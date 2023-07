Los estrenos de HBO Max en julio 2023: lista con todas las series y películas

La llegada del verano deja pocas opciones a la vista para sobrellevar el calor, pero una de las más refrescantes puede ser quedarse en casa, disfrutando de una serie o película como las que estrena HBO Max en las próximas semanas.

La plataforma ha presentado su lista de novedades, con los títulos que llegarán a su catálogo próximamente. Entre ellas destacan especialmente series como Círculo cerrado, creada por Steven Soderbergh (Contagio, Ocean's Twelve), la docuserie española Se busca millonario, y las nuevas temporadas de How to with John Wilson y Harley Quinn.

Además de estas, también habrá programas como Time Zone, una competición extrema llena de retos a los que tendrán que enfrentarse 10 jugadores para pasar de nivel.

Series

Los estrenos destacados del mes

'Círculo cerrado' (13 de julio)

'Full Circle'

Una investigación sobre un secuestro fallido descubre secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual.

'Harley Quinn', temporada 4 (27 de julio)

Fotograma de 'Harley Quinn'

Sigue las aventuras de Harley Quinn después de separarse del Joker, y de cómo recibió la ayuda de Poison Ivy y de otros villanos para finalmente unirse a la Legión del Mal.

'How to with John Wilson', temporada 3 (29 de julio)

'How to with John Wilson'

La tercera y última temporada de la aclamada serie de comedia documental original de HBO tendrá seis nuevos episodios en los que el documentalista y autodenominado "neoyorquino ansioso" John Wilson continúa su sincera misión de autodescubrimiento, exploración y observación mientras filma las vidas de sus vecinos de Nueva York mientras intenta dar consejos cotidianos sobre seis nuevos temas engañosamente simples y tremendamente aleatorios.

Nathan Fielder (The Rehearsal), Michael Koman y Clark Reinking, quienes anteriormente trabajaron juntos en Nathan For You, firman como productores ejecutivos. Sobre la base de la segunda temporada, los episodios toman giros inesperados, mientras John navega por un nuevo escenariode temas que incluyen: cómo encontrar un baño público, cómo hacer ejercicio y cómo limpiarse los oídos.

Todos los estrenos

'Días de gallos', temporada 2 (6/07)

'El jardín de bronce', temporada final (9/07)

'Mapa', temporadas 1 y 2 (21/07)

'Teenage Euthanasia', temporada 2 (28/07)

Documentales y programas

El estreno destacado

'Se busca millonario' (7 de julio)

Fotograma de 'Se busca millonario'

Esta nueva docuserie se adentra en uno de los casos reales más llamativos de los últimos años. Un boleto perdido premiado con casi 5 millones de euros. Más de 300 reclamantes del premio con diferentes historias. Contradicciones, coartadas, diez años de investigación e incluso varios aspirantes fallecidos.

Los demandantes tendrán que demostrar por qué defienden que el boleto es suyo, pero solo uno puede ser el ganador del premio. Al frente del caso, un experimentado inspector de la Policía Nacional se encargará de investigar quién es el verdadero millonario. Y un veterano periodista descubrirá lo que se esconde detrás del hallazgo del boleto premiado. Una historia sobre la obsesión del ser humano y cómo el dinero puede llegar a corromper todo lo que toca.

Todos los estrenos

'Queen: Days of our lives' - Documental (1/07)

'Freddie Mercury: The Great Pretender' - Documental (1/07)

'Shaun White: La última ronda' - Documental (6/07)

'Última llamada: El asesino en serie de la Nueva York queer' - Serie documental (10/07)

'Time Zone' - Programa (13/07)

'Smartless: De gira' - Serie documental (19/07)

'¿Qué comemos? Con Zooey Deschanel' - Programa (19/07)

'Superpowered: The DC Story' - Serie documental (20/07)

'El chico de oro' - Serie documental (25/07)

'Los tiburones del Cabo Cod' - Documental (27/07)

