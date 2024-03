'The Veil': Elisabeth Moss es una espía británica en el tráiler de lo nuevo del creador de 'Peaky Blinders'

'The Veil': Elisabeth Moss es una espía internacional en el tráiler de lo nuevo del creador de 'Peaky Blinders'

Ver a Elisabeth Moss en un thriller de acción como una superespía internacional es el tipo de proyecto que sueñan los fans de la actriz y The Veil lo ha hecho realidad. La oportunidad de explotar su talento con los múltiples matices y facetas que permiten un papel como este le ha llegado de la mano de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders.

La ganadora del Emmy se pone en la piel de una agente del MI6 en este thriller de espionaje con espíritu de Thelma y Louise, que dibuja un ambicioso retrato de la comunidad de inteligencia internacional y de las misteriosas figuras que operan en ella, a través de la tensa relación entre dos mujeres que juegan a un" juego mortal de verdades y mentiras en la carretera de Estambul a París y Londres".

Esas mujeres son Imogen (Moss) y Adilah (Yumna Marwan), una de las dos guarda un secreto, mientras que la otra luchará por revelar la verdad antes de que miles de personas pierdan la vida. Una historia con narradores no fiables que seguirá a dos mujeres que emprenden un viaje juntas, pero que no pueden confiar completamente la una en la otra.

Imogen luchará por averiguar los verdaderos motivos y antecedentes de Adilah, bajo la supervisión de las agencias de inteligencia francesa y estadounidense, antes de que sea demasiado tarde.

Completan el reparto Josh Charles (The Good Wife) como el agente de la CIA Max Peterson, Dali Benssalah como Malik Amar, el aliado de Imogen dentro de la DGSE, y el actor turco Haluk Bilginer.

Cómo se hizo

El creador quería a Moss como protagonista desde el principio, pero todos los implicados en el proyecto le dijeron: "No pierdas el tiempo, queremos poner esto en marcha enseguida, y ella tiene muchos proyectos sobre la mesa, le ofrecen todo", recuerda Knight en una entrevista en Vanity Fair.

"La idea de que el proyecto pudo no haber llegado a mis manos porque alguien había dicho que tal vez no iba a querer hacerlo es aterradora", añade Moss, que también productora ejecutiva de The Veil. "Es mi peor pesadilla".

En cuanto al tono, además de la influencia de Thelma y Louise en la que reconoce haberse inspirado Knight para la dinámica entre sus dos protagonistas, Moss apunta que para el equipo era importante que la serie fuera "ligera, sorprendente, divertida y entretenida".

Reconoce que no es lo más fácil cuando hay temas serios en juego, intensidad y drama, "pero en la buena televisión lo hacen todo el tiempo, solo que no a menudo con protagonistas femeninas".

Para preparar su personaje, Moss aprendió a hablar con acento británico y se entrenó como doble. En sus propias palabras, el proceso fue como "actuar multiplicado por 100". La actriz también vivió en Turquía durante un tiempo para implicarse de lleno en la posproducción.

Cuándo se estrena

The Veil se estrena el 30 de abril en FX y Hulu en Estados Unidos. En España no se ha confirmado oficialmente, pero salvo sorpresa de última hora, se verá en Disney+.