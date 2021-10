Así ha superado 'La asistenta' a 'Gambito de Dama' como la miniserie más vista de Netflix

La asistenta adelanta por la derecha a la ajedrecista más popular de la televisión. El anuncio de los resultados del tercer trimestre de Netflix ha dado una gran sorpresa: la plataforma estima que la producción protagonizada por Margaret Qualley será vista en sus primeros 28 días por 67 millones de cuentas. El dato supera en 5 millones el registro de Gambito de dama, la miniserie más popular en la historia del servicio de streaming hasta este año.

A priori puede ser chocante que este drama social aplaudido por la crítica haya sido capaz de derrotar al fenómeno que ha lanzado a la estratosfera a su protagonista, Anya Taylor-Joy, pero hay varias razones en el aire que podrían explicar el inesperado asalto al liderazo en el listado de las miniseries más populares de Netflix.

Cuando se estrenó Gambito de dama, el servicio de streaming contaba con 15 millones menos de usuarios en todo el mundo. Otro dato relevante: hasta el estreno de la tercera temporada de You, La asistente era la alternativa perfecta para los millones de espectadores que devoraron El juego del calamar. La adaptación de Criada. Trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad de supervivencia de una madre (un libro inspirado en vivencias reales de Stephanie Land que llegará a España el 25 de octubre gracias a la editorial Capitan Swing) ha superado todos los días en los listados de popularidad a Misa de medianoche, la miniserie de Mike Flannagan.

El verdadero diferencial que explicaría la pérdida de liderado por parte de Gambito de dama es el extraordinario mantenimiento que ha tenido en un servicio de streaming que históricamente ha priorizado sus estrenos al mantenimiento de sus series y películas. No fue así en el caso de la producción de Scott Frank, que no desapareció en ningún momento del top 10 de las películas y series más vistas de la plataforma durante más de tres meses. Sin embargo, Netflix no da datos sobre el consumo de sus contenidos más allá de su primer mes en la plataforma. La fascinante naturaleza del fenómeno de Gambito de dama apunta a unos datos excelentes en los siguientes meses, pero no hay números que lo respalden.

Hasta que el nuevo sistema de medición de audiencias de Netflix se ponga en marcha, la compañía considera que un visionado ya es válido cuando un usuario ha visto más de dos minutos de un episodio. Esperemos que la audiencia haya sido capaz de hacer frente al exigente visionado de La asistenta, una honesta mirada a la vida en los márgenes en Estados Unidos.

'La asistenta' y 'Gambito de dama' están disponibles exclusivamente en Netflix.

También te puede interesar...

• Netflix cambiará su controvertido sistema de audiencias, pero no es suficiente

• Un documental explora la generación LGTB que vivió 40 años de franquismo

• Freddie Highmore, un "español" en Hollywood

Sigue los temas que te interesan