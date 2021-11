Qué esperar de 'Kamikaze', la serie danesa de HBO Max rodada en Canarias y que triunfó en Series Mania

Julie, una adolescente de 18 años, tiene todo lo que la mayoría de la gente sueña: juventud, belleza y dinero, mucho dinero. ¿El problema? Las posesiones materiales dejan de importarle después de que sus padres y su hermano pierdan la vida en un accidente de avión. Un viaje visceral que la lleva desde su país, Dinamarca, a rincones como Londres, Seúl, México, las islas Canarias y el Sáhara son su forma de lidiar con la tragedia. HBO Max estrena este domingo 14 de noviembre Kamikaze, la adaptación del libro de Muleum de Erlend Loe.

“Al leer la novela me sentí muy inspirada por un personaje que, por un lado, es una joven llena de vida que se enfrenta a la vida con una energía radiante y, por otro, está totalmente paralizada por la pérdida y el duelo, y carga con una desconfianza en la gente y en la vida. Nada tiene sentido para Julie ya”, explica a SERIES & MÁS la guionista Johanne Algren sobre su conexión con una historia que se presentó con éxito en la última edición del prestigioso festival internacional de Series Mania, donde ganó el premio a la mejor interpretación femenina para su protagonista.

A sus 24 años, Marie Reuther solo había participado en un puñado de cortometrajes y personajes episódicos en televisión y todavía seguía formándose en una escuela de interpretación. “Cuando la conocimos, lo que realmente te impacta de primeras de ella como actriz es que tiene esa energía que le permite poder transmitir ese duelo y la energía de superviviente que todavía hay dentro de ella”, explica Algren. “Creo que eso [la falta de experiencia] ayudó mucho a la energía del personaje. Marie estaba muy preparada y dedicada. Parte de su talento es que incluso siendo una chica muy menuda, irradia una actitud muy fuerte”, continúa Kaspar Munk, el director de los ocho episodios de la serie.

Una huida hacia adelante

Kamikaze huye del melodrama para apostar por una huida adelante con espacio para las aventuras, el drama, el humor negro o el sexo, entre otros elementos que hacen de la ficción danesa una refrescante mirada sobre el duelo. Según la guionista, “había un tono muy concreto en la voz de Julie porque el libro está escrito con un narrador en primera persona y tiene un montón de pensamientos locos, divertidos y profundos que te permiten descubrir qué es lo que piensa sobre el mundo, la vida, la gente que la rodea y los que ya no están. El objetivo era traducir eso en una pantalla”. Para Munk el reto era encontrar la forma de incorporar todos esos elementos diferentes de una forma práctica e integral. “Queríamos hacer algo que fuera entretenido, rápido y divertido, pero que siempre estuviera conectado con la parte emocional de su viaje".

Uno de los grandes cambios respecto a la novela original es que la serie decidió adelantar el destino final de Julie en su viaje a los infiernos: el desierto saharaui. “Desde el principio sentí que teníamos que subrayar los contrastes de la Julie del antes y la Julie del después. En la novela la historia acaba en el desierto, pero solo ocupa las últimas páginas del viaje. Me lo traje al principio porque pensaba que era una imagen perfecta para retratar la soledad y el estado existencial de Julie. Teníamos que mantenerlo muy fragmentado”.

No es la única decisión importante que tomaron los responsables de la producción. Kamikaze está compuesta por ocho episodios de entre 23 y 35 minutos, una duración atípica para una historia de estas características. Para Algren, “encajaba mejor algo más corto, porque cuando tienes esos fragmentos y te mueves por tantos sitios tienes que mantener un ritmo muy alto. Si lo alargas, puede que te pierdas por el camino”. El director tenía sus propias motivaciones. “Queríamos desafiar a la audiencia y entregarle una historia muy potente, pero en un formato más corto. Particularmente yo disfruté mucho de poder centrarme en un único personaje y en un único viaje en esta historia. Y así podíamos darle a cada episodio su propio estilo y una personalidad distinta”.

Canarias es México, España y África

El desierto del Sáhara se representó en Canarias.

Las restricciones del coronavirus impidieron que la producción danesa pudiera viajar por todo el mundo para capturar la escapada de Julie y las islas Canarias se convirtieron en la base de operaciones internacional de la serie. “A nivel de producción fue muy fácil y para las localizaciones fue un lugar perfecto”, recuerda Munk. Antes solo había rodado en España en el área de Almería y había tenido una buena experiencia, pero Kamikaze era un reto muy diferente, porque Canarias tenía que hacerse pasar por varios lugares. Gran Canaria y Lanzarote pasaron a ser México, el desierto del Sáhara y varios rincones de la geografía española.

Cuando vemos por primera vez a Julie, sola, rapada y abandonada a su suerte en el desierto es imposible no pensar en Furiosa, el icónico personaje que Charlize Theron interpretaba en Mad Max: Furia en la carretera. La guionista tenía sus propias referencias. “En la novela tienes al personaje de Consuelo [una mujer española que juega un papel importante en la misión de la protagonista] y ese tema constante de volar y los aviones pequeños. No he hablado nunca con el autor de la novela sobre esto, pero para mí era una referencia a El principito, porque su autor tenía una mujer llamada Consuelo”.

Un look icónico

Imperator Julie.

Cómo mostrar el cambio de look y de espíritu del personaje despertó varios debates en la postproducción de la ficción. “Teníamos muchas versiones diferentes en el montaje”, recuerda la guionista. “Al final tenemos muchos elementos importantes en juego y fue cuestión de priorizar. A veces tienes una imagen tan potente que no tienes la necesidad de subrayarla. Queríamos hacerlo de una forma más sutil y crear un símbolo que la audiencia pueda interpretar sin que tenga que formar necesariamente parte de la historia”.

Históricamente, el cine y la televisión se han regodeado, por diferentes motivos, en escenas en las que los personajes femeninos afeitaban sus cabelleras. Kim Cattrall en Sexo en Nueva York y Natalie Portman en V de Vendetta son algunos de los ejemplos que se vienen a la cabeza. Kamikaze opta por otro camino. Para Munk, “es una forma de representar visualmente ese cambio que vive el personaje. Me pareció más interesante representar el elemento viejo de Dinamarca con la cabeza rapada en lugar de mostrar directamente cómo sucede la escena. Juegas a tu favor con ello de una manera inesperada”.

De los Beatles a Billie Eilish

Corea del Sur es otra de las paradas en el viaje de Julie.

Billie Eilish se ha convertido en un icono para su generación, los nacidos en el siglo XXI, por su honestidad a la hora de hablar los demonios personales con los que batalla. Sin embargo, esa no fue la razón por la que acabó sonando en un momento clave de catarsis y resurrección en Kamikaze. “La verdad es que durante mucho tiempo la canción prevista para ese momento era otra. Fue una decisión que se tomó durante la postproducción de la serie”, reconoce Algren. La primera canción que pensé era de los Beatles, Golden Slumbers, pero “era un tema muy clásico y probablemente demasiado cara. En un momento también soñé con que Pink Floyd hiciera toda la música del desierto. Hubiera sido genial”.

“Johanna había sugerido muchas canciones durante el proceso de escritura de la serie. Había momentos que ya estaban asignados a una canción, pero cuando fuimos a la sala de montaje íbamos viendo cómo encajaban o si había opciones mejores para subrayar esos momentos musicales”, recuerda el director. “También había que manejar el coste de las canciones, que había temas muy caros que te obligaban a buscar alternativas, pero siempre había ideas en el guion”.

Kamikaze nació como una producción de HBO. Durante el desarrollo de la serie se acabó convirtiendo en la primera serie de HBO Max que se estrena simultáneamente en todos sus mercados, casi 50 países. “Tuvimos suerte de no saberlo cuando estábamos trabajando en la preproducción. La idea era hacer algo más local, todo lo de HBO Max surgió cuando ya estábamos en el rodaje. Es genial que la serie puede tener este alcance, pero al principio no éramos conscientes y puede que haya sido para bien”, admite Munk. El próximo domingo despega el viaje de Julie. Abróchense los cinturones.

Los dos primeros episodios de 'Kamikaze' se estrenarán el 14 de noviembre. Cada domingo se podrán ver dos nuevas entregas en HBO Max.

También te puede interesar...

• Así se hizo 'Dopesick: Historia de una adicción', la serie sobre la crisis de opioides en EE.UU.

• 10 series cortas de Netflix ideales para un fin de semana

• 'Starstruck' es tan buena, que os hará olvidar los fallos de HBO Max

Sigue los temas que te interesan