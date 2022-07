Lo que hay que saber de la última junta de accionistas de Netflix: 5 claves del futuro del streaming y la TV

Ni siquiera el gran éxito de Stranger Things ha sido capaz de evitar que Netflix perdiera casi un millón de suscriptores el último trimestre. A pesar de ser una cifra histórica, al proyectar una pérdida de dos millones de usuarios en sus previsiones del trimestre anterior la compañía ha conseguido que sus inversores sean capaces de ver el vaso medio lleno.

En su informe a los accionistas, la compañía ha confirmado la pérdida de 970.000 clientes entre abril y junio que esperan recuperar entre julio y septiembre. Entre sus cartas para conseguirlo está la estrategia de acabar con las cuentas compartidas. El plan para limitar que se compartan contraseñas entre usuarios que no residan en el mismo hogar ya ha empezado a probarse en algunos países de Latinoamérica, ofreciendo la opción de pagar un extra por cada usuario adicional, que pasarían a contar como nuevos suscriptores.

Su preocupación no es solo atraer nuevos usuarios, también retener a los actuales para evitar nuevas bajas masivas. Para esto su baza debe ser el contenido, por lo que la pregunta que surge es cómo títulos como El agente invisible, Sandman o Cobra Kai serán capaces de conseguir lo que no logró el volumen 1 de Stranger Things 2, mientras su competencia estrena títulos como La casa del dragón y El señor de los anillos: Los Anillos de Poder. Al menos, aún cuentan para este trimestre los dos últimos episodios de la serie de los Duffer, estrenados el 1 de julio.

Los anuncios llegarán a Netflix en 2023

Después del descalabro de abril, Netflix abrió una puerta que había mantenido cerrada a cal y canto. Con el acuerdo cerrado con Microsoft, encargada de gestionar en exclusiva la publicidad de la plataforma, la compañía de Ted Sarandos ha confirmado que tiene previsto poner en marcha sus nuevos planes de suscripción a principios de 2023.

A los planes de suscripción actuales se sumará uno con una cuota reducida que incluirá anuncios publicitarios. El objetivo es aumentar el número de abonados, ya sea atrayendo a aquellos que no habían pensado registrarse inicialmente o recuperando los que se han dado de baja. Por otro lado, por supuesto, representa una nueva fuente de ingresos.

Pero no todo será coser y cantar. La puesta en marcha de este plan no solo depende de encontrar la mejor estrategia y atraer a los anunciantes, que ahora también tendrán la opción de publicitarse en Disney+, implica además un proceso de negociación con sus proveedores de contenido.

Sarandos ha aclarado que inicialmente todos sus originales estarán incluidos en el plan más económico de Netflix, pero tendrá que cerrar acuerdos con estudios y distribuidores de sus títulos licenciados a terceros para garantizar que algunos de estos también estén disponibles.

Esto trae consigo algunos dolores de cabeza. Si bien los usuarios pueden estar dispuestos a ver anuncios a cambio de pagar menos dinero, la situación cambia si esa tarifa no incluye todo el catálogo, y de repente descubre que su plan no incluye ese título que quería ver, por ejemplo Seinfeld o Breaking Bad, por el que quizá ha decidido pagar la suscripción.

Reed Hastings anuncia el fin de la televisión lineal

Consumo de televisión en Estados Unidos en 2021.

"El fin de la televisión lineal llegará en los próximos cinco o diez años", así de tajante se mostró el presidente de Netflix sobre el futuro de la televisión tradicional ante la llegada del streaming.

En la carta a los accionistas, destacó datos oficiales de Nielsen, según los cuales Netflix ha dominado con una holgada diferencia el tiempo de consumo en los hogares de Estados Unidos en temporada 2021/22. Un mensaje con el que se busca alimentar el optimismo de sus inversores por los planes de publicidad y también el de los anunciantes, que ahora tienen a su disposición más aparadores para promocionar sus productos.

Defensa del "binge watching"

A pesar de los debates entre los usuarios de streaming y en los medios especialistas, Netflix no piensa cambiar su estrategia de estrenos a una semanal. Al menos por ahora.

"Tenemos libertad para estrenar nuestros blockbusters sin que tengan que pasar por salas y dejamos que nuestros usuarios maratoneen las series si así lo quieren, sin tener que esperar a que llegue un nuevo episodio cada semana. El foco en la elección y el control de los usuarios influye en todos los aspectos de nuestra estrategia". Reed Hastings

Sin hacer mención a las temporadas partidas de Ozark o Stranger Things, la plataforma defiende el binge watching como parte esencial de su imagen de marca, lo que la diferencia de sus competidores y nos da una ventaja comercial a largo plazo.

La adquisición de Animal Logic

'La Lego película'.

Como parte de su objetivo de reforzar sus originales de animación, que incluye películas como Over the Moon, Klaus y The Sea Beast para competir directamente con Disney, Netflix ha adquirido el estudio australiano Animal Logic.

Responsable de títulos como Happy Feet, Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole, las Lego películas y Peter Rabbit, tiene una experiencia de más de 30 años en efectos visuales, diseño de producción y animación desde su estudio en Sydney y en 2015 abrió una segunda sede en Vancouver.

Recortes en personal y tope de gasto en contenido

Es interesante seguir de cerca la evolución de Netflix, porque fue la primera en llegar y el espejo en el que se miran todos los demás jugadores. Después de destinar 20000 millones de dólares anuales durante sus mejores épocas en la producción de originales y adquisición de licencias para su catálogo, Netflix pone el freno y se quedará en los 17000 millones como tope para los próximos años.

Tras seguir una estrategia de más es más, en la que prevalecía la cantidad sobre la calidad, a partir de ahora su objetivo es ser más inteligente en sus inversiones dándole prioridad a las que puedan tener más impacto o rentabilidad.

Desde abril se han dado por finalizados los contratos de casi 500 empleados en la compañía y se han pagado 70 millones de dólares en indemnizaciones por despido. Como Warner Bros. Discovery recientemente, Netflix también se está reestructurando para ajustar costes y esto pasa por un inevitable recorte de personal.

