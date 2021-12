Los estrenos de HBO Max en diciembre de 2021: todas las series y películas

Cuando se cumple poco más de un mes de su aterrizaje en España, HBO Max nos presenta la lista de títulos que estrenarán en diciembre. Entre las novedades que se incorporan al catálogo durante las próximas semanas destacan el esperado regreso de Sexo en Nueva York con And Just Like That, la segunda temporada de Beforeigners (Los Visitantes), la nueva serie original protagonizada por Olivia Colman y David Thewlis Landscapers, los esperados estrenos en España de Hacks, protagonizada por Jean Smart, y la serie de animación de Harley Quinn o Estación Once, la miniserie que explorará la vida después de una pandemia letal.

Las series de HBO Max en diciembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'And Just Like That' - Temporada 1 (9 de diciembre)

And Just Like That | Teaser | HBO Max

El regreso de la exitosa serie Sexo en Nueva York ya está aquí, con el estreno de los dos primeros capítulos de And Just Like That, producida por Michael Patrick King. Aquí volveremos a ver a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad durante los 30 a la más compleja aún vida durante los 50.

Otros estrenos destacados del mes

'Beforeigners' - Temporada 2 (5 de diciembre)

'Beforeigners (Los Visitantes)' Lars Olav Dybvig HBO Max

El drama de ciencia ficción escrito por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad (Lilyhammer) y dirigido por Jens Lien nos devuelve a la ciudad de Oslo, que en esta ocasión será sacudida por un brutal asesinato. Los protagonistas, Lars (Nicolai Cleve Broch) y Alfhildr (Krista Kosonen) reúnen de nuevo en una investigación vinculada a varios países y siglos que plantea la pregunta: ¿podría Jack el Destripador haber migrado en el tiempo hasta el presente?

'Landscapers' - Miniserie (8 de diciembre)

Olivia Colman y David Thewlis en' Landscapers'. HBO Max

Olivia Colman y David Thewlis protagonizan esta serie limitada basada en hechos reales, donde seguimos los pasos de Chris y Susan Edwards, una pareja británica aparentemente anodina que se convierte en el foco de una extraordinaria investigación cuando se encuentran dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

'Hacks' - Temporada 1 (15 de diciembre)

Fotograma de 'Hacks'. HBO Max

Hacks cuenta la oscura historia de Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria cómica de Las Vegas que inicia una relación con una descarada joven de 25 años (Hannah Einbinder). La serie de diez episodios está protagonizada por Smart y Einbinder junto a Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Paul W. Downs, Mark Indelicato, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Mega Stalter y Rose Abdoo. Ha sido bien recibida por la crítica y tendrá una segunda temporada.

'Estación Once' - Temporada 1 (17 de diciembre)

'Estación once'. HBO Max

La serie limitada original de HBO Max basada en el bestseller internacional homónimo escrito por Emily St. John Mandel relata la historia de los supervivientes de una gripe devastadora. Los personajes tendrán que reconstruir su mundo desde cero, aferrándose a lo más valioso que han perdido. mientras intentan reconstuir un mundo desde cero. Está protagonizada por Mackenzie Davis, Himesh Patel, Daniel Zovatto, David Wilmot, Matilda Lawler, Philippine Velge, Nabhaan Rizwan y Lori Petty.

Todos los estrenos del mes

• 'Legendary' - Temporada 1 (15/12)

• 'Harley Quinn' - Temporadas 1-2 (15/12)

• 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' - Temporadas 1-7 (30/12)

Los documentales y programas de HBO Max en diciembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'Acoustic Home' - Programa de música (1 de diciembre)

Rozalén en 'Acoustic Home'. HBO Max

Celebridades españolas del mundo de la música se reúnen para protagonizar Acoustic Home, un programa de diez capítulos en los que conoceremos en profundidad a 10 artistas del mundo de la música a través de un concierto acústico y testimonios de sus propias vivencias personales. En este proyecto participan artistas como Melendi, Vanesa Martín, Estopa, Rozalén, Mónica Naranjo, Ana Mena, India Martínez o María José Llergo.

