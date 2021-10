Freddie Highmore, un "español" en Hollywood: "Shaun será David contra Goliat en 'The Good Doctor"

Sobran dedos en las manos y los pies para contar el número de actores infantiles que han sido capaces de hacer la transición de niño prodigio a estrella adulta en la jungla de Hollywood. Freddie Highmore es uno de ellos. Después de hacerse un nombre en la industria al lado de Johnny Depp en Descubriendo Nunca Jamás y Charlie y la fábrica de chocolate, el inglés saltó a la televisión para ser la estrella de la función con Bates Motel, heredando el icónico personaje que marcó la carrera de Anthony Perkins, y The Good Doctor, la popular serie de médicos de David Shore (House) que en España se puede ver a través de AXN.

Mientras esperamos el estreno de Way Down (la película de Mediaset y Jaume Balagueró que llegará por fin a los cines el 12 de noviembre tras casi dos años de retraso), Highmore aprovecha un descanso del rodaje de la ficción médica para encontrarse con la prensa internacional y hacer balance de sus cinco temporadas al frente de la historia de Shaun Murphy.

El actor, que habla un perfecto castellano y vivió en Madrid mientras hacía las prácticas de su carrera universitaria, reflexiona con SERIES & MÁS sobre su experiencia interpretando al primer protagonista autista de la televisión, nos adelanta la guerra fría entre Shaun y la nueva dueña del hospital y revive el inesperado guiño que descubrimos al final de la última temporada: el doctor más carismático de la televisión hablaba español de España.

El último final de temporada tuvo lugar en Guatemala y Shaun tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades con el español. Tú hablas español. ¿Cómo fue la experiencia de interpretar a Shaun en español?

Sí, fue muy divertido poder hablar español como Shaun. La verdad es que no fue idea mía, pero fue genial poder ver a los médicos en un entorno completamente diferente, y espero que podamos hacerlo nuevamente. Esto probablemente sea una conversación paralela, pero estoy realmente intrigado por saber si Shaun, cuando habla español, suena de la misma manera en la que se dobla del inglés o si mantienen mi voz. Pero claro, entonces mi voz hablando en español será muy diferente a la del Shaun que está hablando en español durante el resto del episodio.

Tengo curiosidad por saber cómo se tradujo eso, si alguien en España terminó viéndome hablar en español o simplemente me vieron como alguien que hablaba español. En cualquier caso fueron dos episodios divertidos y espero que podamos hacer más cosas así. Me gusta que Shaun ahora hable español con fluidez en la serie y, sobre todo, que sea español de España porque, como dicen en la serie, lo aprendió en una librería en Wyoming.

Eres productor ejecutivo de la serie desde el principio. También has dirigido y escrito episodios. ¿Qué has aprendido de tu trabajo como actor haciendo todas esas otras cosas detrás de las cámaras?

Ha sido muy emocionante haber estado involucrado a ese nivel como productor. Shaun es un personaje muy complejo y lleno de matices, y cada paso del personaje es importante y significativo. Estoy muy agradecido con David Shore por cómo me ha dado la bienvenida en todo el proceso, hasta en la edición, para que fuera capaz de prestar atención a todos esos pequeños detalles y momentos que hacen a la serie. Supongo que fue una especie de progresión natural para mí. Me di cuenta de que quería aportar a la serie y dar ideas en términos de dirección y escritura y también, por supuesto, como productor. David ha sido el colaborador perfecto para eso.

Shaun es uno de los pocos personajes autistas protagonistas de la televisión. ¿Cómo te preparas para un papel que pertenece a una comunidad tan infrarrepresentada en Hollywood?

Lo más importante para todos nosotros es retratar el autismo de la manera más auténtica posible. Hice mucha investigación, con documentales o libros que fueron especialmente útiles para dar forma a Shaun. Desde el principio de la serie tuvimos a una experta en autismo en la serie -Melissa Reiner- que sigue trabajando con nosotros. Creo que parte del viaje que hemos hecho con el personaje fue darnos cuenta pronto que Shaun nunca iba a representar a todos los que están en el espectro y que, idealmente, lo que podíamos hacer era crear conciencia sobre el autismo y provocar una conversación. El método para hacerlo era contando una historia concreta y centrarse en hacerlo de forma honesta en lugar de intentar representar a toda la comunidad, porque es imposible.

Shaun y Lea están a punto de pasar por el altar.

El personaje ha evolucionado muchísimo a lo largo de la serie. ¿Cómo has vivido tú ese viaje de Shaun desde esos comienzos convulsos a lo que vemos en la quinta temporada, con una boda en el horizonte y una calma emocional que no se había visto antes en el personaje?

Shaun ha seguido evolucionando, cambiando y creciendo como persona. Ha madurado. Creo que su relación con Leah es un buen ejemplo de eso. Al principio vimos un lado un poco más divertido y frívolo de la relación con los incidentes que surgen en las primeras citas, ya sabes, justo cuando está empezando a surgir el amor. En la cuarta temporada, con la trama del aborto, se vieron afectados por algo que era muy real y emocional, y que les llevó a otro nivel más profundo. También vimos cómo en el hospital se adaptaba a un nuevo rol, el de un médico más establecido que tiene a su cargo residentes más jóvenes de los que es responsable y a los que intenta ayudar de alguna manera. Esa versión más relajada de Shaun se va a ver desafiada por el cambio significativo que está viviendo el hospital en la quinta temporada. Va a tener que readaptarse a esta nueva estructura que se impone.

Ya hemos visto que este año vamos a tener un nuevo “villano” en la serie. ¿Qué nos puedes contar sobre el personaje de Rachel Bay Jones?

Alguien compra el hospital y hay muchos cambios. Shaun volverá a ser el que tiene las de perder mientras lucha con una institución que ha llegado para cambiar las cosas. Va a ser una batalla muy interesante y llena de matices. Los dos personajes tienen opiniones válidas. No será algo blanco y negro donde una persona es la buena y siempre tiene la razón. Van a tener que intentar encontrar una manera de encontrarse en el medio. La llegada de este personaje va a recuperar esa estatus emocional y narrativo de ver a Shaun luchando contra algo más grande que él y que era tan importante al principio de la serie.

Antes de The Good Doctor habías estado haciendo una serie muy distinta, Bates Motel. El cambio de personaje y género fue radical. ¿Cómo viviste esa transición?

No fue un cambio tan radical, quizás porque las dos series se ruedan en Vancouver y comparten gran parte del equipo. No sentí esa revolución personalmente porque mi vida no cambió y ya sabía lo que pasaba cuando una serie de televisión te da sentido de rutina y estructura pero, claro, los personajes eran completamente diferentes y eso fue realmente emocionante. No quieres acabar interpretando los mismos personajes una y otra vez. Sería aburrido para los espectadores y para mi. Lo que me resultó emocionante fue contar una historia completamente diferente en un universo completamente diferente, pero a través de un personaje que era igualmente matizado y complejo con un viaje que exigía varios episodios y, en última instancia, temporadas para explorar su historia.

Como médico ficticio en una pandemia real, ¿cambió de alguna forma la pandemia la forma en que ves el trabajo de los médicos?

Completamente. Al comienzo de la cuarta temporada tuvimos esos dos episodios que se dedicaron por completo a la pandemia. Sentimos que era algo necesario para rendir homenaje a los profesionales de la salud que en la vida real que habían estado poniendo en riesgo sus vidas todos los días para mantenernos seguros durante el último año y medio. Nosotros solo estamos jugando y fingiendo ser médicos en la televisión y esto nos ha dado un respeto completamente nuevo por ellos. Ahora mismo es un gran honor poder interpretar a un médico en la televisión.

La quinta temporada de 'The Good Doctor' se puede ver en exclusiva los martes a las 22.00 horas antes de estar disponible bajo demanda. Las cuatro primeras se pueden ver en Movistar+. En Netflix y Amazon Prime Video están disponibles las tres primeras entregas.

