Netflix encarga dos secuelas de 'Alerta roja', la película más vista de su historia

Era cuestión de tiempo que pasara. Netflix ya está trabajando en la continuación de la película más vista de su catálogo: Alerta roja. La plataforma está negociando con el director Rawson Marshall Thurber y los actores Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot para dar luz verde a dos secuelas del blockbuster. Ambas películas se rodarían de forma consecutiva en 2023 si las apretadas agendas de sus protagonistas lo permiten.

A ciegas, el thriller postapocalíptico con Sandra Bullock, había pasado tres años en lo más alto del ranking de las películas más vistas de Netflix cuando ésta estrenaba en noviembre una comedia de acción y aventuras con 200 millones de dólares de presupuesto (50 de ellos para Johnson). Alerta roja destrozó todos los registros previos de la oferta cinematográfica del servicio de streaming.

Durante sus 28 primeros días, los espectadores vieron 364 millones de horas de Alerta roja. Con una duración que no llega a las dos horas, el dato se traduciría en más de 180 millones de visionados. El espectacular dato podría ser superado en unos días por No mires arriba, el gran fenómeno de las navidades (con el permiso de Spider-Man: No way home) que se podría beneficiar en el cómputo global de su duración más larga.

Alerta roja fue uno de los proyectos más cotizados en la industria 2018. Curiosamente, Netflix no fue la primera en hacerse con una película que iba a marcar el reencuentro de Marshall Thurber y Johnson, colaboradores anteriormente en El rascacielos y Un espía y medio. Universal ganó la puja, pero terminó echándose atrás por culpa de un abultado presupuesto que no contaba con el apoyo de una conocida marca que facilitara su campaña promocional. La plataforma de streaming recuperó entonces el proyecto y fichó a Gadot y Reynolds. El resto es historia.

Netflix ha demostrado con sus últimos movimientos que la experiencia de Alerta roja no será, ni mucho menos, un caso aislado. La compañía dirigida por Ted Sarandos ha pagado más de 200 millones de dólares por hacerse con los derechos de The Grey Man, la adaptación de la novela de Mark Greaney en la que Ryan Gosling será un exagente de la CIA reconvertido en asesino a sueldo que es perseguido por un viejo colega, interpretado por Chris Evans. Anthony y Joe Russo, los responsables de las dos últimas entregas en las sagas de Vengadores y Capitán América, son sus directores. Ana de Armas y Regé-Jean Page (la gran revelación de Los Bridgerton) también estarán en una superproducción que quiere convertirse en el Bond de 2021.

'Alerta roja' está disponible en exclusiva en Netflix.

