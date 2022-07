¿Está Netflix buscando ser comprada por Microsoft? Lo que podría encerrar el acuerdo de publicidad

La era del streaming evoluciona a pasos agigantados. Se avecinan grandes cambios a nivel global con las compañías abriendo las puertas a los anuncios publicitario. La primera en dar el paso fue Disney. Y ahora es Netflix quien se encuentra desarrollando esta estrategia para compensar la falta de suscriptores tras una histórica mala racha en este 2022.

La empresa tecnológica escogida por el gigante rojo para el desarrollo del nuevo servicio más barato y con publicidad no ha sido otra que Microsoft, quien gestionará en exclusiva la publicidad de la plataforma. Un acuerdo que está levantando polvareda porque no cuadra a expertos ni analistas.

La última en pronunciarse ha sido Laura Martin, analista sénior de Needham, quien ha declarado en Yahoo Finance que se trata de "una agenda oculta" con la que "Netflix estaría tratando de encontrar una salida", sosteniendo la tesis de que quizás la plataforma esté jugando a largo plazo para ser adquirida por Microsoft.

Por qué es sospechoso que Netflix haya elegido a Microsoft como socio para el servicio de publicidad

Una de las bases para Martin es que Microsoft no era el mejor socio para Netflix en esta nueva aventura, ya que la tecnológica no tiene la experiencia ni los conocimientos tecnológicos necesarios, retrasando el plan original de lanzar ese nuevo nivel a finales de año. Martin predice que ahora es probable que el nuevo plan con anuncios no se oferte hasta el tercer trimestre de 2023. Casi un año más tarde. Sin embargo, ninguna otra compañía podría asumir los 100 millones de dólares que supondría la compra.

Laura Martin dibujó su predicción y quiso adelantar lo que ocurrirá con ambas compañías: "Netflix está tratando de acercarse a Microsoft con la esperanza de que, después de que Microsoft digiera su adquisición de Activision, cambie y compre Netflix a continuación".

La situación actual de Netflix

Además de cuestionar este acuerdo a nivel estratégico, la analista también sugirió que este planteamiento tampoco sería posible desde el punto de vista operativo, declarando que "Netflix anunció hace tres meses en su llamada con los inversores que iban a implementar un nuevo modelo de publicidad", pero que "todavía no han contratado a un jefe de ventas de publicidad". "No hay nadie en el imperio que sea experto en publicidad y, sin embargo, han elegido un socio tecnológico para la parte publicitaria, cuando debería ser al revés", explicó Laura Martin.

En 2022 Netflix ha perdido suscriptores por primera vez en su historia. En el primer trimestre la compañía ha registrado la baja de 200.000 suscriptores (sin contar las 500.000 cuentas a las que se les ha suspendido el servicio en Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania) y estima perder dos millones más entre abril y julio de este año.

Estos datos cayeron como un jarro de agua fría entre sus accionistas, que ya se habían mostrado decepcionados con el reporte de finales de 2021, cuando la compañía dijo que esperaba incrementar su cifra de abonados en 2,5 millones en los primeros meses de este año.

Esto marcaba una desaceleración importante de su crecimiento con respecto a los más de ocho millones que había sumado en el último trimestre de 2021, y los datos del primer trimestre del año pasado.

Las noticias también afectaron seriamente al mercado bursátil, marcando un desplome de más del 30% tas el informe del primer trimestre de la compañía.

