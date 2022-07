Qué es 'The Idol', la serie del creador de 'Euphoria' y The Weeknd sobre sectas y la industria musical

Qué es 'The Idol', la sórdida serie de The Weeknd y el creador de 'Euphoria' sobre sectas y la industria musical

"De las mentes perturbadoras y retorcidas de The Weeknd y Sam Levinson". Así de austero y comedido introduce HBO el primer tráiler de The Idol, la serie coescrita y protagonizada por Abel Tesfaye, el artista conocido como The Weeknd, y Sam Levinson (creador de Euphoria), un proyecto con espíritu sórdido que llegará pronto a HBO Max.

Junto a ellos, también figura como cocreador Reza Fahim, un refugiado iraní que llegó a Estados Unidos con cinco años, actual productor creativo de The Weeknd, y conocido empresario de clubes nocturnos en Los Ángeles, que abandonó esta última faceta en 2017 para dedicarse a la ficción. Este será el primer proyecto con su firma que vea la luz.

Anunciada en junio de 2021 y con su estreno previsto para los próximos meses, The Idol ha estado poco tiempo en desarrollo para el ritmo habitual de Hollywood. Podríamos pensar que la producción ha ido sobre ruedas, pero lo cierto es que a pesar de que los plazos han sido cortos, el proyecto llega después de algunas polémicas detrás de cámaras.

"La historia de amor más sórdida de todo Hollywood"

Esta es la frase promocional que usa HBO en el tráiler de esta serie en la que Lily-Rose Depp (hija de Vanessa Paradís y Johny Depp) interpreta a una estrella del pop en alza que inicia una perturbadora relación romántica con un enigmático propietario de un club nocturno de Los Ángeles, que es a su vez el líder de una secta.

La serie, tal como dejan ver sus primeras imágenes, ofrecerá una mirada perturbadora y sin censura, al más puro estilo HBO, a los excesos de la vida nocturna y los vicios del mundo de la industria musical.

Abandonos por diferencias creativas: el "punto de vista femenino" de la serie

Por su temática y su espíritu voluntariamente provocador, The Idol dará seguramente mucho de qué hablar en su estreno, pero la polémica le acompaña desde hace meses. En abril de este año, Deadline anunció que Amy Seimetz (The Girlfriend Experience), que había sido contratada para dirigir todos los episodios de la serie, abandonaba el proyecto.

Lily Rose Depp y The Weeknd en 'The Idol'.

Como suele ocurrir en estos casos, se argumentaron diferencias creativas. Se anunció que la serie tomaría un rumbo distinto al inicial, y que se harían los ajustes en el reparto y el equipo que fueran necesarios para adaptarse al nuevo enfoque. Las riendas de la dirección pasaron a manos de Sam Levinson.

Al día siguiente de la confirmación de la salida de Seimetz, y con cuatro episodios ya rodados, se anunció que Suzanna Son (Red Rocket), una de sus protagonistas, también se desvinculaba del proyecto. Según informó Deadline, las diferencias creativas se resumen con el descontento de The Weeknd porque la serie tenía una "perspectiva muy femenina", y que el personaje de Lily Rose Depp (Voyagers) tenía más importancia que el suyo.

Sin haber visto los episodios todo lo que podamos asumir será pura especulación, pero por lo que sugiere el tráiler, darle el punto de vista a la víctima de la secta y, por consiguiente, de la industria musical de forma metafórica, en lugar de a su líder, parecía el enfoque apropiado para una serie que de entrada busca ser provocadora y será polémica.

El equipo delante y detrás de cámaras

'The Idol', la nueva serie de HBO sobre música y sectas.

Junto a Lily Rose Depp y Abel Tesfaye, estarán en pantalla Hari Nef (Nación salvaje) Melanie Liburd (Power Book II: Ghost), Steve Zissis (Togetherness), Elizabeth Berkley Lauren (Showgirls), Anne Heche (The Brave), Tunde Adebimpe (Spider-Man: Homecoming), el compositor Troye Sivan (Boy Erased) y Jennie Kim, que en 2019 se convirtió en la primera artista solista coreana en participar en el popular Festival de Coachella.

En el equipo creativo, junto a The Weeknd, Fahim y Levinson, colabora Mary Laws (Succession), con Joseph Epstein (Health and Wellness) en las labores de showrunner. Según la ficha de la serie en IMDB, Sam Levinson figura como director de todos los episodios, por lo que al parecer el trabajo previo de Seimetz ha sido descartado o totalmente desvirtuado al rodarse nuevas escenas.

The Weeknd es conocido por su exitosa faceta musical, con la que tiene un acumulativo de 7000 millones de reproducciones de sus canciones y vídeos (la mitad de ellas por su sencillo Blinding Lights), pero esta no es su primera incursión en la industria audiovisual. En 2019 se interpretó a sí mismo en Uncut Gems y en 2020 escribió y protagonizó un episodio de American Dad. También tiene una nominación al Oscar por el tema central de Cincuenta sombras de Grey y está nominado en los Emmy de este año por su actuación en la Super Bowl.

El videoclip de Out of Time, uno de los últimos sencillos de The Weeknd, fue lanzado en el mes de abril y tiene hasta la fecha casi 45000 millones de reproducciones en Youtube. está protagonizado por HoYeon Jung, nominada al Emmy por El juego del calamar, y Jim Carrey.

'The Idol' aún no tiene fecha de estreno confirmada en HBO Max.

