Kate Winslet vuelve a HBO Max como una dictadora en el tráiler de 'The Regime'

Kate Winslet vuelve a HBO Max como una líder autócrata en 'The Regime': tráiler de la miniserie

Kate Winslet y Matthias Schoenaerts son una líder autócrata y su leal soldado en The Regime, la miniserie con la que la ganadora del Oscar vuelve a HBO Max tras la exitosa Mare of Easttown, que se estrena en la plataforma el próximo 4 de marzo.

Escrita por Will Tracy, guionista de The Menu y Succession, y dirigida por Stephen Frears (Un escándalo muy inglés) y Jessica Hobbs (The Crown), cuenta la historia de lo que acontece a lo largo de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno en el momento en el que empieza a desmoronarse.

Winslet interpreta a la canciller de la ficticia autocracia centroeuropea cuando su posición se ve amenazada por agitaciones internas. Matthias Schoenaerts (Ámsterdam), a quien la canciller insiste en llamar "nadie", es la única persona en la que puede confiar la líder europea mientras pierde el control del poder.

"Desde que me convertí en vuestra canciller, hemos crecido de forma considerable como país. Es hora de mostrar a América y el mundo exactamente lo que valemos", avisa Kate Winslet en el tráiler.

El tono que se desprende de este adelanto deja ver que tras el ver drama político hay un filtro de comedia y sátira. El reparto lo completan Guillaume Gallienne (La crónica francesa), Andrea Riseborough (To Leslie), Martha Plimpton (Mass) y Hugh Grant (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion).

La serie de seis episodios, que anteriormente se titulaba The Palace, fue anunciada en abril centrada en aquel momento en las interacciones entre la canciller de Winslet y la emisaria estadounidense que interpreta Martha Plimpton, que exige diplomáticamente a la líder de Winslet que demuestre su credibilidad como líder ante la nación occidental.

El tráiler hace guiños a esa tensión política, pero se centra sobre todo en la relación entre el soldado que la Canciller saca del anonimato y que se convierte en su confidente más fiel, la persona en quien confía para mantener a raya a sus amigos, enemigos e incluso a su marido.

'The Regime' se estrena en HBO Max España el 4 de marzo de 2024.

