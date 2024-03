'Outlander': ya hay fecha de estreno para el final de la temporada 7 y llegará antes de que acabe 2024

Parece que los fans de Outlander tendrán que soportar la 'Droughtlander' -nombre con el que denominan al período que transcurre entre las diferentes entregas- un poco más, ya que Starz ha anunciado la llegada de la segunda parte de la séptima temporada para finales de este año.

La cadena de cable estadounidense ha anunciado en la cuenta oficial de la serie que los episodios finales de esta entrega se estrenarán en noviembre.

La séptima temporada toma como referencia lo narrado en el séptimo volumen de la saga literaria de Diana Gabaldon, titulado Ecos del pasado. La primera parte se estrenó en junio de 2023 y la historia presenta a los Fraser atrapados en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos antes de regresar a Escocia.

La emisión finalizó en verano de 2023, pero el rodaje de los ocho episodios restantes, de esta temporada de dieciséis, se vio retrasado debido a la huelga de guionistas y actores. Cuando Outlander regrese en noviembre, los espectadores se verán inmersos en la segunda batalla crucial de Saratoga y en la búsqueda para encontrar a Jemmy.

El pasado enero se anunció la renovación de la serie para una octava y última temporada de 10 episodios y, además, se dio luz verde a una precuela de 10 episodios titulada Outlander: Blood of My Blood.

El spin-off

Outlander: Blood of My Blood se centrará en la historia y la relación de los padres de Jamie Ellen y Brian. El showrunner Matthew B. Roberts ha confirmado que "Blood of My Blood es, en esencia, una historia de amor" y que "explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que esto se considera un lujo y en la que los matrimonios se organizan estratégicamente, a menudo con fines de lucro político o financiero".

Aún no se han desvelado más detalles de la trama, pero es posible que la precuela cuente cómo se fugaron del Castillo Leoch. Además, la escritora Diana Gabaldon, en cuya serie de novelas se basa la serie, terminó los guiones de la temporada 8 de Outlander y continúa escribiendo más allá de la serie original.

La serie se situará un tiempo antes de que nacieran Jamie y sus dos hermanos y es posible que plantee dos líneas temporales en el mapa, teniendo en cuenta que también aparecerán en ella los padres de Claire.

Outlander es una serie original de Starz que en España está disponible en Netflix (temporadas de La 1 a la 5) y Movistar Plus+ (temporadas 6 y 7). Previsiblemente, la temporada 8 se verá en Movistar Plus+ -que ha estrenado las dos últimas. Queda por confirmar dónde estará disponible el spin-off Blood of My Blood.