personajes.

La decisión de alejarse de los perfiles originales es un acierto que se revela mientras avanza la temporada, la audiencia va conociendo mejor a los nuevos protagonistas y los guionistas van experimentando con diferentes combinaciones y dinámicas. Aunque en el arranque de Cómo conocí a tu padre no se dibujan personajes tan icónicos como Barney o momentos tan memorables como el Let’s go to the mall de Robin, hay algo en esta nueva pandilla que te hace querer volver al final de cada episodio.

Muy pocas comedias pueden presumir de encontrar el equilibrio entre gags, personajes y tono en su primera temporada (Las chicas de oro y Modern Family son los mejores ejemplos), especialmente en un momento audiovisual en que las series cada vez tienen menos episodios y, en definitiva, tiempo para encontrar su personalidad antes de que la audiencia salte a la siguiente propuesta.

En 'Cómo conocí a tu padre', las penas son menos penas en compañía.

Fenómenos recientes como Schitt’s Creek (y clásicos como The Office y Parks & Recreation) nos recuerdan que las comedias casi siempre necesitan un periodo de ensayo - error para encontrarse a sí mismas. Mientras haya una red interesante de personajes sobre la que construir la nueva mitología romántica y amistosa de la serie, hay motivos para seguir acercándose a una comedia tan ingenua como encantadora en sus mejores momentos.

Hay dos razones más para seguir confiando en su potencial: los showrunners Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. La pareja de guionistas ya ha experimentado en sus carnes los desafíos de continuar una marca popular con Con amor, Víctor. La secuela de la revolucionaria película Con amor, Simón tenía un reto similar a este: mantener el ADN de un éxito probado y al mismo tiempo encontrar su propia personalidad.

Tras una dubitativa y a ratos impersonal primera temporada, la propuesta de Hulu y Disney+ (el mismo combo que en su nuevo proyecto) se convirtió en su regreso en la mejor comedia romántica de la televisión. Además, sus más de cinco años al frente del complicado rompecabezas temporal y emocional de This is us legitiman a la pareja de guionistas como la elección ideal para sacar adelante una historia en la que el misterio y la mitología son casi tan importantes como las risas. Toca creer en Cómo conocí a tu padre y en su segunda temporada de 20 episodios. Esa es su verdadera prueba de fuego.

La primera temporada completa de 'Cómo conocí a tu padre' ya está completa en Disney+.

También te pueden interesar otras críticas...

Sigue los temas que te interesan