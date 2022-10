‘Los Hombres del S.A.S’, del creador de ‘Peaky Blinders’: "Más ‘El Escuadrón Suicida’ que ‘Hermanos de sangre’"

Después del final de la exitosa serie Peaky Blinders, y mientras prepara una película, un musical y algún posible spin-off del universo del clan Shelby, el creador británico Steven Knight está de vuelta con Los hombres del S.A.S. (Rogue Heroes), su nueva serie en HBO Max, una ficción histórica inspirada en hechos reales: los orígenes de la unidad de Fuerzas Especiales más grande del mundo.

Basada en Los hombres del SAS: Héroes y canallas en el cuerpo de operaciones especiales británico, del escritor, periodista e historiador Ben Macintyre (la primera historia autorizada de la más famosa y misteriosa organización militar del mundo), la serie hace una crónica de la formación del Servicio Aéreo Especial (en inglés, Special Air Service), un regimiento especial del Ejército Británico creado en 1941 en el norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial.

"A los hombres que iban a la guerra se les exigía ser violentos. Son el tipo de personas que la sociedad probablemente quiere encerrar en tiempos de paz, pero cuando se trata de situaciones de conflicto, son sus héroes". Así describió a este grupo de élite en una entrevista en The Telegraph el actor Jack O’Connell, protagonista de esta serie que narra situaciones tan increíbles, que a pesar de estar basadas en hechos reales, tuvieron que atenuarse "para hacerlas creíbles", tal como declaró Knight, guionista de los seis episodios.

Más cerca de 'El Escuadrón Suicida' que de 'Hermanos de sangre'

La historia comienza con David Stirling, un joven oficial que es hospitalizado después de un ejercicio de entrenamiento que sale mal. Convencido de que las unidades de comando tradicionales no funcionan, crea un plan radical que va en contra de todas las reglas establecidas y aceptadas de la guerra moderna.

Stirling, el fundador del SAS en la vida real, se dio cuenta de que pequeños grupos de comandos altamente entrenados podían sabotear aviones, pistas y depósitos de combustible detrás de las líneas alemanas. Según el libro de Macintyre, el propio Winston Churchill le dio la autorización para reclutar los miembros para su unidad, a pesar de la oposición de muchos miembros del Alto Mando británico.

Se reunieron así a los soldados más duros, audaces y brillantes para una pequeña unidad encubierta que crearía el caos detrás de las líneas enemigas. Un grupo de jóvenes renegados y rebeldes que se sentían derrotados porque el ejército británico estaba siendo aplastado y con su misión lograron cambiar el curso de la guerra. A pesar de sus tácticas extremas, este regimiento es considerado hoy uno de los logros más notables del siglo XX en términos de esfuerzo militar.

"Las cosas que podríamos llamar defectos de estos oficiales son las cualidades que les hicieron triunfar", señala Knight; "de repente llega una guerra y todas las cosas que les hacían malos les hicieron buenos", añade. En lugar de los dramas bélicos tradicionales protagonizados por héroes, los SAS eran un grupo de inadaptados y temerarios que, según explica su creador, se unieron porque ansiaban la emoción: "pero otros no ocultaban su predilección por matar. Se parecen más a El Escuadrón Suicida que a Hermanos de sangre".

Alfie Allen en 'Los hombres del S.A.S.'

Un rodaje en condiciones extremas que añadió realismo

Rodada en los meses veraniegos en Marruecos, las condiciones climáticas extremas ayudaron a forjar un vínculo entre los actores. "Estábamos agotados por el calor, incómodos con los uniformes y deshidratados. Podíamos apreciar en nuestra piel la dureza del entorno en el que se encontraban esos soldados, así que no teníamos que imaginarnos en el papel", explica O'Connell, que interpreta a Paddy Maine en la serie.

En el primer día de rodaje tuvieron que parar las grabaciones durante cuatro horas porque se desató una tormenta de arena y hubo una escena en el tercer episodio que se rodó cuando el termómetro ambiental marcaba 53 grados centígrados.

'Los hombres del S.A.S.', la nueva serie del creador de 'Peaky Blinders'

Connor Swindells (Sex Education) como David Stirling, Jack O’Connell (Invencible, Skins) como Paddy Mayne, y Alfie Allen (Juego de tronos) como Jock Lewes, interpretan a los fundadores reales del S.A.S.

También forman parte del reparto Dominic West (The Wire, The Crown) en el papel del teniente Coronel Wrangel Clarke, Amir El Masry (Industry), Theo Barklem-Biggs (Carnival Row), Michael Schaeffer (Chernobyl) y Miles Jupp (The Great).

El reparto es predominantemente masculino porque la serie es fiel a la historia y época que retrata, pero a ellos se suma Sofia Boutella (Modern Love), que interpreta a Eve, una espía argelina que está basada en varias mujeres reales que desempeñaron un papel muy importante en los servicios secretos de la zona.

Steven Knight escribió los guiones de los seis episodios de la temporada, que están dirigidos por Tom Shankland (The Serpent, The Missing) y Stephen Smallwood (The Serpent, Patrick Melrose).

'Los hombres del S.A.S.' se estrena el 30 de octubre en HBO Max.

