Zack Snyder: “Warner tuvo esta película durante años, pero Netflix dijo que sí al momento”

Zack Snyder vuelve a sus orígenes. A los zombies. Los muertos vivientes le regalaron un pase vip para entrar en Hollywood gracias al éxito de Amanecer de los muertos; y son esos zombies los que ahora hacen que vuelva por la puerta grande con Ejército de los muertos, que llega este viernes a Netflix. Han pasado cinco años convulsos en los que tuvo que retirarse del proyecto de La Liga de la Justicia por el suicido de su hija, vio como Warner destrozaba su visión sobre la película, y HBO Max accedía a estrenar su visión remontada y alargada del filme que debería haber sido el culmen del universo cinematográfico de DC.

Entre una y otra él cree que hay muchos cambios, porque aquella película “trataba sobre ver qué hacía que la película original de Romero fuera tan buena e interesante, pero cada vez que exploraba los límites, sólo lo hacía respecto a esa película en particular y ese género”. En Ejército de los muertos mezcla el género zombie con el de atracos. Coloca a un equipo de mercenarios en plena zona 0, Las Vegas, dispuestos a robar un botín de uno de los casinos de la ciudad.

Con ello, según explicó el propio director en un encuentro de periodistas donde estuvo SERIES & MÁS, quiso hacer una exploración más amplia en el género”, revisar y actualizar “algunas de las películas fundacionales de de los anales de la historia del cine. Me refiero a películas como El planeta de los simios, Escape from New York, Aliens, La cosa, La jungla de Cristal…”.

Ha sido Netflix la que le ha dado un cheque en blanco para dirigir un filme de dos horas y media de duración, violento, con arrebatos gore… una mezcla que, quizás, en salas no hubiera sido capaz de levantar con un estudio tradicional. Para Snyder, “Netflix es actualmente uno de los estudios más grandes del mundo. Pulsan un botón y 200 millones de personas tienen la película en su salón. Es una plataforma de distribución súper potente”.

“Creo… Mira, Warner no supo cómo hacer esta película. La han tenido durante años, y no sabían cómo hacerla. Tuve una reunión con Netflix e inmediatamente fue como: ‘Por supuesto, hazla ya’. No sé, no lo entiendo, creo que no es una película complicada para ver que tiene potencial comercial. Hay zombies, robos de bancos en Las Vegas… no sé qué más necesitas o que más tengo que decir. Creo que cualquier persona diría ahí hay una película. Creo que es interesante que un estudio como Netflix haga peliculas que retan el estatus quo sobre lo que es una pelicula. Las plataformas están haciéndolo. Mira gambito de dama, que ademas abre el debate sobre ese área gris sobre lo que es una película o no. Sé que es una miniserie pero para mí eso es una película. Pero todavía creo en la experiencia en las salas, y 2 horas y media no me parece mucho para una película”, zanja.

Romero nos dijo que las mejores pelícuas de zombies son las que ponen un espejo sobre nosotros como especie, y para mí era importante que hablara de nosotros

Como siempre ha ocurrido con los zombies, Snyder usa Ejército de los muertos para hablar de nuestra sociedad. De libertad, fronteras, egoísmo… “Las mejores películas del género tienen un comentario sobre la sociedad. Deben tenerlo. Puede que haya un público que sólo quiere una película de terror, pero Romero nos dijo que las mejores son las que ponen un espejo sobre nosotros como especie, y para mí era importante que hablara de nosotros, que fuera una foto de dónde estamos y eso lo intenté reflejar desde la propia diversidad del cásting”, apunta.

Ejército de los muertos también crea su propio imaginario. Si en su anterior aproximación a los zombies, Snyder les puso a correr, ahora les humaniza. Se asocian, viven en comunidad y hasta tienen sentimientos: “Una de las cosas de las que queríamos hablar con esta película, era sobre si es posible que el espectador sintiera compasión por los zombies, algo que no habíamos visto. Creo que los mejores villanos son aquellos que dices: ‘joder, le entiendo’. Y los Alfa nacen de esa noción. Hemos creado un universo que plantea una pregunta, ‘¿nos pueden reemplazar?’. Porque ellos no destruyen el medio ambiente, no se matan, no tienen avaricia… lo que más asusta ya no es si te van a matar, es si te pueden reemplazar como especie, porque, además, y sin hacer spoiler, ellos están evolucionando hacia un sitio en el que ya no tendrían ni siquiera que matarnos”.

