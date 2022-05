'Maestro': Impactantes imágenes de Bradley Cooper como Leonard Bernstein en el biopic de Netflix

Ha nacido una estrella fue uno de los debuts como director más exitosos de la última década. La cuarta versión del clásico recaudó 430 millones de dólares en los cines y recibió 8 nominaciones a los Oscar, incluyendo una en la categoría de Mejor Película. Bradley Cooper ya está rodando su esperado segundo trabajo como director, Maestro, la biografía del legendario compositor Leonard Bernstein. Netflix acaba de enseñar las primeras imágenes de su rodaje y ya estamos contando los días hasta su estreno.

El músico fue el primer director de orquesta estadounidense en alcanzar la fama mundial gracias a su trabajo al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, sus espectáculos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972 y sus composiciones para los escenarios de Broadway, incluyendo la mítica partitura para West Side Story (en la que colaboró con el letrista Stephen Sondheim) y La ley del silencio, su único trabajo original para el cine en toda su carrera. Bernstein se quedó a las puertas del EGOT: solo le faltó el Oscar que se le escapó con su partitura para la obra maestra de Elia Kazan.

Bradley Cooper aparecerá envejecido en 'Maestro'.

El nivel de nombres relacionados con el proyecto es, simplemente, sensacional. Todd Phillips, Martin Scorsese y Steven Spielberg aparecerán acreditados como productores. Phillips fue su socio en la trilogía de Resacón en Las Vegas años antes de producir juntos Joker. Scorsese iba a dirigir el proyecto hasta que decidió centrarse en sacar adelante el sueño de su vida, El irlandés. El siguiente genio vinculado a Maestro fue Spielberg, que decidió ceder las riendas de la película a Cooper después de quedar deslumbrado con su aproximación a un clásico como Ha nacido una estrella.

El propio Cooper ha escrito el libreto junto a Josh Singer, guionista oscarizado por Spotliglht. A su lado estarán como actores Carey Mulligan (Una joven prometedora) como Felicia Montealegre, su actriz y esposa hasta su muerte; Jeremy Strong (Succession) como John Gruen, un historiador de arte que estudió su obra; Maya Hawke (Stranger Things) como su hija, Jamie Bernstein, y Matt Bomer (White Collar) en un personaje por concretar.

Carey Mulligan y Bradley Cooper comparten plano en 'Maestro', de Netflix.

El rodaje de la película arrancó este mes de mayo, un año después de lo previsto. Todavía queda más de un año para su previsible estreno en el circuito de festivales del otoño de 2023, pero Netflix ha decidido caldear el ambiente publicando cuatro imágenes detrás de las cámaras de una de sus grandes bazas para los Oscar de 2024.

Cary Fukunaga (Sin miedo a morir, True Detective) iba a dirigir su propia interpretación de la historia de Bernstein con Jake Gyllenhaal como protagonista. The American se quedó en tierra de nadie cuatro años después de que fuera Cooper y compañía el que convenciera al patrimonio de Bernstein para que les cedieran en exclusiva los derechos de su vida y sus canciones.

Bernstein falleció en Nueva York en 1990 a los 72 años de edad. Las primeras imágenes de la producción confirman que Cooper se enfrentará a un laborioso y elegante trabajo de caraceterización para interpretar al músico en los últimos años de su vida. Dice la leyenda que el día de su funeral, en la comitiva a lo largo de las calles de Manhattan, los obreros se quitaron sus cascos y le prestaron sus respetos mientras entonaban la canción Goodbye, Lenny. Tres años antes de su muerte, el grupo R.E.M. incluyó una referencia a él en la letra de uno de sus mayores éxitos, It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine).

Bradley Cooper acumula 9 nominaciones sin Oscar.

Maestro puede ser por fin el Oscar de Bradley Cooper después de nueve nominaciones frustradas: cuatro como actor, cuatro como productor y una como guionista. Desde su sorprendente interpretación en El lado bueno de las cosas hace ya diez años, se ha convertido en una de las estrellas más fiables de la industria. Solo en la última década ha trabajado con Clint Eastwood, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, David O. Russell, Derek Ciafrance, Susanne Biehr, Cameron Crowe y el Universo Cinematográfico de Marvel.

Netflix sigue también a la espera de su primer Oscar a la mejor película. Después de que CODA le arrebatara la gloria en los últimos compases de la carrera a El poder del perro, todo apunta a que su gran baza para la 95 edición de los Oscar estará entre Blonde (biopic atípico de Marilyn Monroe con Ana de Armas), The Good Nurse (drama basado en la historia del "Ángel de la Muerte") con Jessica Chastain y Eddie Redmayne), White Noise (adaptación de la novela de Don DeLillo, El silencio, a cargo de Noah Baumbach) y The Killer (el regres al thriller de asesinos en serie de David Fincher).

